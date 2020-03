Miele e cannella: la ricetta in un cucchiaino!

I rimedi naturali sono un valido alleato per il nostro benessere, soprattutto se sono combinati nel modo giusto.

Infatti oggi vogliamo parlarvi di una combinazione vincente: miele e cannella. Li utilizziamo molto in cucina, o anche per delle maschere fai da te e sanno darci sempre tante soddisfazioni!

Secondo molti, un cucchiaino di miele con un pizzico di cannella può far molto bene al nostro corpo, più di quanto possiamo immaginare.

Se abbiamo suscitato la vostra curiosità, vediamo insieme come un cucchiaino di miele e cannella fa bene!

Per il sistema immunitario

Grazie alle loro proprietà antibatteriche e antimicrobiche, il mix vincente di miele e cannella è utilissimo per rinforzare il proprio sistema immunitario!

Ci sono molte cattive abitudini che possono indebolire le nostre difese immunitarie: dieta disordinata, stress, fumo e alcol sono solo alcuni dei fattori determinanti!

Proprio per questo, seguire uno stile di vita sano e attivo è importantissimo per mantenere forte il sistema immunitario!

Le virtù terapeutiche di miele e cannella in un cucchiaino da assumere ogni giorno sembrerebbe aiutare a mantenere alte le difese!

Per la perdita di peso

La cannella è uno stimolante e tonificante naturale ed è molto spesso adoperata anche nelle tisane utili ad attivare il metabolismo lento!

Quindi è ritenuta da molti un valido amico nella perdita e il mantenimento del peso.

In questo caso, 1 cucchiaino di miele con mezzo cucchiaino di cannella sciolto in una tazza d’acqua calda rappresentano una bevanda brucia-grassi, da assumere 20 minuti prma dei pasti. E poi si beve un po’ di più, che fa sempre bene.

Digestione

La stessa bevanda, da bere prima dei pasti (soprattutto quelli pesanti) o anche come infuso post-mangiata aiuta a digerire meglio.

E’ proprio la cannella infatti a favorire la digestione e insieme al miele favoriscono anche il transito intestinale..

La cannella non è l’unica spezia che favorisce la digestione. Se non la preferite troverete delle alternative.

Contro i sintomi influenzali

In caso di tosse, raffreddore o altri sintomi influenzali, un cucchiaino di miele e cannella è ottimo per contrastare i malanni stagionali.

Sia il miele che la cannella svolgono un’azione antibatterica e antisettica e sono utili a calmare la tosse ed alleviare i sintomi indicati.

Se volete bere qualcosa di caldo, aggiungete il cucchiaino a un po’ di acqua calda per una tisana semplice, economica ma efficace.

Per fortuna che la natura ci dona questi rimedi! Possiamo alleviare i sintomi influenzali con prodotti che troviamo facilmente a casa nostra. In alternativa, potete provare anche lo sciroppo allo zenzero fatto in casa o il decotto di mele!

Per l’artrite

Sia il miele che la cannella sono ricchi di sostanze antiossidanti utili a contrastare l’azione dei radicali liberi e a rallentare l’invecchiamento cellulare.

Possono giovare perciò anche alle nostre ossa. In caso di artrite, per esempio, 2 cucchiai di miele e 1 di cannella può aiutare a prevenire questo disturbo.

In ogni caso si consiglia di consultare in prima istanza il proprio medico per una terapia adatta alle proprie condizioni di salute.

Afrodisiaco naturale

Non manca chi afferma che questo mix fatto di miele e cannella possa anche stimolare la libido sia nell’uomo che nella donna!

Non a caso la cannella è considerata un afrodisiaco naturale e veniva utilizzata anche in antichità per favorire il desiderio sessuale.

Altre proprietà di miele e cannella

Non è finita qui! Ecco tutte le altre proprietà di miele e cannella in un cucchiaino!

Una tisana fatta di acqua e 1 cucchiaino di miele e cannella favorirebbe il sonno .

. Contribuirebbe a diminuire i livelli di colesterolo cattivo, e favorirebbe uno stato ottimale dell’apparato cardiovascolare.

Il miele è antibatterico, la cannella è astringente e tonificante . Quindi una maschera con miele e cannella sarebbe utile in caso di acne , diminuendo i rossori del viso.

. Quindi una sarebbe , diminuendo i rossori del viso. Utile anche in caso di punture di insetti.

Controindicazioni

Si prega di consultare il proprio medico per assicurarsi di poter beneficiare delle virtù di miele e cannella.

Si prega inoltre di non eccedere con l’uso per non incorrere a delle controindicazioni (la cannella contiene cumarina, che a lungo andare può danneggiare il fegato).

Evitarne l’utilizzo in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Chiedere un parere del medico anche in caso di gravidanza o allattamento.