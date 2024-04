Lo sporco che si palesa in cucina è fin troppo abbondante per concentrarci su quello nascosto, eppure, quando finalmente è tutto pulito, a volte può essere solo un’illusione.

Ci sono infatti in cucina alcuni punti che vengono trascurati, ma dove lo sporco si annida e anche in maniera piuttosto ostinata. Risulta infatti difficile eliminarlo se si trascurano questi punti per troppo tempo.

L’esperienza mi ha insegnato dove lo sporco va a nascondersi e, da quando l’ho scoperto, non trascuro mai di dare un’occhiata a questi punti e assicurarmi che sia tutto pulito. Vediamo insieme quali.

Dietro gli elettrodomestici

Quando è stata l’ultima volta che avete spostato il frigorifero o la lavastoviglie? Questi elettrodomestici, nonostante siano fondamentali per la vostra cucina, possono diventare veri e propri nascondigli per lo sporco.

Provate a spostarli e resterete sorpresi da quello che troverete, come i residui di cibo, la polvere e i peli degli animali domestici. Con il tempo, questi residui si incrostano e diventano difficili da mandare via.

Vi suggerisco un rimedio naturale con cui eliminare anche lo sporco più resistente: mescolate acqua calda con aceto bianco in parti uguali in uno spruzzino. Spruzzate la soluzione dietro gli elettrodomestici e lasciate agire per alcuni minuti, quindi asciugate con un panno pulito e vedrete che è super efficace!

Sotto il lavello

Lo spazio sotto il lavello viene spesso trascurato durante le pulizie settimanali, ma è uno dei posti in cui si accumula lo sporco, soprattutto se ci tenete i sacchetti della spazzatura.

Infatti, spesso non si fa caso quello che cola dalle buste dei rifiuti, per esempio, o ai residui che i flaconi di detersivo lasciano sul fondo, ma poi con il tempo lo sporco si accumula creando disastri.

Per eliminare le incrostrazioni, armatevi di guanti e mescolate bicarbonato di sodio con acqua calda fino a ottenere una pasta. Strofinatela sotto il lavello con una spugna e lasciate agire per alcuni minuti prima di sciacquare con abbondante acqua.

Interno dei mobili

Si tende spesso a pulire i mobili che contengono l’olio, la pasta, il pane e altri alimenti, perché lo sporco che si forma è molto più evidente. Quelli che si trascurano, invece, sono gli altri.

Sono convinta che anche voi non vi dedicate spesso alla pulizia del mobile delle pentole, per esempio, perché sottovalutate l’accumulo di polvere che si forma giorno dopo giorno. Svuotatelo, passateci un panno, e vedrete che in realtà ha bisogno di essere pulito più spesso.

A me piace utilizzare una soluzione di succo di limone diluito con acqua, perché il succo di limone agisce come disinfettante naturale e lascia un fresco profumo agrumato che dura a lungo.

Angoli delle pareti

Gli angoli delle pareti sono altri luoghi che spesso ignoriamo durante le pulizie regolari, ma possono accumulare una quantità sorprendente di polvere e sporco nel corso del tempo.

Recentemente ho deciso di dedicare un po’ di tempo a pulirli a fondo e mi sono resa conto di quanto fosse necessario solo dopo aver ottenuto un risultato sorprendente, che mi ha fatto notare subito la differenza.

Ho usato un vecchio spazzolino da denti e una soluzione di acqua e aceto per sfregare delicatamente gli angoli e rimuovere lo sporco ostinato. E mi sono ripromessa di ripetere l’operazione più spesso per fare meno fatica la prossima volta.

Scomparti del frigorifero

Poi, ci sono gli scomparti del frigorifero. Spesso trascurati durante le pulizie regolari, possono diventare un vero rifugio per residui di cibo e macchie. Recentemente ho deciso di rimuovere gli scaffali e gli scomparti e ho lavato tutto con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio.

Il frigorifero è tornato a splendere come nuovo, e ora lo faccio regolarmente come parte della mia routine di pulizia. Questo mi aiuta molto, perché quasi pulisco sul pulito e ormai non faccio neanche più fatica.

Un ultimo consiglio che voglio darvi prima di lasciarvi è di fare attenzione alla polvere che si accumula sui fili e cavi elettrici. Puliteli sempre con l’aspirapolvere o, se volete essere più precisi, un pennello, facendo sempre molta attenzione!