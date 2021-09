Non c’è niente di più bello che sfoggiare ogni giorno capi super profumati: ci fanno sentire pienamente a nostro agio quando siamo tra la gente.

Il problema, però, è che spesso per renderli così profumati, ricorriamo a soluzioni non propriamente ecologiche, che potrebbero essere anche dannose per l’ambiente.

Per questo, oggi vedremo insieme come fare il profuma bucato fai da te da utilizzare dopo aver steso i panni!

Con bicarbonato

La prima ricetta che vi vogliamo consigliare è quella che prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Questo ingrediente, infatti, è molto efficace in quanto neutralizza i cattivi odori. Munitevi, quindi, di:

500 ml di acqua distillata

25 gocce di olio essenziale che preferite

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Mettete due cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola con l’acqua e versate, poi, le gocce di olio essenziale. Il bicarbonato vi aiuterà a trasportare gli oli essenziali e gli permetterà di mescolarsi con l’acqua in modo che non si separino.

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti e versate il tutto in un flacone spray. Agitate energicamente il flacone per mescolare ulteriormente gli ingredienti. E il vostro profuma bucato è pronto per l’uso!

Vaporizzate un po’ di questa miscela sui capi stesi ancora bagnati, a distanza tale da permettergli di diffondersi su tutto il capo e non in un solo punto.

E voilà: che profumo!

Con aceto e oli essenziali

Una ricetta più elaborata di quella precedente, ma comunque semplice, è quella con aceto e oli essenziali. L’aceto, infatti, come il bicarbonato è in grado di neutralizzare i cattivi odori, mentre gli oli essenziali portano una ventata di profumo!

Per questo profuma bucato avrete bisogno di:

500 ml di acqua distillata

100 ml di aceto di vino

20 gocce di olio essenziale a scelta

1 cucchiaio di bicarbonato

4 cucchiai di vodka

Versate l’acqua distillata in un flacone spray riciclato, aggiungete poi l’aceto di vino e la vodka e agitatelo energicamente. A questo punto, aggiungete il bicarbonato e le gocce di olio essenziale che avete scelto.

Agitate, quindi, tutto per amalgamare bene tutti gli ingredienti e il vostro profuma bucato è pronto per l’uso. Spruzzatelo sui capi stesi e…un’esplosione di profumo li avvolgerà!

Amido di mais

Se, invece, volete un rimedio per profumare i vostri capi nel momento dello stiraggio, allora ecco il rimedio che fa per voi: l’amido di mais.

Tutto ciò che dovrete fare è mischiare un cucchiaino di amido di mais con acqua e 15 gocce di olio essenziale alla lavanda. Ponete il tutto in uno spruzzino e vaporizzate l’appretto sugli abiti prima di stirarli.

I vostri capi non sono mai stati così profumati!

In armadio

Infine, vediamo insieme altri due rimedi per rendere profumato il bucato quando è ormai asciutto e pronto per essere depositato nell’armadio.

Sacchetti profumati

In questo caso, infatti, è possibile utilizzare dei sacchettini di cotone con fiori e spezie essiccate da collocare direttamente nei cassetti o nell’armadio, così che rilasciano il loro profumo.

Prendete, quindi, un sacchetto di stoffa, dei batuffoli di ovatta e dell’olio essenziale. Potete scegliere l’olio essenziale di lavanda, o qualsiasi olio che preferite.

Versate qualche goccia sui batuffoli e inseriteli poi nel sacchetto. In seguito ponete i vostri sacchetti negli armadi o nei cassetti e il vostro bucato risulterà sempre profumato!

Gessetti profumati

Non solo i sacchettini di cotone, ma anche i gessetti profumati fatti in casa sono un rimedio post lavaggio in grado di portare un’ondata di profumo sul vostro bucato.

Per prepararli, avrete bisogno di:

Acqua (1 bicchiere)

(1 bicchiere) Gesso per calchi (2 bicchieri)

(2 bicchieri) Colorante alimentare , o in alternativa degli acquerelli (se li volete lasciare in bianco potete non utilizzare il colorante)

, o in alternativa degli acquerelli (se li volete lasciare in bianco potete non utilizzare il colorante) Ciotola

Mestolo in legno

Formine in silicone (quelle per il ghiaccio vanno bene)

Olio essenziale (a scelta, ma quello di lavanda è un ottimo antitarme naturale!)

In una ciotola versate un bicchiere di acqua e due bicchieri di gesso e iniziate a mescolare per sciogliere completamente il gesso in acqua.

In seguito, aggiungete le gocce dell’olio essenziale che preferite e versate il composto così ottenuto nelle formine delicatamente, in modo che non escano dai bordi. Bisogna fare in modo di eliminare tutte le bolle d’aria, e possiamo farlo scuotendo leggermente lo stampino.

Dopo che il gesso si sarà asciugato completamente, i gessetti sono pronti per essere posti negli armadi o nei cassetti per profumare il vostro bucato!

Avvertenze

Leggete sempre prima le etichette di lavaggio dei vostri vestiti, soprattutto se vanno lavati a secco. Occorre accertarsi infatti che i capi non siano troppo delicati o pregiati prima di utilizzare i deodoranti sopra consigliati.

