I rubinetti della nostra casa spesso sviluppano fastidiosi cerchi di calcare, dovuti all’accumulo di minerali nell’acqua.

Questi depositi, a lungo andare, possono rendere i rubinetti opachi e danno l’idea di sporco all’interno del bagno. Fortunatamente, esistono diversi metodi naturali ed efficaci per rimuovere il calcare e far tornare i vostri rubinetti lucenti e puliti.

Di seguito, vedremo insieme alcune soluzioni naturali ed ecologiche per risolvere questo problema comune in pochissimo tempo!

Metodo del panno

Uno dei modi più semplici per rimuovere il calcare dai rubinetti è il metodo del panno!

Iniziate bagnando un panno morbido con acqua calda, ricopritelo con dell’aceto bianco d’alcol e avvolgetelo attorno al rubinetto interessato.

Lasciate il panno in questa posizione per almeno 30 minuti, in modo che il calore e l’umidità possano ammorbidire il calcare. Dopo aver atteso il tempo necessario, strofinate energicamente il calcare con il panno o utilizzate uno spazzolino a setole morbide per raggiungere le zone più difficili.

Infine, risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno asciutto per ottenere un rubinetto più pulito e lucente!

Se avete marmo o pietra naturale, strofinate del sapone di Marsiglia sul panno al posto dell’aceto.

Pasta di bicarbonato

La pasta di bicarbonato è un altro rimedio ecologico e molto efficace per rimuovere il calcare dai rubinetti in poco tempo.

Per prepararla, mescolate bicarbonato di sodio con acqua fino a ottenere una pasta spessa dalla consistenza di un gel. Applicate poi questa pasta sulla superficie del rubinetto e lasciatela agire per circa 15-20 minuti.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Quindi, usate una spazzola o uno spazzolino per strofinare via il calcare che adesso verrà via in modo molto semplice. Sciacquate con acqua e asciugate accuratamente.

Questo metodo è delicato sui materiali dei rubinetti, ma molto efficace nella rimozione del calcare.

Non usate questo rimedio su marmo o pietra naturale.

Aceto

L’aceto è un prodotto naturale che può sciogliere i depositi di calcare in modo efficace.

Riempite un flacone spray con dell’aceto e aggiungete anche il succo ben filtrato di 2 limoni, chiudete e mescolate energicamente per amalgamare bene entrambi gli ingredienti.

Vaporizzate il composto sulla zona interessata, lasciate agire per almeno 30 minuti, dopodiché strofinate con una spugna non troppo abrasiva.

Risciacquate con cura e asciugate fino a togliere tutte le gocce e i residui d’acqua.

Succo di limone

Il succo di limone è un altro rimedio naturale per rimuovere il calcare dai rubinetti e aggiungere un piacevole profumo fresco al vostro bagno.

Spremete il succo di un limone fresco e applicatelo direttamente sulle aree affette dal calcare. Lasciate agire per almeno 15-20 minuti, quindi strofinate delicatamente con uno spazzolino o un panno e risciacqua abbondantemente con acqua.

Un’alternativa è anche mettere mezzo limone premuto direttamente sul calcare da ammorbidire e fare lo stesso procedimento sopra descritto.

Non usate questo metodo su marmo o pietra naturale.

Acqua ossigenata

Anche l’acqua ossigenata, come ben saprete, è un agente sbiancante naturale che può anche aiutare a rimuovere il calcare più ostinato.

Mescolate 2 cucchiai di acqua ossigenata a 10 volumi con 1 cucchiaio di acqua e applicatela sulle superfici colpite dal calcare. Lasciate agire per circa 10-15 minuti, quindi strofinate delicatamente con uno spazzolino o un panno e sciacqua abbondantemente.

A questo punto il calcare non sarà più un problema e il rubinetto sarà nuovamente brillante e pulito!

Anche in questo caso, non potete usare il rimedio se avete marmo o pietra naturale.

Anticalcare fatto in casa (VIDEO)

Se preferite avere sempre a portata di mano un anticalcare naturale e semplice da preparare, allora vi faccio vedere subito come realizzarlo in pochissimo tempo!

Avvertenze

Per non rischiare di danneggiare o macchiare le superfici, provate sempre i rimedi prima in un angolo non visibile.