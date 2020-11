Come fare la crema “ringiova-viso” naturale con l’amido di mais!

Con l’avanzare dell’età, le rughe sul nostro volto diventano purtroppo inevitabili e il viso tende a non essere più rilassato e lucente come quando eravamo giovani.

Per questa ragione, apparire con una pelle ringiovanita o cercare di nascondere alcune rughe di espressione più marcate è un desiderio molto comune!

La notizia bella che vogliamo darvi oggi è che non è necessario spendere grosse cifre di denaro per comprare costose per attenuare le vostre rughe.

A tal proposito, infatti, vogliamo suggerirvi 4 maschere fai da te a base di amido di mais per un effetto naturalmente botox!

Vediamo quali sono e come prepararle!

Amido di mais e…nient’altro!

Questa maschera prevede come ingrediente il solo amido di mais. Per questa ragione risulta davvero semplice da realizzare.

Per preparare questa maschera, avrete bisogno, quindi, solo di una mezza tazza di amido di mais e di acqua quanto basta per ottenere la consistenza di una crema.

Aggiungete, quindi, l’acqua a poco a poco nella tazza di amido e mescolate gli ingredienti fino a quando non otterrete una pasta.

Lavate, quindi, il viso con acqua calda in modo tale da aprire i pori e applicate la maschera seguendo dei movimenti circolari. Lasciatela agire per circa 15 minuti e risciacquate il viso con acqua fredda.

La vostra pelle vi risulterà subito più rilassata, distesa e levigata!

Con uovo e miele

La maschera di amido di mais può essere realizzata anche con altri ingredienti per un effetto più efficace.

In questo caso, combineremo l’amido con l’uovo e il miele, così da rendere questa crema antirughe anche efficace per purificare il viso e renderlo più luminoso.

Prendete, quindi:

2 cucchiaini di miele

due bianco d’uovo

tre cucchiai di amido di mais

20 gocce di olio di mandorle

Ponete tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolateli fin a quando non sono ben amalgamati. Lavate la pelle del viso con acqua calda e applicate, quindi, la maschera.

Lasciatela agire per circa 20 minuti e poi risciacquate. Applicate questa maschera due volte a settimana.

La vostra pelle sarà liscia e priva di impurità!

Con il limone

Questa ricetta è molto utile per chi, oltre a volere un effetto botox, vuole anche una maschera in grado di attenuare l’acne e le cicatrici.

Per questa maschera, vi occorre:

Il succo di un limone

due cucchiaini di amido di mais

Mescolate, quindi, gli ingredienti fino ad ottenere la consistenza di una crema. Prima di applicare la crema, pulire il viso con acqua calda così da favorire l’apertura dei pori.

A questo punto, applicate la maschera e lasciatela agire per circa 10 minuti. Risciacquare, quindi, il viso con acqua fredda e voilà: la vostra pelle è subito più fresca e rimpolpata!

N.B Vi consigliamo di non superare i 10 minuti poiché il limone potrebbe iniziare a provocare bruciore e irritazione.

In caso di bruciore, sciacquare immediatamente

Con succo di carota

Questa maschera con amido di mais e succo di carota ha poteri botox, in quanto vi permetterà di ottenere un viso perfettamente rimpolpato, luminoso e ringiovanito.

Per realizzare questa ricetta, avrete bisogno di:

1 cucchiaino di amido di mais

4 cucchiai di succo di carota

1 cucchiaio di yogurt naturale

150 ml di acqua

Innanzitutto, mescolate l’amido di mais con 50 ml di acqua fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopodiché, versate i 100 ml in un pentolino e portateli ad ebollizione.

Una volta portati ad ebollizione, aggiungete il composto di amido e acqua e versatelo nel pentolino. Quindi, mescolate il tutto.

Quando la soluzione si sarà raffreddata, aggiungete lo yogurt naturale e il succo di carota.

Pulite, quindi, il vostro viso con acqua calda e applicate la maschera per circa 30 minuti. Poi, risciacquatelo con abbondante acqua tiepida.

Vi consigliamo di utilizzare la maschera una volta al giorno per almeno un mese!

Perché si formano le rughe?

Una volta visto come poter attenuare le rughe e rendere la nostra pelle più giovane e rimpolpata, cerchiamo di capire perché si formano le rughe.

La comparsa delle rughe deriva da diversi fattori, quali l’esposizione solare e l’alimentazione sbagliata, consumo eccessivo di sigarette e alcol,ecc.

Ciò che è certo, è che con il passare del tempo, diminuisce il collagene della nostra pelle e questo comporta la presenza di rughe sul nostro viso.

Il collagene, infatti, è una proteina che ha il ruolo di sostenere e mantenere compatti i tessuti connettivi del nostro corpo. Grazie a questa proteina, la nostra pelle può mantenersi fresca e giovane.

Ma purtroppo la sua produzione cala con l’avanzare dell’età.

Benefici dell’amido

L’amido di mais può risultare davvero efficace in caso di rughe poiché è un cereale che contiene fibre, carboidrati, proteine e minerali.

Le culture asiatiche, sin dai tempi antichi, lo utilizzano, infatti, per la preparazione di ricette cosmetiche.

Tra i benefici per la pelle che gli sono riconosciuti si ricordano la sua capacità di lenire le irritazioni causate da punture, di regolare l’eccesso di sebo, di rinfrescare e di esfoliare la pelle e di distendere le rughe.

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti sopramenzionati in caso di allergia e ipersensibilità.

