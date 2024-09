Come usare l’acqua ossigenata per pulire il bagno?

Trovare modi per mantenere la casa pulita utilizzando prodotti naturali o casalinghi è sempre stato il mio obiettivo. Tra i vari “esperimenti” che ho fatto negli ultimi anni, quello con l’acqua ossigenata in bagno mi ha particolarmente conquistato.

Sarà perché ha una natura sbiancante e disinfettante, mi sono ritrovata ad usarla molto spesso in questo ambiente, perché il bagno è il più soggetto a sporco ostinato e a macchie di muffa. Per questo ho deciso di spiegarvi come lo uso!

Tavoletta del Wc ingiallita

Quante volte ci sarà capitato di dover sostituire la tavoletta del WC, perché presentava delle macchie gialle che non sono il massimo? Un oggetto così quotidiano e così vulnerabile a sporco e batteri.

Ho quindi cercato di rimediare in questo modo: ho inumidito una spugna con acqua ossigenata, poi ho tamponato delicatamente sui punti più critici, ho lasciato agire il composto per alcuni minuti. Dopo ho risciacquato e, anche se il risultato non è stato visibile subito, mi sono bastati 2-3 giorni per averla bianca come nuova.

Ma c’è un piccolo fattore da considerare: se cerchiamo di pulire la tavoletta ogni giorno, ridurremo di gran lunga questo problema! Però, quando si presenterà il problema, sapremo bene come rimediare.

Muffa tra le fughe della doccia

Passiamo ora alle fughe della doccia, zone spesso dimenticate ma fondamentali per l’aspetto di pulito e ordinato del bagno.

Qui ho deciso di unire l’efficacia sbiancante dell’acqua ossigenata con quella abrasiva del bicarbonato. Per prima cosa, ho preso una ciotola piccola colma di bicarbonato. Man mano ho unito l’acqua ossigenata, mescolando in modo da ottenere un composto cremoso.

Dopodiché ho applicato la miscela direttamente sulle fughe, lasciandola agire abbastanza da penetrare a fondo. Dopo un’accurata strofinata con una spazzola, ho risciacquato aiutandomi con il soffione della doccia. La muffa tra le piastrelle è sparita!

Muffa negli angoli dei muri

L’eccesso di umidità nel bagno può talvolta causare quel fastidioso problema della muffa sui muri. Anche qui, l’acqua ossigenata è stata la soluzione. Provate a spruzzarla pura direttamente sulle macchie e lasciatela agire per qualche ora. Poi, con un panno umido, ho rimosso i residui, tamponando delicatamente. Ho ripetuto il procedimento, poiché non tutte erano sparite. Ma dopo la seconda passata il problema era risolto. Se vi state domandando quale acqua ossigenata usare, io uso quella classica del supermercato, da 10 volumi.

Piatto Doccia ingiallito

Infine, il piatto doccia, comprensivo di angoli e silicone, spesso trascurati e per questo anneriti da sporco e muffa. In questo caso ho deciso di unire l’acqua ossigenata sia con il bicarbonato e sia con un po’ di sapone per piatti, creando una pasta cremosa. Applico questo composto lungo tutto il piatto doccia, e poi strofino con una spazzola morbida. Lascio agire per un’ora, poi risciacquo e asciugo. In qu

Rubinetti con macchie d’acqua

Ad avere il calcare facile all’interno del bagno sono sicuramente i rubinetti, essendo fatti perlopiù di acciaio che, essendo brillante e lucido, mostra subito le macchie! È per questa ragione che si consiglia essere sempre costanti con la pulizia dei rubinetti, anche perché togliere del calcare ostinato potrebbe portare a graffiarli. Ebbene, al fine di averli di nuovo super brillanti non dovrete far altro che mettere l’acqua ossigenata su una spugnetta e strofinare energicamente con il lato non abrasivo. Successivamente risciacquate più volte e asciugare per bene, saranno come nuovi!

Potete oppure creare uno spray pulente fai da te! Scopriamo subito gli ingredienti:

120 ml d’acqua ossigenata

1 litro d’acqua

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Mescolate tutti gli ingredienti insieme e versateli in un vaporizzatore, successivamente spruzzate sui rubinetti e passate un panno in microfibra.

Pavimenti

Capita frequentemente di vedere i pavimenti, specie angoli e fughe, in condizioni davvero discutibili. In quel momento bisogna assolutamente rimboccarsi le maniche e porre rimedio per lavare via lo sporco in modo veloce ed efficace. Ancora una volta l’acqua ossigenata ci offre un grande aiuto, ricordandoci della sua potenza sgrassante che aiuta anche con le macchie ostili. Dovrete riempire una tazzina con l’acqua, immergere uno spazzolino all’interno e strofinare nelle fughe e negli angoli. Lasciate agire per 10 minuti. Passate poi al lavaggio dell’intero pavimento con 1 secchio d’acqua calda e 1 tazzina d’acqua ossigenata.

Mobiletto del bagno

Lo sporco nei mobili non è all’ordine del giorno, e aggiungerei per fortuna, ma qualche macchia qua e là la si scorge ogni tanto. Un po’ di calcare, muffa e quant’altro possono togliere ai mobili il loro tono di pulizia e brillantezza del bagno, ma tutto ciò non succede se usate un po’ d’acqua ossigenata! Dovrete soltanto mettere il prodotto su un panno in microfibra inumidito e strizzato, passatelo energicamente sul mobile e se vedete che è troppo bagnato, fate una seconda passata per asciugare.

Cattivi odori

Terminiamo tutti i trucchetti con l’acqua ossigenata per far tornare il bagno pulito in 5 minuti vedendo come usarla contro i cattivi odori! Anche inodore, l’acqua ossigenata spinge tanto verso il pulito e cattura anche la puzza in modo efficace, ma bisogna accostarla ad un buon profumo! Dunque riempite una tazzina con acqua calda, aggiungete 1 cucchiaio di acqua ossigenata e 4 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento. In poche ore tutti gli odori sgraditi andranno via!