Avete provato a lavare gli strofinacci con vari prodotti dalle proprietà sbiancanti, ma dopo il lavaggio le macchie sono ancora lì.

Mi è capitato spesso e, a dirla tutta, a volte la tentazione è quella di buttarli direttamente perché tendo a pensare di non poterli più recuperare.

A tal proposito, oggi vedremo insieme perché anche dopo il lavaggio ad alte temperature le macchie degli strofinacci non sono andate via.

Tipologia di macchia

Innanzitutto, la motivazione per cui spesso le macchie sugli strofinacci tendono ad essere resistenti anche ai vari lavaggi è da ricercare nella tipologia di macchia.

Spesso, infatti, tendiamo a lavare gli strofinacci quando le macchie sono ormai secche e hanno, quindi, penetrato il tessuto.

Vi suggerisco invece di agire tempestivamente in caso di macchie di grasso o di unto, perché sono quelle più difficili da rimuovere soprattutto quando secche.

Prodotti da usare

A volte tendo a lavare i capi con gli stessi prodotti che utilizzo sempre senza differenziarli in base al risultato che voglio ottenere.

In realtà, però, tra i vari prodotti da dispensa ci sono alcuni che sono noti più per le proprietà sbiancanti, altri per quelle sgrassanti e così via.

Il mio consiglio, quindi, è capire innanzitutto la natura della macchia e scegliere l’ingrediente più giusto. In caso, infatti, di macchie gialle potreste usare il bicarbonato, il percarbonato o il succo di limone che sono noti proprio per la funzione sbiancante.

Se, invece, si tratta di una macchia di olio, allora sarebbe meglio assorbirla prima con il bicarbonato se è fresca e procedere, poi, con il lavaggio dello straccio con l’aceto perché svolge una forte azione sgrassante.

Pre-trattamento

Quando si parla di macchie, preferisco sempre pre-trattarle prima di passare al lavaggio vero e proprio in modo da poter agire localmente.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Per questo, vi suggerisco di versare il prodotto più giusto sull’alone e lasciarlo agire per un po’. Dopodiché, passate una spugnetta o uno spazzolino per strofinare e non perdete subito la pazienza perché alcune macchie potrebbero richiedere molto olio di gomito!

Un altro modo per pre-trattare i vostri strofinacci consiste nel metterli in ammollo per tutta la notte (o comunque per tante ore) in una bacinella con acqua calda contenente uno degli ingredienti da dispensa, quali il bicarbonato, percarbonato, succo di limone, l’aceto ecc.

Tempi di posa

Infine, un altro aspetto molto importante da considerare riguarda i tempi di posa e di lavaggio.

Nella fase di pre-trattamento, infatti, cerco sempre di tenere in ammollo gli strofinacci per più tempo possibile, ovviamente tenendo conto anche della tipologia di macchia.

In generale, quanto più la macchia è secca e impossibile da rimuovere, più tempo tengo in ammollo gli strofinacci nella bacinella.

Allo stesso modo, evito il ciclo di lavaggio veloce e prediligo lavaggi più lunghi, sempre ad alte temperature, per gli strofinacci più sporchi.

Inoltre, vi ricordo che nel caso di alcune macchie che sono ormai fissate, potrebbero essere addirittura necessari più lavaggi.

Insomma, l’importante è avere tanta pazienza e olio di gomito e non pensare che siano irrecuperabili!

Come far tornare bianchi gli strofinacci

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come far tornare bianchi gli strofinacci con il percarbonato!

Avvertenze

Ovviamente, consultate le etichette di lavaggio dei vostri capi così da impostare il ciclo di lavaggio più adatto al tessuto.