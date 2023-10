Per quanta cura possiamo avere del nostro wc, questo tende sempre a presentare macchie o strisce gialle.

In realtà, sono dovute alla formazione del calcare che, una volta a contatto con l’acido urico, produce quel colore giallo o marrone.

Per questo, oggi vedremo insieme come sbiancare l’interno del wc con rimedi casalinghi e molto efficaci!

Percarbonato

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare il percarbonato di sodio, il quale è uno degli ingredienti principali usati negli sbiancanti ecologici per il bucato.

Affinché la sua funzione sbiancante venga attivata, però, è importante utilizzarlo con acqua molto calda, ovvero dalla temperatura superiore ai 40°.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un misurino di percarbonato di sodio in una brocca contenente acqua calda e mescolare bene gli ingredienti.

Dopodiché, versate la miscela direttamente nel water e lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte.

L’indomani, strofinate con uno scopino e scaricate. Se ci sono delle macchie gialle sulle pareti e volete agire localmente, potete anche combinare il percarbonato con un po’ di acqua fino ad ottenere un composto e applicarlo, poi, sulla macchia.

A questo punto, lasciate agire per qualche ora e strofinate con uno scopino.

Come se non bastasse, questo rimedio è una manna dal cielo anche per ravvivare il bianco delle ceramiche.

Bicarbonato e aceto

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo del bicarbonato e dell’aceto, la cui reazione che si ottiene dal contatto tra di loro è considerata efficace per rimuovere le incrostazioni di calcare.

Togliete, quindi, l’acqua dal wc con uno sturalavandino o un asciugamano e cospargete, poi, il fondo nero con il bicarbonato.

Dopodiché, versate l’aceto bianco sopra, lasciate agire per circa due ore o per tutta la notte e l’indomani usate uno spazzolone per strofinare.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi a causa del suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, il quale vanta le stesse proprietà pur essendo più ecologico.

Inoltre, è noto per la sua forte azione anticalcare che lo rende un valido alleato per pulire a fondo elettrodomestici come la lavastoviglie e la lavatrice.

In questo caso, quindi, dovrete sturare la tazza del water per togliere tutta l’acqua e versare l’acido citrico sul fondo del wc.

Dopodiché, mescolate 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro di acqua calda, travasate la miscela così ottenuta nel water e lasciate agire per qualche ora.

Infine, strofinate con uno scopino e tirate lo sciacquone: il vostro wc sarà bianco come non mai!

Borace

Se dopo i rimedi visti finora, le macchie o le strisce gialle sono ancora lì, allora vale la pena ricorrere a un ingrediente più “strong”: il borace, il quale vanta proprietà fortemente smacchianti e sbiancanti. Vi ricordiamo, infatti, che è considerato un’alternativa ecologica alla candeggina!

Aggiungete, quindi, circa 300 ml di aceto bianco nella tazza del bagno, dopodiché lasciate agire per circa mezz’ora e usate uno scopino per strofinare.

A questo punto, aggiungete circa 50 grammi di borace in polvere, lasciate agire mezzora e versate 1 litro di acqua calda.

Infine, strofinate con lo scopino e tirate lo sciacquone!

N.B Vi raccomandiamo di indossare dei guanti protettivi quando maneggiate il borace, perché questo prodotto potrebbe avere un effetto irritante sulla vostra pelle.

Addio Strisce Gialle (VIDEO)

E se volete un video per vedere come eliminare le strisce gialle, ecco a voi!