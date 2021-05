Quante volte ci affanniamo per andare alla ricerca di prodotti commerciali in grado di migliorare l’aspetto della nostra pelle, ignorando che, spesso, i prodotti migliori potrebbero essere quelli che già abbiamo in dispensa?

In particolare, le maschere per il viso fai da te sono delle vere e proprie alleate di bellezza in quanto ci permettono di avere una pelle senza imperfezioni utilizzando solo prodotti naturali e di avere, così, il controllo sulla provenienza di ogni specifico ingrediente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come preparare una maschera fai da te con il miele e il caffe: eccovi svelata la ricetta!

Preparazione

Preparare questa maschera fai da te è davvero semplice e veloce, in quanto richiede pochissimi ingredienti.

Tutto ciò di cui avrete bisogno, infatti, è:

100 grammi di caffè in polvere

75 grammi di miele

Unite, quindi, il caffè in polvere al miele in una ciotola e mescolate tutto fino a quando non otterrete un impasto denso e uniforme. Il risultato deve essere un composto ben amalgamato facile da stendere.

Se volete, poi, renderla più efficace e volete nutrire maggiormente la vostra pelle, potete anche aggiungere un cucchiaino di olio extra vergine o olio di mandorle dolci.

In alternativa alla polvere di caffè, potete anche optare per i fondi di caffè. Lasciate che si raffreddino e mescolateli, poi, con il miele e l’olio di oliva (se lo preferite).

E non ci crederete ma…la vostra maschera è pronta per essere applicata sul volto!

Applicazione

Prima di applicare la maschera, è consigliabile detergere e pulire il viso accuratamente così da permettere alla maschera di penetrare nei pori.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Una volta, quindi, che il viso è pulito, applicate la maschera in modo uniforme sul viso utilizzando un pennello o le dita.

Massaggiatela delicatamente ed effettuate dei movimenti circolari per favorire l’esfoliazione. Lasciatela in posa, poi, per circa 20 minuti.

A questo punto, risciacquate con abbondante acqua tiepida e asciugate delicatamente il viso con un asciugamano morbido.

Per ottenere migliori risultati, vi suggeriamo di applicare la maschera due volte a settimana.

È consigliabile, però, di non andare oltre le due applicazioni settimanali, in quanto l’azione esfoliante potrebbe irritare la vostra pelle.

Vi ricordiamo, inoltre, che il caffè è un potente esfoliante, perciò è consigliabile non strofinarlo troppo sulla pelle perché potrebbe irritare quelle più sensibili.

Benefici

La maschera al caffè e miele funge da scrub naturale in grado di rigenerare il viso, eliminando le cellule morte e ripulendo i pori della pelle.

Il miele, infatti, aiuta ad assorbire la sporcizia che si accumula nei pori e ha anche una funzione antisettica, per cui elimina i batteri e ne previene la comparsa.

Inoltre, ha caratteristiche emolliente ed, è, quindi, un nutriente in grado di idratare la pelle a fondo e di renderla più luminosa.

Il caffè, invece, è ricco di antiossidanti ed è, perciò, utile per prevenire l’invecchiamento delle cellule e di combattere i radicali liberi.

Inoltre, aiuta a stimolare la circolazione sanguigna e ad alleviare le occhiaie e le borse sotto gli occhi.

Grazie alla sua granulosità, infine, agisce come un esfoliante e favorisce l’apertura dei pori in modo tale che i nutrienti della maschera possano penetrare nell’epidermide e ripulirla.

La vostra pelle sarà, quindi, depurata dalle impurità grazie alle proprietà del caffè, mentre diventerà morbidissima grazie alla proprietà del miele.

Insomma, questa maschera da sola ha una funzione esfoliante, idratante, depurativa e anti-age.

Cosa altro desiderare?

Controindicazioni

Evitare l’utilizzo in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Chiedere un parere del medico anche in caso di gravidanza o allattamento.

Se non siete certe della reazione degli ingredienti, può essere utile fare un test in una piccola zona della vostra pelle prima dell’applicazione.

Ricette di bellezza

Volete una pelle sana e perfetta naturalmente? Vi consigliamo altre ricette fai da te: