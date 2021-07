Come fare il deodorante fai da te che rinfresca e profuma i tuoi piedi!

Quando fa molto caldo, capita spesso di avvertire dei brutti odori provenienti dai piedi e dalle scarpe.

Questo accade perché in estate, più dell’inverno, i piedi tendono a sudare se chiusi nelle scarpe e a puzzare, quindi, non appena li “liberiamo”.

Se vi capita spesso, abbiamo qui il rimedio che fa per voi: il deodorante fai da te per piedi, che potrete preparare a casa da sole con ingredienti naturali e semplici da reperire. Vediamo come fare!

Agli oli essenziali

Il primo deodorante che vogliamo consigliarvi prevede l’utilizzo degli oli essenziali, noti per portare un’ondata di profumo e freschezza.

Per prepararlo, munitevi, quindi, di:

90 ml di acqua distillata

50 ml di vodka a 40%

10 gocce di olio essenziale di menta

10 gocce di olio essenziale di lavanda

10 gocce di olio essenziale di timo

In un contenitore di vetro scuro, aggiungete la vodka e le gocce di oli essenziali e mescolate tutto per amalgamare bene gli ingredienti.

Da parte, versate, poi, l’acqua distillata in un flacone con spray e aggiungete circa 10 ml della soluzione preparata con oli essenziale e vodka.

Agitate bene e il gioco è fatto: il vostro deodorante è pronto per essere usato!

Spruzzate questo deodorante sui piedi e nelle scarpe all’occorrenza e noterete che saranno subito più profumati. Inoltre, questa miscela aiuterà anche a trattenere e ridurre il sudore.

Vi consigliamo, inoltre, di applicare questo spray anche prima di andare a dormire: gli oli, infatti, costituiscono un valido aiuto anche per le gambe gonfie e stanche.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Se invece volete eliminare i cattivi odori dalle scarpe, ecco un video per voi!

Al mentolo

In alternativa alla ricetta vista finora, ve ne proponiamo un’altra per preparare un deodorante per piedi al mentolo, che non solo rimuoverà ogni cattivo odore, ma porterà anche una sensazione di freschezza.

Tutto ciò che vi occorre è:

42 g di burro di karitè

6 g di olio di cocco

3,6 g di alcool

1,2 g di mentolo

18 g di amido di mais o di riso

2 cucchiaini di bicarbonato

6 gocce di vitamina E

6 gocce di olio essenziale di menta

Iniziate con il mettere il mentolo nell’alcol e mescolate fino a quando non si sarà completamente sciolto. Invece del mentolo, potete anche utilizzare 12 gocce di olio essenziale di menta.

Nel frattempo, fate sciogliere a bagnomaria il burro di Karité e l’olio di cocco per alcuni secondi fino ad ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto, togliete dal fuoco, aggiungete l’amido e la vitamina E e mescolate bene. Vi ricordiamo che la vitamina E evita l’irrancidimento di creme contenenti oli e burri, ma non è necessaria.

Una volta che il composto si è raffreddato, aggiungete il bicarbonato e l’olio essenziale di menta, mescolate e travasate il tutto in un contenitore.

E voilà: il vostro deodorante è pronto per essere utilizzato! Inumidite la pelle e applicate un po’ di questo deodorante effettuando un breve massaggio prima di indossare le scarpe.

Per ottenere un effetto ancora più rinfrescante, potete anche bagnare i piedi in acqua molto fredda.

Questo deodorante è in grado di profumare e assorbire la puzza grazie alla presenza del bicarbonato, il quale ha la funzione di neutralizzare i cattivi odori, mentre l’olio di cocco e il burro di karitè sono utili ed efficaci per la loro azione antibatterica e per le proprietà emollienti.

Inoltre, l’amido di mais serve ad assorbire il sudore e il mentolo e l’olio essenziale di menta portano una ventata di freschezza e profumo inebriante!

Avvertenze

Sebbene il deodorante con questi ingredienti sia sicuro, potrebbe non essere adatto a tutti. Vi consigliamo, perciò, di testare sempre in una piccola area, prima dell’utilizzo per verificare che non ci siano reazioni. Evitate gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Per la cura dei piedi

Se desiderate conoscere altri consigli per la cura dei vostri piedi, vi suggeriamo altri post interessanti: