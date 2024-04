Per fortuna, la tematica dell’ecosostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione e moltissime persone si stanno attrezzando per condurre uno stile di vita eco-friendly.

Questo sta accadendo anche nell’ambito delle pulizie domestiche, comportando un utilizzo maggiore di prodotti naturali per lavare il proprio appartamento.

Se anche voi volete iniziare ad approcciarvi ai prodotti naturali e alle pulizie senza l’utilizzo di detergenti aggressivi, che danneggiano l’ambiente, ho alcuni consigli per costruire un KIT econostenibile da utilizzare in casa per ogni evenienza.

Acido citrico

Uno dei rimedi che non dovrebbero mai mancare in un kit di pulizia econosostenibile è l’acido citrico. Se ne parla tantissimo ultimamente, proprio per le sue proprietà!

Ottenuto dall’estrazione degli agrumi, ha proprietà disincrostanti, detergenti, deodoranti e anticalcare. Lo si trova spesso in polvere e nella maggior parte dei casi tale polvere va prima disciolta in acqua.

Aceto e Bicarbonato di Sodio

Un viaggio verso uno stile di vita ecosotenibile, che eviti l’utilizzo di prodotti chimici, prevede come migliori alleati per le pulizie domestiche bicarbonato di sodio e aceto bianco.

Questi due ingredienti naturali hanno un potere pulente sorprendente e possono essere utilizzati per una vasta gamma di scopi, come smacchiare le superfici o sgrassare i pavimenti. Il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco possono fare miracoli in casa vostra.

Per esempio, potete provare a creare una pasta con bicarbonato di sodio e acqua per pulire le superfici più ostinate, o a diluire l’aceto bianco con acqua per creare un detergente multiuso ecologico e potente.

Sapone di Marsiglia

Nel vasto panorama dei prodotti per la pulizia, il sapone di Marsiglia si rivela un’opzione tradizionale e sostenibile. Questo sapone, derivato da oli vegetali come l’olio d’oliva, è conosciuto da secoli per le sue proprietà detergenti e delicate.

Oltre a essere biodegradabile e privo di additivi nocivi, il sapone di Marsiglia è estremamente versatile. Può essere utilizzato per lavare i piatti, detergere i tessuti e persino per la cura del corpo.

Con il suo profumo delicato e la sua efficacia pulente, il sapone di Marsiglia si è guadagnato un posto speciale nel mio kit di pulizia ecosostenibile. Da quando fa parte della mia routine di pulizia, la mia casa è più fresca e odora sempre di pulito.

Oli essenziali

Un altro componente essenziale del mio kit di pulizia ecosostenibile sono gli oli essenziali. Questi oli naturali non solo fanno sì che si spanda una fragranza deliziosa per casa, ma hanno anche potenti proprietà antibatteriche e antimicrobiche.

Esistono moltissime fragranze diverse, e tra le mie preferite ci sono lavanda, limone o tea tree. Ne basta qualche goccia su un dischetto di cotone da lasciare in giro per casa per profumare l’ambiente.

Li aggiungo al mio detergente multiuso fatto in casa per un tocco di freschezza naturale o li utilizzo per creare il mio deodorante per ambienti spruzzando una miscela di acqua e oli essenziali sui tessuti o negli angoli della casa.

Flaconi riutilizzabili e ricariche eco-friendly

Per ridurre l’impatto ambientale, opto sempre per flaconi riutilizzabili e ricariche eco-friendly per i detergenti per la casa, quando poprio non posso sotuituirli con prodotti naturali.

Infatti ho i miei flaconi spray in vetro o plastica riciclata e li riutilizzo quando vado a comprare detergenti dei marchi che offrono opzioni di ricarica o ogni volta che preparo i miei detergenti fatti in casa.

In questo modo, riduco sensibilmente la quantità di plastica usa e getta che finisce in discarica e, nel mio piccolo, faccio la mia parte per fare la differenza per il pianeta.

Pulizia a vapore

C’è anche un’altra opzione di pulizia, un tantino più dispendiosa, ma che può rappresentare un investimento sul lungo periodo: sto parlando della pulizia a vapore.

La pulizia a vapore non prevede l’utilizzo di detergenti chimici tradizionali, ma utilizza solo acqua per pulire e disinfettare le superfici, eliminando così la necessità di servirsi di sostanze aggressie e prodotti nocivi.

Con un pulitore a vapore è possibile pulire pavimenti, tappeti, tende e persino divani in modo efficace. Qua troverete tutte le informazioni sui pro e contro di questa tecnica sempre più diffusa.

Strumenti Eco-Friendly

Anche quando si tratta di strumenti per la pulizia è importante fare scelte sostenibili. Personalmente, opto sempre per spugne e spazzole biodegradabili realizzate con materiali naturali, come fibra di cocco o bambù.

Questi materiali non solo sono ecologici, ma sono anche estremamente efficaci nella rimozione dello sporco e delle macchie. Per esempio, la spugna di fibra di cocco è ottima per le superfici della cucina, mentre una spazzola di bambù è perfetta per spazzare i pavimenti.

Questi sono i miei suggerimenti per costruire il vostro kit di pulizia eco-friendly. Spero che vi saranno utili a cambiare il vostro stile di vita e a ridurre il vostro impatto sull’ambiente!