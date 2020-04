Hai mai sentito parlare della Mastiha?

Da una pianta singolare, chiamata Pistacia lentiscus, viene estratta una resina dal colore giallastro che si solidifica al contatto con l’aria. Dopo un procedimento di pulizia, i cristalli di resina raggiungono un colore tendente al niveo, come la neve.

Stiamo parlando della mastiha, detta anche mastica o mastice. È conosciuta in tutto il mondo le sue innumerevoli proprietà e viene usata in moltissimi ambiti, da quello cosmetico a quello medico.

Ma le sue virtù terapeutiche erano conosciute anche nel mondo antico, il che rende la sua storia ancora più affascinante.

In antichità

La mastica è originaria dell’isola di Chio, isola greca dell’Egeo orientale. La fama e la mitologia legata l’hanno resa leggendaria, tant’è vero che è anche conosciuta come “le lacrime di Chio”, per forma e colore.

I suoi usi e le sue virtù erano ben note anche ad Ippocrate, padre della medicina, che la raccomandava per mantenere sane le gengive e i denti, o per avere un alito fresco naturalmente.

Questo prodotto prezioso è stato apprezzato nel corso dei secoli e diffuso in tutto il mondo, fino ai giorni nostri. Anche se la qualità più pregiata della mastiha è reperibile nel suo luogo d’origine, l’isola greca di Chios.

La mastiha oggi

L’utilizzo attuale della mastica, o mastiha, abbraccia moltissimi campi ed è davvero versatile.

Viene utilizzata, essendo una gommoresina, per la produzione di ottimi chewing gum (proprio perché fa bene a denti e gengive).

Viene inoltre adoperato come additivo alimentare in cucina, e (sempre a Chios) viene prodotto un liquore molto pregiato che dall’odore ricorda molto la liquirizia. Anche la cosmetica e la farmacologia utilizzano la mastiha nelle proprie preparazioni.

Proprietà della mastiha

Quello che può incuriosirci è conoscere tutte le proprietà contenute nelle lacrime di Chios. Scopriamole insieme.

Proprietà digestive e antinfiammatorie . L’assunzione della mastiha favorisce la digestione e si rivela utile nella protezione delle mucose gastriche e intestinali .

. L’assunzione della favorisce la e si rivela utile nella protezione delle . Per l’igiene e la salute dentale . Come in antichità, anche oggi possiamo consumare la mastiha come rimedio naturale per favorire l’igiene e la salute dei denti. I chewing gum a base di mastiha donano freschezza all’alito e un aiuto per prevenire la formazione della placca o infezioni della bocca.

. Come in antichità, anche oggi possiamo consumare la come per favorire l’igiene e la salute dei denti. I donano freschezza all’alito e un aiuto per prevenire la formazione della o infezioni della bocca. Antimicrobico naturale . L’olio essenziale ricavato da questa resina svolge una potente azione antimicrobica contro batteri, funghi e vari microorganismi patogeni.

. L’olio essenziale ricavato da questa resina svolge una potente azione antimicrobica contro batteri, funghi e vari microorganismi patogeni. Ha proprietà antidiarroiche , il che la rende un valido alleato in caso di diarrea o alterazioni della flora intestinale.

, il che la rende un valido alleato in caso di o alterazioni della flora intestinale. La mastiha è conosciuta anche per essere un cicatrizzante naturale. Facilita la rimarginazione della pelle in caso di ferite o dermatiti. Soprattutto se combinato al tea tree oil, può trattare alcune affezioni soprattutto del cavo orale, come gengiviti.

In commercio, ovvero in erboristeria o negozi di articoli bio, è possibile acquistare questa resina molto preziosa. Possiamo trovarla, come già accennato, sotto forma di gomme da masticare, oppure in crema, o anche in compresse.

Possiamo trovarla anche sotto forma di resina pura, da utilizzare secondo le modalità e posologie indicate.

Controindicazioni

La mastiha non presenta particolari controindicazioni. Tuttavia, si consiglia di evitarne l’utilizzo in caso di allergie o ipersensibilità la prodotto.

Si consiglia inoltre di consultare il proprio medico o specialista al fine di valutare il proprio stato di salute prima di agire di propria iniziativa.