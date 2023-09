La lavatrice è uno degli elettrodomestici che più ringraziamo di avere in quanto ci è veramente utile perché lava la grande mole di capi indossati senza che noi ci sforziamo minimamente.

Se da una parte, però, lava i nostri vestiti, dall’altro necessita di cura perché tende ad accumulare molto sporco. In particolare, ritroviamo spesso la muffa al suo interno.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la muffa nascosta dalla guarnizione della lavatrice!

Aceto di mele

Iniziamo da uno degli ingredienti più noti per le sue proprietà pulenti, anti-odore e antibatteriche: l’aceto di mele, in grado di rimuovere le macchie di muffa e togliere anche il cattivo odore.

In questo caso, tutto ciò che dovrete fare è versare un po’ di aceto di mele in una bacinella e immergere, poi, un panno in microfibra al suo interno.

Dopodiché, passatelo sulla guarnizione più volte, fate agire per un po’ e risciacquate con un panno imbevuto di sola acqua. Infine, asciugate accuratamente e il gioco è fatto!

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Altri due ingredienti che possono aiutarvi a rimuovere le macchie di muffa nella guarnizione sono il bicarbonato e il sapone di Marsiglia, i quali vantano proprietà pulenti molto delicate. Il sapone di Marsiglia, inoltre, è considerato uno smacchiatore universale!

In una ciotola, versate un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaino di sapone di Marsiglia e mescolate fino ad ottenere un composto pastoso, dopodiché aggiungete alcune gocce di olio essenziale di Tea Tree, il quale aiuta a prevenire la formazione di muffa.

A questo punto, non vi resta che immergere uno spazzolino dalle setole morbide nel composto così ottenuto, strofinarlo sulla guarnizione e lasciarlo agire per circa 5 minuti. Infine, dovrete passare un panno in microfibra per rimuovere il composto, risciacquare con un panno umido e asciugare accuratamente!

Succo di limone e acqua ossigenata

Quando si parla di ingredienti in grado di rimuovere le macchie di muffa, non si possono non menzionare il limone e l’acqua ossigenata. In particolare, infatti, l’acqua ossigenata può essere utilizzata anche per rimuovere la muffa dalle pareti!

In un secchio contenente 3 litri di acqua, versate 60 ml di succo di limone e 250 ml di acqua ossigenata, dopodiché immergete un panno pulito o una spugna nella soluzione così ottenuta e passatelo sulla guarnizione più volte. A questo punto, lasciate agire per un po’ e risciacquate.

Metodo dei due panni

Infine, vediamo un ulteriore metodo che vi renderà la pulizia della guarnizione ancora più facile e veloce: il metodo dei due panni. Munitevi, quindi, di:

2 panni in microfibra grandi

150 gr di acido citrico

Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua calda, dopodiché travasate il tutto in un vaporizzatore e spruzzate abbondantemente il composto sui panni dopo averli inumiditi.

A questo punto, piegate i panni dal lato più in grande in modo da ottenere una piccola striscia e inseriteli all’interno della guarnizione. Infine, fate agire per qualche minuto in modo che lo sporco possa essere assorbito e una volta tolti i panni vi accorgerete che dello sporco non ci sarà traccia!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Vi ricordiamo che è importante staccare la spina della lavatrice prima di attuare i metodi descritti. Procedete sempre in un angolino nascosto per evitare di danneggiare le superfici.