Ti mostro la mia pulizia delle sneakers passo passo

Ma quanto sono belle le sneakers bianche? Tantissimo! Per non parlare, poi, del fatto che sono facilmente abbinabili e molto versatili, in quanto possiamo usarle sia per un outfit più classico sia sportivo.

L’unica pecca, però, è il fatto che tendono facilmente a sporcarsi e a macchiarsi a perdere tutta la loro bellezza originaria.

Ma non con i miei trucchetti! Oggi, infatti, vi mostrerò come pulisco le mie sneakers passo dopo passo!

Pre-lavaggio

Innanzitutto, raccogliete tutte le vostre sneakers bianche che necessitano di una pulizia profonda, in modo da averle tutte pulite in pochissimo tempo.

Dopodiché, munitevi del sapone giallo, un ingrediente dalle proprietà smacchianti e sgrassanti tali da essere usato già a partire dalle nostre nonne per avere un bucato impeccabile.

Dovrete semplicemente staccare un pezzo o una pallina da questo panetto di sapone e applicarlo, poi, su una spugnetta o una spazzola per scarpe.

Vi ricordo anche di riempire una bacinella con acqua tiepida e di tenerla a portata di mano durante la vostra operazione di pulizia.

A questo punto, immergete la spugnetta o la spazzola nella bacinella in modo che il pezzetto di sapone giallo possa ammorbidirsi un po’ e strofinatelo energicamente su tutta la scarpa, comprendendo anche la gomma che spesso è la parte che più tende a sporcarsi.

Noterete che si produrrà molta schiuma e sarà proprio questa a “sciogliere” il nero. Dopodiché, lasciate agire per un po’ e versatele nella bacinella in modo da rimuovere la schiuma in eccesso e da pulire le suole sotto prima di metterle in lavatrice.

In lavatrice

Una volta pre-trattate le vostre sneakers, passiamo a vedere come completare la pulizia, lavandole in lavatrice.

Ovviamente, vi ricordo di consultare sempre le etichette di lavaggio riportate sulle suole per accertarvi che il lavaggio in lavatrice delle vostre scarpe sia consentito.

Inoltre, rimuovete anche i lacci, in modo da aprire la scarpa e permettere un lavaggio migliore. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere le sneakers nel cestello, accertandovi sempre di non mettere più di tre paia.

Dopodiché, avviate un ciclo di lavaggio delicato e a basse temperature, non superando i 30° o i 40° e versate un po’ di aceto bianco o di sapone di Marsiglia nella vaschetta del detersivo.

Questi ingredienti, infatti, non solo sgrassano ma aiutano anche a deodorare le vostre calzature.

Sebbene possiate utilizzare qualsiasi detersivo, vi consiglio solo di prediligere quelli liquidi ed evitare quelli in polvere, poiché i residui potrebbero rimanere sulle scarpe.

Infine, vi ricordo di non impostare i giri di centrifuga o di selezionare il programma con un ciclo di giri minimo.

N.B Se volete essere certi di non danneggiare le vostre sneakers, mettetele in un sacchetto di tela o in una retina apposita per le scarpe.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare step by step!

Asciugatura

Infine, vediamo insieme come far asciugare le sneakers appena lavate in modo da non rovinarle!

Personalmente, le metto su un piano orizzontale sul balcone all’aria aperta, lontano però dalla luce diretta dei raggi solari perché il tessuto potrebbe ingiallirsi.

Ovviamente, in pieno inverno potete anche metterle al sole soprattutto nelle ore meno calde della giornata, quando i raggi solari sono deboli.

Inoltre, metto all’interno delle scarpe dei fogli di giornale così da assorbire l’umidità in eccesso e velocizzare il processo di asciugatura!

Avvertenze

Evitate di lavare in lavatrice sneakers di pelle, di camoscio o sneakers che presentano delle applicazioni o oggetti. In questo caso, sarebbe meglio il lavaggio a mano.

Inoltre, vi ricordo che è importantissimo leggere le etichette di lavaggio prima di lavare le scarpe.