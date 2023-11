L’alloro, oltre a essere una pianta ampiamente utilizzata in cucina, si rivela un alleato sorprendente anche per tantissimi aspetti che riguardano la cura della casa.

Le sue proprietà rilassanti ed il profumo fresco lo rendono un rimedio naturale molto efficace, in particolare quando si devono risolvere alcuni problemini come l’umidità in casa.

Potrebbe sembrare strano, eppure è fantastico quando si abbassano le temperature e l’aria umida inizia a farsi sentire in casa. Sei curioso di sapere come usarlo? Scopriamolo subito insieme!

Con il sale grosso

Un metodo facile e pratico per sfruttare le proprietà dell’alloro contro l’umidità è unirlo al sale grosso.

Quest’ingrediente è particolarmente potente contro l’umidità e, unito all’alloro, sarà prezioso e ti farà ottenere risultati fantastici in poche ore.

Tutto quello che dovrai fare è spezzettare alcune foglie d’alloro e mescolarle con il sale grosso in una ciotola. Posiziona queste ciotole negli angoli della casa più soggetti all’umidità.

Lascia così per qualche giorno, finché non noti che il sale si è sciolto totalmente e poi sostituiscilo di nuovo!

Sul termosifone

Il trucco delle foglie d’alloro sul termosifone è particolarmente usato durante l’inverno non solo contro l’umidità, ma anche per profumare tutta la casa!

Ti basterà semplicemente posizionare delle foglie d’alloro direttamente sui termosifoni e lasciarle lì finché non si saranno essiccate completamente.

Se l’umidità è eccessiva, puoi velocizzare l’efficacia del rimedio mettendo una ciotola con del bicarbonato di sodio sotto al termosifone e vedrai che in poco tempo l’umidità si sarà ridotta notevolmente!

Cassetti e armadio

Per proteggere vestiti e biancheria dagli effetti dell’umidità, puoi sfruttare l’alloro a tuo vantaggio e mantenere anche freschi i mobili.

Spesso e volentieri, infatti, il legno dei cassetti e dell’armadio è particolarmente soggetto ad accumulare umidità e a marcire con il tempo, pertanto è opportuno contrastarla.

Tutto quello che dovrai fare è creare sacchetti con alloro mettendo alcune foglie in sacchetti di stoffa traspiranti e a maglie larghe e posizionarli negli armadi o nei cassetti.

L’alloro agirà come un deodorante naturale, mantenendo i tuoi vestiti freschi e asciutti!

Ciotola con bicarbonato

Così come per il sale grosso, anche il bicarbonato di sodio forma un’accoppiata perfetta con l’alloro per contrastare l’umidità.

Procurati una ciotola e riempila di bicarbonato di sodio, mescolando all’interno alcune foglie d’alloro. Posiziona questa ciotola nei luoghi più umidi della casa, come il bagno o le stanze, soprattutto di sera.

Vedrai che, ora dopo ora, il bicarbonato diventerà più liquido perché avrà assorbito tutta l’umidità, sarà in quel momento che dovrai sostituirlo con dell’altro bicarbonato.

Mobili della cucina

Analogamente a cassetti ed armadio, anche i mobili in cucina possono essere soggetti a umidità e anche a intrusioni indesiderate da parte di insetti.

Sarai felice di sapere che l’alloro ti aiuta anche a mantenere lontani tutti gli ospiti indesiderati che pensano di avvicinarsi alla cucina poiché ne detestano l’odore.

Posiziona foglie d’alloro sui ripiani dei mobili della cucina e lasciale lì finché non si essiccano e sarà il momento di cambiarle.

Anche in questo caso potrai mettere una piccola ciotola con del sale grosso o del bicarbonato di sodio su una mensola per far sparire tutta l’umidità!