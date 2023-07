La vetrinetta della cucina è una sorta di “biglietto da visita” della casa dove esporre i nostri piatti, bicchieri e oggetti decorativi di ogni tipo.

Con il tempo, però, spesso può accumulare polvere, macchie e impronte che la rendono meno brillante e ne determinano poi un aspetto molto opaco.

Quindi oggi vedremo insieme tutto quello che serve sapere su come pulire la vetrinetta della cucina e riportarla al suo splendore originale!

Per iniziare

Vediamo subito come fare per iniziare a trasformare l’aspetto della vetrinetta per pulirla e farla brillare nuovamente!

La prima cosa da fare è, naturalmente, mandare via tutta la polvere, ma per farlo in modo efficace bisogna togliere tutti i suppellettili e gli oggetti presenti sulla mensola.

Utilizzate un piumino dalle fibre elettrostatiche e passatelo su tutta la superficie della vetrinetta e le varie mensole. In alternativa scegliere un panno sempre elettrostatico così da trattenere la polvere, senza trasferirla da una parte all’altra.

Una volta tolta la polvere, vediamo come procedere ad un lavaggio accurato!

Aceto bianco

L’aceto bianco è un alleato potente nella pulizia delle superfici in vetro, infatti si può usare anche senza risciacquare!

Usare questo trucchetto è semplicissimo! Dovrete semplicemente preparare una soluzione di acqua calda e aceto bianco in parti uguali da mettere all’interno di un vaporizzatore.

Vaporizzate una quantità abbondante di prodotto su tutta la vetrinetta e poi passate un panno morbido facendo dei movimenti circolari; successivamente asciugate e controllare che non vi siano aloni in controluce.

L’aceto bianco aiuta a sbarazzarsi di macchie e residui di grasso, lasciando la superficie brillante e pulita.

Sapone di Marsiglia

Se chiedessimo alle nostre Nonne di consigliarci un ingrediente per pulire le superfici di casa, ci consiglierebbero sicuramente il sapone di Marsiglia!

Il sapone di Marsiglia è un detergente naturale che può essere utilizzato per rimuovere lo sporco e le macchie più persistenti sulla vetrinetta, per questo non possiamo fare a meno di sfruttarlo a nostro vantaggio!

Riempite una bacinella con acqua calda e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato o in scaglie. Utilizzate un panno o una spugna non abrasiva per pulire la vetrinetta, lavorando con movimenti delicati e circolari.

Risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido e che non rilascia pelucchi.

Succo di limone

Il succo di limone, proprio come il sapone di Marsiglia, non solo è un ottimo alleato nella pulizia della vetrinetta, ma è anche molto profumato e rilascerà tutto il suo fantastico aroma.

Riempite un vaporizzatore a metà con succo di limone e acqua, assicurandovi di togliere tutti i semini; se volete aumentare il profumo potete aggiungere delle gocce di olio essenziale.

Spruzzate il composto su tutta la vetrinetta e passate un panno in cotone per togliere tutta la polvere e le macchie. Se necessario fate più passate.

Il succo di limone rimuove le macchie e conferisce alla vetrinetta un aspetto brillante e profumato!

Acido citrico

L’acido citrico è un potente disincrostante e può essere utilizzato per rimuovere residui di polvere e macchie dure sulla vetrinetta in un batter d’occhio!

Sarà una rivelazione per le pulizie domestiche ed è semplicissimo da utilizzare: sciogliete 150 g di prodotto in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione.

Trasferite tutto in un flacone spray e spruzzate sulla vetrinetta; passate prima un panno in microfibra e poi un panno in cotone per asciugare accuratamente.

L’acido citrico farà tornare la vetrinetta come nuova e addio sporco!

Sapone giallo per le macchie

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme e non posso fare a meno di consigliarvi per la pulizia della vetrinetta è il sapone giallo!

Non di rado sulla vetrinetta sono presenti macchie persistenti, ed è proprio in questo caso che potete utilizzare quest’ingrediente per rimuoverle.

Bagnate un panno con acqua calda e strofinate il sapone giallo fino a creare una schiuma. Applicate la schiuma sulla macchia e strofinate delicatamente con movimenti circolari.

Risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido. Le macchie non saranno più un problema!

Avvertenze

Prima di usare qualsiasi rimedio, fate una prova con l’ingrediente scelto in modo da verificare di non macchiare il vetro.