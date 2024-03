Come pulisco il forno quando è molto sporco con rimedi naturali

Ci sono quelle pulizie di cui ci ricordiamo ogni giorno, e quelle che un po’ ci dimentichiamo (o che vorremmo dimenticare).

Nel tentativo di preparare cibi salutari, quando si finisce si presenta una sfida che sembra insormontabile: un forno molto sporco. Capita a tutti, ma non temere! Ho pensato di lasciarti una sorta di “piccola guida” che io seguo per rendere il forno pulito e brillante di nuovo, senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi.

Cerco di non arrivare mai a un forno troppo sporco

Prima di tuffarci nei dettagli, voglio condividere una considerazione forse ovvia, ma fondamentale: la prevenzione. La manutenzione regolare può semplificarti molto la vita. Dopo ogni uso, passa una spugnetta umida e poi panno nelle aree meno sporche. Questo piccolo gesto può fare la differenza a lungo termine.

Puoi anche usare la semplice paglietta (quando il forno è ancora tiepido), così non correrai il rischio che lo sporco diventi molto incrostato. Ricorda però che è importante che il forno sia sempre staccato per procedere in sicurezza.

Faccio intiepidire il forno con una ciotola di acqua e aceto

Quando lo sporco si è accumulato, so che dovrò prendermi del tempo e dedico al forno la pulizia che merita.

Il primo passo che in genere faccio sempre è l’ammollo.

Metti nel forno una ciotola resistente al calore con acqua e un bicchiere di aceto bianco. Accendi il forno a una temperatura bassa per circa 10 minuti, poi spegnilo. Il vapore che si crea aiuterà a sciogliere grasso e residui incrostati.

Inizio a strofinare con sapone molle e paglietta

Una volta intiepidito il forno e ammorbidito lo sporco, è il momento di agire. Prendo una paglietta di acciaio (o anche una spugna non abrasiva, se no vuoi rischiare di graffiare il forno) applico un pezzetto di sapone molle da bucato, inizio a strofinare le aree problematiche. Grazie al trattamento pregresso, ti stupirai di quanto facilmente lo sporco comincerà a cedere.

Non trascurare teglie e griglie del forno. Applica lo stesso metodo, lasciale in ammollo in acqua calda per alcuni minuti, poi procedi con la pulizia, strofinando sempre con la paglietta. Qui, l’aceto che hai usato in precedenza può tornare utile per risciacquare e far brillare.

Ecco un video completo della pulizia del forno:

Risciacquo e passo la soluzione di acqua e aceto

Dopo aver eliminato lo sporco, passa un panno umido per risciacquare, sarà necessario farlo più volte. Molto spesso io concludo la pulizia con un ultimo step: con il panno morbido imbevuto in una soluzione di acqua e aceto, questo passaggio finale aiuta a rimuovere residui di sapone e dona lucentezza al tuo forno.

Visto che preferisco pulire anche il doppio vetro del forno senza smontarlo (lo trovo molto complicato e non voglio farlo da sola), la soluzione che ti ho spiegato prima potrà aiutarti a pulirlo senza problemi. Se hai abbastanza spazio, puoi aiutarti con il Metodo del Mestolo:

Come pulire la resistenza?

La resistenza del forno merita un trattamento speciale. Meglio evitare di strofinarla direttamente. Usa un panno leggermente umido per pulire intorno senza toccare la resistenza, per evitare danni. Assicurati di non lasciare tracce di sapone, che potrebbero bruciare all’uso successivo.

Metto una fetta di pane per assorbire gli odori

Per finire, per evitare che dopo aver pulito il forno sentiamo ancora residui di sapone, posiziona una fetta di pane fresco, avviando il forno per una mezz’ora. Il pane ha una caratteristica sorprendente nell’assorbire odori, lasciando il forno pronto per deliziosi piatti senza strane sorprese olfattive.

Spero questi suggerimenti ti motivino a provare la via naturale per prenderti cura del tuo forno. Ricorda che con un po’ di regolarità e gli ingredienti giusti, mantenere la cucina pulita e salubre è più semplice di quanto pensi. Buona pulizia!