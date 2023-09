Come usare il Rimedio con la Bottiglia per profumare gli scarichi di bagno e cucina

Quante volte vi è capitato di sentire un cattivo odore provenire dagli scarichi del bagno e della cucina? Immagino spesso.

Questi, infatti, tendono ad accumulare molto sporco e residui e spesso anche ad intasarsi. Per questo è importante sturarli in modo anche da permettere all’acqua di scorrere.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come usare il rimedio della bottiglia per profumare gli scarichi di bagno e cucina!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale è noto proprio per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori. Dal momento, però, che il bicarbonato di sodio è in grado di deodorare, c’è bisogno di associarlo a un altro ingrediente per ottenere un composto profumato. Per questo, vi suggeriamo di ricorrere agli oli essenziali.

In una bottiglia contenente acqua tiepida, quindi, versate 2 cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale preferibilmente alla lavanda o tea tree in quanto svolgono anche un’azione antibatterica naturale in grado debellare i batteri che spesso si depositano negli scarichi.

Dopodiché, versate questo composto nello scarico e fate agire per qualche ora: noterete che i cattivi odori provenienti dallo scarico saranno scomparsi!

Aceto e limone

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto e del limone! Se l’aceto, infatti, è in grado di eliminare i cattivi odori, il limone è noto per il suo odore inebriante. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per profumare tutto il bagno!

In una bottiglia di plastica, quindi, versate 400 ml d’aceto e il succo di un limone, dopodiché agitate energicamente per amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto, versate la miscela così ottenuta nello scarico e fate agire per qualche ora o per tutta la notte. L’indomani, versate un secchio di acqua calda e i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico. Vi ricordiamo di non usare questo rimedio se avete la doccia in marmo.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi noto proprio per la sua capacità di liberare la lavatrice dal calcare!

In questo caso, quindi, dovrete versare 1 litro di acqua in una bottiglia di plastica, aggiungere circa 150 gr di acido citrico e agitare la bottiglia in modo da mescolare il tutto e favorire lo scioglimento dell’acido citrico. A questo punto, versate questa miscela negli scarichi, lasciate agire per circa mezz’ora prima di versare un secchio con acqua molto calda.

Tappo di limone

Un altro trucchetto molto efficace e semplice da provare è il “trucchetto del tappo profumato per gli scarichi”, il quale prevede l’utilizzo del limone, questa volta da solo. Versate, quindi, 500 ml di acqua in un pentolino e portatelo ad ebollizione, dopodiché aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone al suo interno.

Da parte, tagliate una fetta di limone, poggiatela sullo scarico e versateci sopra la miscela calda fatta di acqua, succo di limone e bicarbonato. E che profumo!

Bombe per wc

Avvertenze

Ricordatevi di fare attenzione quando maneggiate acqua molto calda perché potreste scottarvi.