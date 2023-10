Ci sono degli ingredienti donati dalla natura che possono essere usati in casa sostituendo i prodotti chimici disponibili in commercio.

Stiamo parlando dei mandarini, agrumi dal profumo inebriante che troviamo soprattutto durante questo periodo.

Per questo, oggi vedremo insieme come riutilizzare le bucce dei mandarini in casa!

Nel pentolino

Innanzitutto, potete utilizzare le bucce di mandarino in un pentolino creando una sorta di infuso profumato!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire un pentolino con acqua calda, portarlo sul fuoco e accendere la fiamma normale.

Dopodiché, aggiungete le bucce di 1 o 2 mandarini e fate arrivare l’acqua ad ebollizione. Una volta raggiunto il punto di bollore, noterete che un profumo esplosivo si diffonderà per tutta la casa.

A questo punto, lasciate il pentolino sul piano cottura o portatelo nelle varie stanze che volete profumare, facendo sempre attenzione a non scottarvi.

Se volete, poi, conservare questa miscela, potete versarla in un barattolo di vetro in modo da utilizzarla ogni volta che vorrete!

Nei sacchettini

Queste bucce di mandarino possono essere utilizzate anche per profumare gli armadi e i cassetti.

In questo caso, quindi, dovrete fare essiccare le bucce di mandarino, tagliarle a piccoli pezzi e inserirle in alcuni sacchetti di cotone a maglie larghe traspirante in modo che possa fuoriuscire tutto il profumo.

Dopodiché, appendeteli nell’armadio o metteteli nei cassetti tra i panni e noterete che non ci sarà più traccia di puzza di chiuso o di umido in questi ambienti.

Nelle scarpe

Oltre ad utilizzare queste bucce di mandarino per profumare gli armadi e i cassetti, possono essere utilizzate anche nelle scarpe.

Spesso, infatti, nelle calzature ritroviamo cattivi odori dovuti al sudore o all’umidità. Perciò, vi basterà ricavare delle bucce di questo agrume, farle essiccare e metterle direttamente all’interno delle scarpe.

Per mantenere il rimedio sempre efficace, vi suggeriamo di cambiarle dopo qualche giorno quando non sentite più il buon odore.

Oltre ad assorbire i cattivi odori, le bucce di mandarino assorbiranno anche l’umidità accumulata in queste calzature!

Inoltre, anche in questo caso, potete mettere i sacchettini contenenti le bucce di mandarino nelle scarpiere, in modo da ritrovarvi un buon odore ogni volta che le aprirete!

Sul termosifone

In inverno, si sa, ci risulta impossibile fare a meno del termosifone, in quanto questo calorifero viene in nostro soccorso per proteggerci dal freddo esterno e regalarci una sensazione di tepore in casa.

Oltre, però, a diffondere il calore, il termosifone può essere utilizzato anche per spargere un buon profumo.

Ricavate, quindi, le bucce di mandarino e poggiatele sul termosifone quando è acceso. Una volta che si saranno essiccate, sostituitele e utilizzate quelle essiccate nei sacchettini o nelle scarpe come visto nei rimedi precedenti.

Ovviamente, in sostituzione alle bucce di mandarino, potete anche utilizzare le scorze di arancia o di limone.

Nella pattumiera

Infine, vediamo come utilizzare le bucce di mandarino per togliere i cattivi odori da una superficie in cui solitamente ritroviamo sempre la puzza: la pattumiera, costantemente a contatto con gli scarti del cibo.

Iniziate, quindi, con il lavare la pattumiera ed eliminare eventuali residui di cibo o di liquido colato, dopodiché fate asciugare accuratamente e mettete alcune bucce di mandarino sul fondo della pattumiera prima di mettere la busta.

Per evitare la formazione dei cattivi odori, inoltre, potete anche utilizzare un doppio strato di busta così che possa fare da barriera e non far scorrere alimenti e liquidi nel cestino.

Sgrassatore all’arancia (video)

E a proposito di agrumi, sapevate che potete anche sfruttare il profumo dell’arancia e le sue proprietà per ottenere uno sgrassatore fai da te? Ebbene sì, vediamo insieme questo video per vedere come fare!

Avvertenze

Ricordate di non usare questi metodi in caso di allergia e ipersensibilità.