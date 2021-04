La primavera finalmente è arrivata e tutto intorno si sentono odori freschi ed invitanti dati dai fiori appena sbocciati.

Ma sapevate che è possibile portare questa esplosione di profumo anche nelle nostre case?

Ebbene sì! E per farlo, non avete bisogno di comprare detergenti chimici o altri prodotti che imitano le classiche fragranze primaverili.

Vi bastano, infatti, pochi ingredienti naturali per portare in casa il profumo di questa stagione carica di energia e di felicità!

Vediamo, quindi, insieme come preparare alcuni detersivi fai da te al gusto di primavera!

N.B Evitate i seguenti ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Spray per superfici

Il primo detersivo fai da te in grado di far profumare la vostra casa di primavera è uno spray che potrete utilizzare per pulire varie superfici, quali tavoli, mobili, piano di lavoro, ecc…

Per preparare questo spray, vi basterà solo:

Versate, quindi, l’acqua a temperatura ambiente in una brocca graduata. Dopodiché, aggiungete al suo interno il bicarbonato un po’ alla volta e mescolate bene con il cucchiaio.

Il bicarbonato, infatti, presenta proprietà sbiancanti, smacchianti, pulenti e anti-odori. Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva, in grado di detergere le superfici senza rovinarle.

Vi ricordiamo, però, di non abusare con le quantità e di rispettare il dosaggio indicato, perché potrebbe corrodere alcune superfici più delicate. Una volta disciolto il bicarbonato nell’acqua, servitevi di un imbuto e versate la miscela in un flacone spray.

A questo punto, versate le gocce di olio essenziale e agitate il flacone così da creare una miscela profumata.

Questo spray detergente multiuso e multi superficie potrà essere utilizzato davvero ovunque e sarà in grado di sostituire tutta una serie di detersivi chimici.

La miscela di oli essenziali suggeriti sarà in grado di diffondere nelle vostre case un profumo primaverile che sa di fiori appena sbocciati!

Inoltre, potrà essere utilizzato anche per eliminare i cattivi odori dagli indumenti o dai tessuti; per questa ragione, può essere utilizzato anche come lavaggio a secco.

Detersivo per pavimenti

Questa seconda ricetta di detersivo, invece, sarà utile per pulire i pavimenti e renderli così profumati da sprigionare l’odore di primavera in tutta la casa!

Per la preparazione di questo detersivo per pavimenti, munitevi di:

1,5 litri di acqua

50 gr di bicarbonato

50 ml di sapone di Marsiglia liquido

2 gocce di olio essenziale di legno di rose

2 gocce di olio essenziale di ylang ylang

2 gocce di olio essenziale di bergamotto

20 ml di acqua di fiori di arancia

In alternativa all’olio essenziale di legno di rose, non sempre facile da trovare, potete anche utilizzare l’olio essenziale di geranio.

Aggiungete, quindi, il sapone di Marsiglia, il bicarbonato e l’acqua di fiori d’arancia in un secchio contenente acqua calda.

Versate, poi, le gocce di olio essenziale e agitate bene il contenuto del secchio. A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in una bottiglia vuota da utilizzare all’occorrenza e lasciate riposare per almeno una giornata per far impregnare l’odore.

Infine, utilizzate un po’ di questo composto per lavare a terra e che profumo!

Detergente vetri

Infine, vediamo insieme l’ultima ricetta utile per preparare un detergente vetri al profumo di primavera.

Tutto ciò di cui avete bisogno è:

240 ml di acqua

250 ml di aceto bianco

15 gocce di olio essenziale al limone

Versate tutti gli ingredienti in un flacone con spray e agitate energicamente così da amalgamare il tutto.

Aggiungete, poi, le gocce di olio essenziale e lasciate riposare il flacone per un po’ prima dell’utilizzo.

Infine, vaporizzate sui vetri e noterete che non solo saranno brillanti come non mai, ma rilasceranno anche un profumo inebriante!

Avvertenze

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo dei rimedi suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità. Inoltre, è consigliabile consultare sempre le etichette di produzione prima di provare questo spray sulle varie superfici.

