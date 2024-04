Come usare il Metodo della Pioggia per pulire il balcone

Amo prendere cura della mia casa in modo ecologico, anche quando si tratta di spazi esterni come il balcone.

A volte mantenere queste aree pulite senza arrecare disturbo ai vicini o utilizzare quantità eccessive di acqua può sembrare difficile.

Tuttavia, ho scoperto un metodo semplice, efficace e totalmente naturale che oggi voglio condividere con voi: il Metodo della Pioggia. Ho scoperto che così riesco a risparmiare tempo e fatica, e vi spiegherò subito come mi organizzo.

Materiale necessario per il Metodo della Pioggia

Se non avete mai provato a seguire il Metodo della Pioggia, avrete bisogno di poco occorrente, che molto probabilmente avete già in casa. Questa tecnica richiede infatti:

Una ciotola con del bicarbonato di sodio , ingrediente-base per la pulizia del balcone.

, ingrediente-base per la pulizia del balcone. Un secchio di acqua calda nel quale avrete sciolto un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie .

nel quale avrete sciolto . Un bicchiere di aceto di vino bianco o di alcol, perfetto per rimuovere calcare e residui.

Assicuratevi che il pavimento del balcone sia già stato bagnato dalla pioggia prima di iniziare, per massimizzare l’efficacia del metodo. Ora vediamo come seguirlo passo passo

Preparazione del Pavimento con Bicarbonato

Per il metodo della pioggia, dobbiamo in qualche modo “scrostare” lo sporco che c’è in balcone. Cominciate distribuendo uniformemente il bicarbonato di sodio su tutto il pavimento del balcone.

Grazie alle sue proprietà lievemente abrasive, aiuta a rimuovere lo sporco più tenace senza graffiare o danneggiare le superfici. Dopo averlo distribuito, prendete una scopa morbida, armatevi di olio di gomito, e strofinate tutta la superficie del pavimento.

Sgrassa e togli gli aloni lasciati dai vasi

Dopo aver preparato il pavimento con il bicarbonato, immergete la scopa nella soluzione di acqua, sapone di Marsiglia e aceto preparata nel secchio.

Immergete bene la scopa e usatela bagnata per strofinare energicamente il pavimento, ponendo particolare attenzione alle aree più sporche o con evidenti macchie e aloni, soprattutto quelli lasciati a terra dai vasi.

Questo passaggio sfrutta l’azione combinata del sapone e dell’aceto, che insieme lavorano per pulire profondamente e lucidare le mattonelle del balcone.

Vi ricordo, però, che se la superficie del pavimento è in marmo, pietra naturale o in materiale poroso, l’aceto non è adatto, perché le corroderà. Meglio usare in questo caso il solo sapone di Marsiglia.

Usa il Risciacquo “naturale”

Una volta terminata la pulizia, ecco il bello del metodo: non c’è bisogno di risciacquare!

Lasciate semplicemente che la pioggia faccia il suo corso, pulendo e portando via con sé i residui di bicarbonato, sapone e sporco. È un risciacquo completamente naturale ed efficace, che non richiede alcuno sforzo da parte vostra.

Cosa faccio quando smette di piovere

Dopo che la pioggia ha smesso di cadere e il pavimento inizia a mostrare segni di asciugatura, è il momento di intervenire per eliminare ogni eccesso d’acqua.

Utilizzate una scopa per spazzare via l’acqua residua, poi passate un panno asciutto per assorbire l’umidità restante. In teoria potreste anche saltare quest’ultimo passaggio, ma io preferisco farlo così evito al minimo ogni possibilità di alone.