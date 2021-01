Casa sempre profumata con il deodorante per tessuti fai da te!

Una casa super profumata è l’obiettivo di tutte noi.

Tutte, infatti, vorremmo sentire sempre un odore piacevole in ogni momento della giornata.

Purtroppo, però, a volte il profumo di fresco nelle nostre case tende a svanire dopo alcune ore, pure se siamo state una giornata intera a pulirla.

Questo accade perché i tessuti e i tendaggi tendono ad assorbire i cattivi odori quali la puzza di fritto, di fumo, ecc.

Per questo potrebbe essere davvero utile utilizzare un deodorante da spruzzare sui tappeti, sulle tende e sui divani così da dare un tocco di profumo ogni volta che vogliamo.

Oggi, quindi, vedremo insieme 3 ricette per preparare deodoranti spray per tessuti fai da te in maniera facile, economica e veloce.

Scopriamole insieme!

N.B Vi consigliamo di evitare l’utilizzo su tessuti più delicati o pregiati se avete timore di macchiarli.

Con oli essenziali

La prima ricetta che vogliamo proporvi è quella con gli oli essenziali. Per questo deodorante avrete bisogno di:

500 ml di acqua distillata

100 ml di aceto di vino

4 cucchiai di vodka

1 cucchiaio di bicarbonato

20 gocce di olio essenziali che più preferite.

Versate l’acqua distillata in un flacone spray riciclato, aggiungete poi l’aceto di vino e la vodka e agitatelo energicamente.

A questo punto, aggiungete il bicarbonato e le gocce di olio essenziale che avete scelto.

Potete utilizzare qualsiasi fragranza, ma vi consigliamo di utilizzare fragranze rilassanti o agrumate come limone, arancio, mandarino, eucalipto e lavanda.

In particolare, è consigliabile utilizzare i profumi agrumati per la cucina che è più esposta ai cattivi odori e l’eucalipto per un profumo più fresco e disinfettante per il bagno.

Utilizzate, invece, la lavanda o la camomilla per la camera da letto così da conferire un tocco più rilassante alla vostra stanza.

Inoltre, potete anche dimezzare le quantità in caso di flaconi più piccoli.

Agitate, quindi, tutto per amalgamare bene tutti gli ingredienti e il vostro spray è pronto per l’uso!

Sbizzarritevi e spruzzatelo ovunque: sulle tende, sui tappeti, sui divani e sui cuscini.

Un’esplosione di profumo vi avvolgerà!

N.B Questo deodorante può essere utilizzato anche sugli indumenti, ma vi consigliamo di accertarvi sempre che non siano troppo delicati o pregiati. In questo caso, è preferibile evitare.

Con bicarbonato

La seconda ricetta che vi vogliamo proporre è quella con bicarbonato di sodio. Tutto ciò che vi occorre è:

500 ml di acqua distillata

25 gocce di olio essenziale che preferite

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Mettete due cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola con l’acqua e versate, poi, le gocce di olio essenziale.

Il bicarbonato vi aiuterà a trasportare gli oli essenziali e gli permetterà di mescolarsi con l’acqua in modo che non si separino.

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti e versate il tutto in un flacone spray. Agitate energicamente il flacone per mescolare ulteriormente gli ingredienti.

Ed è fatta!

Siete pronte per utilizzarlo ogni volta che volete portare una ventata di freschezza e profumo nella vostra casa!

Anche in questo caso, vi consigliamo di utilizzare oli essenziali dalle fragranze rilassanti per le camere da notte e le fragranze più fresche e agrumate per le stanze da giorno.

Inoltre, potete anche utilizzare il mix di più oli accertandovi sempre che siano abbinabili e non contrastanti altrimenti potrebbero generare cattivi odori.

Con ammorbidente ecologico

Infine, l’ultimo deodorante per tessuti fai da te che vi vogliamo consigliare è quello che prevede l’utilizzo dell’ammorbidente ecologico.

Questa ricetta può intendersi come sostitutiva alla ricetta con gli oli essenziali, in quanto potete semplicemente sostituire l’ammorbidente al posto degli oli essenziali.

Munitevi, quindi, di:

500 ml di acqua calda distillata

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Tre cucchiai di ammorbidente

Aggiungete in un flacone spray prima l’acqua, poi, aggiungete il bicarbonato e l’ammorbidente.

A questo punto, agitate bene il flacone per amalgamare bene tutti gli ingredienti e per far sciogliere bene il bicarbonato nella soluzione.

Il bicarbonato è un ingrediente molto importante in questo caso, perché ha un’azione anti odore molto efficace in quanto assorbe e neutralizza tutti i cattivi odori.

E voilà: spruzzate il deodorante su tutti i tessuti per ottenere nella vostra casa un profumo inebriante!

Avvertenze

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo del deodorante su alcuni tessuti molto delicati e molto pregiati.

