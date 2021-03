Proscenic S1: mini aspirapolvere pratico e potente!

Una casa può diventare un luogo accogliente non soltanto per noi, ma anche per alcuni “ospiti indesiderati”. Sporco, polvere e briciole sono sempre lì dietro l’angolo, anche quando pensiamo di aver pulito tutto alla perfezione!

Menomale che l’innovazione e le nuove invenzioni ci hanno reso la vita più facile, soprattutto nel svolgere queste noiose faccende domestiche. I mini aspirapolvere fanno parte proprio di queste invenzioni!

E oggi vedremo insieme tutte le caratteristiche di Proscenic S1, un mini aspirapolvere potente, pratico ed efficace!

Pulizia efficace, prestazioni uniche!

Proscenic S1 non è un semplice mini aspirapolvere senza fili, può diventare il tuo più grande alleato contro lo sporco in casa e in auto.

Sistema di filtraggio

Si tratta di un elettrodomestico piccolo ma efficiente, dotato di un’aspirazione con potenza fino a 12000Pa e di un sistema di filtraggio a multistadio, in grado di catturare il 99,99% delle particelle espulse durante la sua pulizia.

Ciò significa che tutto lo sporco viene eliminato in maniera efficace, senza fuoriuscire dall’apparecchio!

Lunga autonomia

Inoltre ha una lunga autonomia. Puoi pulire tutta la casa fino a un massimo di 30 minuti con la potenza massima.

E se hai bisogno di caricarlo, non dovrai aspettare una vita! Bastano 2 ore affinché Proscenic S1 sia pronto per essere riutilizzato, inserendolo nell’apposita base di ricarica.

Inoltre potrai sempre tenere d’occhio lo stato residuo di ricarica, poiché Proscenic S1 è dotato di appositi indicatori luminosi.

Filtro lavabile

L’azienda Proscenic ha sempre ideato i suoi elettrodomestici affinché siano non solo potenti e belli da vedere, ma anche pratici in ogni fase di utilizzo.

La pulizia di filtri o componenti varie di altri elettrodomestici può essere ostica e complicata, ma Proscenic S1 è dotato di un filtro lavabile, semplice e pratico!

Ti basta risciacquarlo, farlo asciugare completamente e riporlo al loro posto. Noterai che non si rovinerà, neanche dopo ripetuti lavaggi.

Video Proscenic S1

Ora vediamo insieme un video del nostro Proscenic S1 al lavoro!

Scegli tu l’accessorio giusto!

Proscenic S1 è un mini aspirapolvere dotato di accessori leggeri e funzionali, scegli tu qualche ti occorre a seconda delle tue necessità!

Punta di aspirazione originale

Anche se decidi di non utilizzare alcun accessorio, Proscenic S1 è il grado di aspirare tranquillamente lo sporco che ti circonda.

La sua punta di aspirazione originale è particolarmente indicata per le briciole un po’ più grandi o elementi come legumi, popcorn o cereali.

Testina a beccuccio 2 in1

Un accessorio multifunzionale di Proscenic S1 è la testina a beccuccio 2 in 1. Questa testina ha una lunghezza tale da raggiungere gli angoli più remoti del tuo divano o della tua auto.

Si tratta di una testina molto precisa. Inoltre, troverai alla base di questo accessorio una comoda spazzola rotonda, utile a eliminare lo sporco da superfici come il computer o la tastiera.

Mini spazzola

Come abbiamo visto nel video sopra, Proscenic S1 è dotato anche di una comoda mini spazzola, utilissima per pulire i divani in tessuto o i materassi.

Grazie alla potenza del motore, questo mini aspirapolvere può eliminare ogni traccia di sporco e polvere da cuscini, divani, letti, materassi o altre superfici in tessuto. In questo modo, possiamo prevenire in modo molto efficace le allergie.

Componenti

Riassumiamo insieme tutte le componenti del nostro mini aspirapolvere senza fili Proscenic S1:

adattatore di alimentazione

corpo principale con motore, batteria e filtro

mini spazzola per materassi, divani, etc.

testina a beccuccio 2 in 1

base di ricarica

Non ci resta che toccare con mano le abilità di Proscenic S1. Possiamo trovare questo e altri elettrodomestici intelligenti sul sito ufficiale del brand Proscenic.com.