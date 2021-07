Con l’arrivo delle belle giornate, far asciugare il bucato diventa un gioco da ragazzi. Il bel tempo, infatti, aiuta ad asciugare i nostri capi in fretta ed è davvero una manna dal cielo per tutte noi.

Bisogna, però, stare attente alle giornate di sole molto calde, perché in tal caso l’eccesso di calore potrebbe seccare e indurire i tessuti.

Spesso, infatti, capita che in estate i panni asciugati tendono a diventare duri e secchi e a perdere tutta la loro morbidezza.

E panni duri, secchi e ruvidi non sono per niente piacevoli a contatto con la nostra pelle quando dobbiamo indossarli.

Per questo, oggi vedremo insieme come rendere morbidi i vostri capi anche dopo averli stesi in estate con le alte temperature!

N.B Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di sperimentare i rimedi da noi suggeriti. Inoltre, evitate gli ingredienti consigliati in caso di allergia o ipersensibilità a una o più componenti.

Attenzione al sole!

Innanzitutto, la prima cosa da fare per evitare che i panni diventino duri, secchi e ruvidi, dopo essersi asciugati, è stendere il bucato all’ombra.

Durante le giornate molto calde estive, infatti, i raggi solari diretti potrebbero indurire il tessuto e seccarlo al punto di fargli perdere ogni morbidezza.

Abbiate cura, quindi, di lasciare asciugare i vostri panni sempre lontano dalla luce diretta del sole, soprattutto se molto forte nelle giornate estive.

Questo accorgimento, inoltre, vi aiuterà a proteggere anche il colore dei vostri capi e ad evitare che si possa sbiadire.

Centrifuga delicata

La centrifuga della lavatrice è importante per ridurre i tempi di asciugatura dei vostri capi. Una centrifuga molto alta, però, rischia di rendere i panni molto secchi e durissimi al tatto.

Per questo, è sempre consigliabile impostare una centrifuga bassa in modo tale da avere tessuti strizzati al punto giusto ma non duri e secchi.

Temperatura giusta

Ovviamente, consigliamo sempre di consultare le etichette di lavaggio dei vostri capi e di seguire, quindi, le indicazioni.

Vi ricordiamo, però, che lavare con temperature molto alte tende a “seccare” le fibre dei vostri tessuti e renderli, quindi, poco morbidi.

Così come l’eccesso di sole durante l’asciugatura è un attentato alla morbidezza, anche temperature molto elevate durante il lavaggio sono da evitare assolutamente.

Anche in caso di lavaggio a mano, quindi, utilizzate acqua fredda.

Aceto

Oltre agli accorgimenti relativi all’asciugatura e al lavaggio, è importante anche utilizzare prodotti in grado di ammorbidire le fibre e fungere, così, da ammorbidenti naturali.

Uno tra questi è il tanto amato aceto, il rimedio della nonna più utilizzato nelle pulizie domestiche ecologiche.

L’aceto, oltre ad avere proprietà pulenti e sgrassanti molto efficaci, svolge anche una funzione ammorbidente! Aggiungete, quindi, un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua fredda e immergete, poi, al suo interno i vostri capi.

Lasciateli in ammollo per circa un’ora, dopodiché risciacquate e il gioco è fatto. Per un effetto più efficace, potete anche utilizzare l’aceto e il bicarbonato, che agiscono entrambi come ammorbidenti naturali.

In alternativa, potete anche aggiungere 2 cucchiai di aceto nella vaschetta del detersivo della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio ottimale.

Acido citrico

Un altro metodo molto efficace per ammorbidire i vostri capi prevede, invece, l’utilizzo di un composto biodegradabile ed ecologico: l’acido citrico.

Questo ingrediente si presenta come una valida alternativa più ecologica rispetto all’aceto pur avendo la sua stessa efficacia.

Vanta, infatti, proprietà pulenti e ammorbidenti ed è in grado di assorbire i cattivi odori.

Lasciate sciogliere, quindi, 150 grammi di acido citrico in una bacinella contenente un litro di acqua. A questo punto, immergete all’interno della bacinella i vostri panni e lasciateli in ammollo per qualche ora.

Risciacquate, lasciate asciugare e sentirete i vostri capi più morbidi al tatto!

Bicarbonato

Un altro rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente naturale in grado di ammorbidire e sbiancare i tessuti.

Aggiungete, quindi, due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e immergete al suo interno i capi da lavare e da ammorbidire. Lasciateli in ammollo per qualche ora o per tutta la notte, dopodiché risciacquateli.

In alternativa, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice. In questo caso, aggiungete un cucchiaio di bicarbonato direttamente nella vaschetta del detersivo e avviate il normale ciclo di lavaggio.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene le etichette di lavaggio per non fare errori quando lavate i vostri capi.

