Con questo metodo fai da te non avrai più puzza in lavatrice!

Avere la lavatrice in casa è davvero un must, in quanto ci permette di avere capi profumati e puliti a fondo quotidianamente. Ma non è tutto rose e fiori!

Con il passare del tempo, infatti, spesso questo elettrodomestico tende a produrre cattivi odori che potrebbero essere trasmessi anche sul nostro bucato.

Le ragioni possono essere le più svariate, ma la bella notizia è che è possibile eliminare la puzza in lavatrice utilizzando dei metodi fai da te! Scopriamoli insieme!

Pulizia componenti

Spesso, la puzza potrebbe essere dovuta alla pulizia non adeguata della lavatrice, all’accumulo di detersivo e alla formazione di sporco al suo interno.

Perciò, è bene iniziare pulendo a fondo tutte le componenti di questo elettrodomestico!

Oblò

Uno dei primi motivi per cui la lavatrice può puzzare è l’accumulo di polvere e sporco che si deposita sull’oblò, ovvero la “porta di ingresso” della lavatrice.

Per pulirlo, vi basterà preparare una soluzione formata da circa 100 ml di aceto bianco, 500 ml di acqua e 1 cucchiaio di bicarbonato.

Mescolate, quindi, gli ingredienti e versate il tutto in un flacone spray. Spruzzate la soluzione così ottenuta sulle pareti esterne della lavatrice e sull’oblò e passate, poi, una spugna morbida non abrasiva.

La parte interna dell’oblò, invece, potrebbe puzzare perché lo teniamo perennemente chiuso, tra un lavaggio e l’altro.

Poiché, la lavatrice lava ad alte temperature e resta molto spesso umida, l’umidità associata alla presenza di tracce di calcare e detersivo potrebbe generare cattivo odore.

Rimediare in realtà è davvero semplicissimo: vi basterà lasciare l’oblò semi aperto dopo aver terminato il lavaggio e il gioco è fatto!

Filtro

Il filtro della lavatrice è una componente che tende a sporcarsi e ad intasarsi a causa dello sporco, del calcare e dei residui di detersivo. Per rimuovere tutto lo sporco da questa componente, dovete estrarla.

Dopo aver staccato la spina, quindi, rimuovete il filtro e fate uscire tutta l’acqua, magari aiutandovi con una bacinella onde evitare che si bagni tutto il pavimento.

Dopodiché, utilizzate uno spazzolino e una sorta di pasta formata da bicarbonato e acqua e strofinate sul filtro per disincrostare i residui di calcare e di sporco. Potete anche lasciarlo in ammollo per qualche ora in acqua e aceto, per sgrassarlo per bene.

N.B Prima di pulire il filtro, ricordatevi di chiudere l’acqua e non tenere in funzione la lavatrice.

Guarnizione

La guarnizione tende spesso a presentare sporco e cattivi odori dovuti all’ accumulo di detersivo o ai ristagni d’acqua in quanto trattiene l’umidità.

Quindi, è teatro preferito di umidità e proliferazione di batteri, oltre a essere soggetta a formazione di muffa. Per pulirla a fondo, vi basterà versare qualche goccia di aceto di mele su un panno in microfibra umido e passarlo direttamente sulla guarnizione.

L’aceto di mele, infatti, ha proprietà anti-odore e antibatteriche ed è in grado di pulire in profondità.

Per potenziarne l’efficacia, provate a combinarlo con del tea tree oil, un olio essenziale noto soprattutto per la sua capacità di prevenire la formazione della muffa.

In alternativa, invece, potete provare il limone, il bicarbonato e l’aceto. Mescolate gli ingredienti un po’ ad occhio, quanto basta per formare una pasta. Con l’aiuto di uno spazzolino umido, poi, distribuite il composto su tutto l’interno della guarnizione.

Infine, risciacquate e asciugate. La vostra guarnizione sarà pulita e profumata!

Ricordatevi, inoltre, di asciugarla accuratamente ogni volta, a fine lavaggio, così da rendere l’ambiente meno umido.

Vaschetta detersivo

La puzza in lavatrice può dipendere anche dall’accumulo di detersivo presente nella vaschetta che accoglie il detersivo.

Per lavarla in maniera efficace, conviene sempre estrarla dalla lavatrice premendo il bottone apposito, di solito posto accanto o sopra lo scomparto dell’ammorbidente.

Smontate poi tutti i pezzi e lasciateli in ammollo in una bacinella composta da acqua e aceto bianco in parti uguali. Lasciate in ammollo per un’ora o due. In questa bacinella potete metterci anche il filtro.

Dopodiché, utilizzate uno spazzolino da denti vecchio e strofinate su tutta la superficie del cassettino.

Infine, concludete con una sciacquata sotto l’acqua corrente, lasciate asciugare bene e voilà, è fatta!

Cestello

Il cestello è la componente della lavatrice che dovrebbe essere lavata più spesso, perché è qui che appoggiamo i nostri capi ed è qui che i nostri capi vengono a contatto con sporco e calcare.

Perciò, è molto importante tenerlo pulito per evitare di trasferire i cattivi odori e lo sporco sul nostro bucato.

Per la sua pulizia, potete utilizzare il bicarbonato, un ingrediente in grado di sgrassare e limitare la proliferazione batterica e di neutralizzare i cattivi odori.

In un secchio contenente acqua tiepida, aggiungete 3 cucchiai di bicarbonato e immergete al suo interno un panno in microfibra.

Passatelo, poi, sulle pareti interne del cestello e risciacquate con un panno inumidito. In alternativa, potete procedere con i lavaggi a vuoto, che vedremo di seguito.

Lavaggi a vuoto

Una volta visto come pulire le singole componenti, è il caso di procedere con i lavaggi a vuoto, in grado di pulire il cestello e gli scarichi da cui potrebbe derivare il cattivo odore.

Bicarbonato

Tra gli ingredienti naturali più utilizzati per il lavaggio a vuoto in lavatrice ricordiamo il bicarbonato, in grado di “purificare la nostra lavatrice”.

Per provare questo trucchetto, vi basterà aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio nel cassetto della lavatrice e avviare il lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Vi consigliamo di diluire il bicarbonato in un po’di acqua per evitare di intasare i tubi. In alternativa, potete anche spargere il bicarbonato direttamente nel cestello.

Questo rimedio può essere ripetuto spesso per prevenire la formazione di sporco, di calcare e di residui di detersivo.

Inoltre, vi permetterà di dire anche addio ai cattivi odori!

Acido citrico

Un altro metodo molto efficace per pulire il cestello è fare un lavaggio a vuoto in lavatrice con l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi, il quale funge da anticalcare ed elimina tutti gli odori.

Grazie al suo approccio eco-friendly, inoltre, potete usarlo per fare un efficace lavaggio a vuoto in lavatrice senza inquinare l’ambiente.

Tutto ciò che dovrete fare è sciogliere 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua tiepida, meglio se demineralizzata.

Versate, poi, l’intera miscela nel cestello e fate partire il ciclo di lavaggio ad alte temperature. La vostra lavatrice sarà più pulita che mai!

Avvertenze

Raccomandiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione e di valutare con un tecnico lo “stato” della lavatrice. Inoltre provvedete a staccare la spina, per pulire in tutta sicurezza.

