Quante volte vi è capitato di lavare un maglione e di ritrovarvelo, poi, piccolo piccolo? Immagino spesso!

E che peccato, poi, quando realizziamo di non poterli più indossare perché troppo stretti!

Ma non temete! È possibile, infatti, rimediare a un maglione rimpicciolito. In che modo? Scopriamolo insieme!

Aceto

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di provare è l’aceto, il quale vanta proprietà ammorbidenti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, per recuperare il vostro maglione rimpicciolito, è riempire un secchio con acqua tiepida e aggiungere, poi, 3 bicchieri di aceto.

Dopodiché, mettete il capo in ammollo per circa 20 minuti prima di strizzarlo, e metterlo su un piano.

A questo punto, tiratelo delicatamente in modo da far allungare le fibre e continuate fino a quando il maglione non avrà raggiunto la giusta forma.

Ovviamente, vi ricordiamo di non risciacquarlo con acqua prima di procedere con quest’operazione altrimenti il metodo potrebbe non funzionare.

Se volete rendere il trucchetto ancora più efficace, vi suggeriamo di riempire il maglione con degli asciugamani asciutti al suo interno in modo che possa “allargarsi” mentre si asciuga.

Fate attenzione, però, perché potreste rischiare di allargare solo alcune fibre e trovarvi parti più allargate di altre.

Come se non bastasse, questo trucchetto degli asciugamani, vi permetterà di asciugare più velocemente i vostri maglioni, dal momento che assorbiranno tutta l’acqua in eccesso!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, è possibile anche utilizzare l’acido citrico, un composto biodegradabile derivante dagli agrumi noto per il suo essere un ammorbidente naturale.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in polvere in una brocca contenente 1 litro d’acqua tiepida e mettete in ammollo il vostro maglione in questa miscela per qualche ora o per tutta la notte.

A questo punto, procedete come già visto con l’aceto, ovvero cercate di allargare il maglione delicatamente appoggiandolo su un piano.

Fate attenzione, però, a non allungare troppo per non rischiare di avere un capo slabbrato!

Come abbiam già detto, con l’acido citrico potrete realizzare un ammorbidente fai da te per lavatrice. Vediamo un video per vedere come fare!

Borace

Un altro trucchetto molto efficace soprattutto sui maglioni di la lana e di cashmere consiste nell’utilizzare il borace, un ingrediente con molteplici proprietà tra cui quella di allargare e allungare le fibre dei vestiti.

Riempite una bacinella con acqua tiepida e aggiungete, poi, due cucchiai di borace per ogni litro di acqua.

A questo punto, mettete in ammollo il maglione per circa 15 minuti nella miscela così ottenuta, estraetelo e aggiungete degli asciugamani al suo interno per circa 15 minuti in modo da far allargare il tessuto. Infine, appendetelo su una gruccia e lasciatelo asciugare.

N.B Vi sconsigliamo l’utilizzo su fibre come cotone o quelle sintetiche.

Latte

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo eppure sembra funzionare. Di cosa parliamo? Del latte, la bevanda che tanto amiamo consumare a colazione.

Questo prodotto, infatti, vanta proprietà nutrienti non solo sulla pelle ma anche sui maglioni di lana, in quanto riesce ad ammorbidirli e a rilassare le fibre.

Riempite, quindi, una bacinella con il latte, dopodiché immergete il vostro maglione rimpicciolito al suo interno, dosando la quantità di latte in base alla grandezza del capo.

Dopodiché, lasciatelo in ammollo per almeno un’ora e procedete come già visto finora. Come se non bastasse, il latte sarà in grado anche di sbiancare i maglioni chiari e bianchi!

N.B Ovviamente, vi consigliamo di optare per altri rimedi in caso vogliate evitare gli “sprechi”.

Balsamo

Un ultimo trucchetto consiste nell’utilizzare il balsamo, il prodotto in grado di rendere i capelli morbidi e soffici! Oltre ad ammorbidire la chioma, il balsamo è in grado anche di allungare e allargare le fibre dei vostri maglioni.

Per provarlo, dovrete versare l’acqua tiepida in una bacinella e aggiungere poi un po’ di balsamo per capelli. A questo punto, mescolate per far sciogliere il balsamo e mettete il maglione in ammollo per circa 20 minuti.

Infine, strizzatelo delicatamente, stendetelo su un asciugamano, rotolatelo per rimuovere l’acqua in eccesso e allungatelo mentre è ancora umido per dargli la sua forma originale.

N.B Ricordatevi di non utilizzare mai acqua bollente o fredda ma sempre acqua tiepida. Le temperature estreme, infatti, potrebbero rimpicciolire ulteriormente il vostro capo.

Avvertenze

Vi ricordiamo di attenervi sempre alle indicazioni di lavaggio, in modo da non rovinare i vostri capi.