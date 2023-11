State gustando qualcosa di molto saporito a casa o al ristorante ed ecco che uno schizzo di olio finisce per macchiare la vostra maglia o il vostro pantalone.

Per non parlare, poi, di quando trovate queste fastidiose macchie sulle tovaglie. Qualsiasi sia il tessuto, non dovrete disperarvi perché la rimozione di queste macchie è possibile!

In che modo? Con alcuni ingredienti e trucchetti casalinghi. Vediamoli insieme!

In caso di macchia fresca

Quando si parla di macchie di olio, è bene innanzitutto fare una differenza tra quelle fresche, ovvero quelle appena formate, e quelle più secche.

In linea generale, se agite tempestivamente sulla macchia fresca, riuscirete quasi sicuramente a rimuoverla. Vediamo come fare!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo prevede l’utilizzo del bicarbonato, il quale svolge una forte funzione assorbente in grado di assorbire il grasso dell’olio.

Vi basterà, quindi, versare il bicarbonato su tutta la macchia fresca fino a ricoprirla e lasciare agire per circa mezz’ora.

Dopodiché, rimuovete il prodotto con una spazzola e strofinate un panno imbevuto in una miscela composta da acqua e aceto.

Infine, procedete al comune lavaggio del capo a mano o in lavatrice.

Borotalco

Efficace come il bicarbonato è il borotalco, il quale non solo è in grado di assorbire le macchie di olio, ma anche quelle di sudore sui vostri cuscini.

Come già visto per il bicarbonato, quindi, cospargete la macchia di borotalco e lasciate agire per un po’. Dopodiché, rimuovete la polverina di borotalco con una spazzola e passate, poi, un panno imbevuto di aceto sulla macchia.

Infine, procedete con il lavaggio comune.

Amido di mais

Un ultimo rimedio per le macchie fresche consiste nell’utilizzare l’amido di mais, il quale viene utilizzato anche per pulire a secco i tappeti o i divani!

Ricoprite, quindi, la macchia ancora fresca con una manciata di amido di mais e lasciate agire per qualche minuto, in modo da far assorbire l’olio.

Dopodiché, procedete con la rimozione dell’amido con una spazzola e con il risciacquo e il lavaggio del capo.

Macchie secche

Finora abbiamo visto come togliere le macchie fresche di olio. Ma se volessimo rimuovere quelle secche?

In questo caso dovrete avere più pazienza ma è comunque possibile rimuoverla. Vediamo come!

Bicarbonato e aceto

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme l’aceto e il bicarbonato, in quanto vantano proprietà smacchianti e sgrassanti.

Vi basterà, quindi, coprire la macchia con un composto a base di bicarbonato e aceto e lasciarlo in posa per circa 10 minuti.

Dopodiché, strofinate e procedete con il lavaggio comune dei capi.

Sapone di Marsiglia o sapone giallo

Un altro trucchetto molto efficace per togliere le macchie di olio dai vostri capi prevede l’utilizzo del sapone di Marsiglia o del sapone giallo, considerati addirittura degli smacchiatori fai da te!

Dovrete, quindi, inumidire il panetto di sapone e passarlo direttamente sulla macchia, cercando di sfregare delicatamente. Dopodiché, strofinate con uno spazzolino, risciacquate e procedete con il lavaggio.

N.B Questo rimedio può essere applicato anche sulle macchie ancora fresche.

Alcol denaturato

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo dell’alcol denaturato, il quale ha una funzione sbiancante, smacchiante e pulente.

Versate, quindi, due gocce di alcol denaturato sulla macchia d’olio, lasciate riposare per 10 minuti e mettete in ammollo il capo in una bacinella con acqua e qualche scaglia di sapone di Marsiglia per un’oretta.

Dopodiché, procedete con il comune lavaggio.

Come togliere le macchie dai vestiti (VIDEO)

E se volete anche sapere come togliere tutte le altre macchie dai vostri vestiti, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Vi suggeriamo di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di provare i rimedi sui vostri capi.