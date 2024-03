Con l’arrivo della primavera si avvicina anche il momento di fare le pulizie approfondite, quelle a cui ci si dedica di solito a ogni cambio di stagione e che sono necessarie almeno due volte all’anno.

Questo può essere un momento particolarmente stressante, perché fare tutto insieme può essere davvero faticoso, soprattutto se si considera che in concomitanza bisogna anche fare il cambio dei vestiti e non si ha poi così tanto tempo a disposizione.

Però con un po’ di organizzazione si può fare tutto senza stressarsi troppo e io ho qualche consiglio che può fare al caso vostro nell’affrontare questo dovere che ogni tanto ci tocca.

Pianificare

L’inizio ufficiale della primavera è il 20 marzo, ma voi non vorrete mica fare tutto in un giorno, vero? Il segreto per essere tranquilli e rilassati nell’affrontare le pulizie di primavera è proprio quello di pianificare i compiti e dividerli nell’arco di un mesetto, per non stressarsi troppo.

Io di solito comincio a inizio marzo a rimboccarmi le maniche, utilizzando una mezza giornata durante il weekend, in cui mi concentro su una stanza o una mansione in particolare.

Quando poi si avvicina la fine del mese, inizio a dedicare anche qualche ora durante la settimana al riordino all’interno dei mobili, che può portare via un po’ di tempo in più, altrimenti non riesco a concludere tutto nei tempi stabiliti.

Cosa pulire

Ma cosa si intende esattamente con pulizie di primavera? Io intendo le pulizie approfondite che non si fanno una volta a settimana insieme a tutte le altre, come pulire sui mobili o pulire i lampadari.

Questo tipo di pulizia approfondita richiede molto tempo e pazienza, ma di sicuro dopo aver finito la casa assume un aspetto fresco e brillante, perché si nota quando si pulisce a fondo.

Ma vediamo adesso insieme, nello specifico, quali sono le pulizie da fare con l’arrivo della primavera e come organizzarsi affinché non pesino troppo e ci stressino.

Infissi

Una delle cose da pulire sicuramente con l’arrivo della primavera sono gli infissi esterni, se non altro per rinfrescarli dopo i mesi piovosi e freddi. Ovviamente gli infissi non si puliscono solo con l’arrivo della primavera, ma di sicuro ne ripeto la pulizia in corrispondenza del cambio di stagione.

Se volete conoscere come e quando pulire gli infissi, vi basta cliccare qui per scoprire di più.

Parte superiore dei mobili

Un’altra zona da non trascurare è la parte superiore dei mobile, dove si deposita molta polvere. Io scelgo di dedicarmi ai mobili di una stanza specifica ogni fine settimana e, poiché in casa ho quattro stanze, riesco in un mesetto a completare la pulizia di tutti i mobili.

Per pulire per bene, libero prima le superfici dalle cose che ci sono poggiate sopra e, prima di rimetterle a posto, le pulisco e le profumo, per togliere anche da lì tutti i residui di polvere.

Lampadari

Quando pulisco la parte superiore dei mobili in una stanza, faccio attenzione a non dimenticarmi dei lampadari. Se necessario, li smonto per una pulizia approfondita, poi li rimetto a posto con cura e lucenti.

Interno di mobili e armadi

Come già accennavo, lavare e ordinare l’interno dei mobili può richiedere un po’ di tempo extra, per cui non bastano le mattinate o i pomeriggi del fine settimana.

Per questo scelgo un paio di mobili a settimana e ci dedico un’oretta o due per svuotarli, fare un po’ di decluttering e riorganizzarli. Anche in questo caso, in un mesetto riesco a completare tutto e a ottenere mobili puliti e ordinati.

Tende, tappezzerie e materassi

Rinfrescare tende, tappezzerie e materassi è fondamentale, forse una delle cose più importanti per avere la casa fresca e pulita per accogliere la nuova stagione.

Aspetto che ci sia bel tempo e metto a lavare tutte le tende e le tappezzerie dei divani sfoderabili, altrimenti, quando non è possibile, utilizzo la vaporella per pulirle per bene.

Quando inizia a fare più caldo, giro anche i materassi per posizionarli con il lato estivo rivolto verso l’alto e li sbatto per bene e li aspiro per toglierci la polvere.

Vi lascio un video con un trucchetto su come pulire i materassi in maniera facile e veloce, che può aiutarvi a essere più rapidi.

Vestiti invernali

Quando sono sicura che non mi serviranno più per le prossime due stagioni, inizio anche a lavare giubbini, cappotti, maglioni pesanti, sciarpe e cappelli, che ripongo negli spazi dedicati al cambio di stagione invernale quando sono puliti e profumati.

Termosifoni

Quando smetto di utilizzarli, pulisco anche i termosifoni, utilizzando dei metodi semplici e veloci, che mi aiutano a risparmiare tempo.

Da quando faccio così, fare le pulizie di primavera non è più un peso per me e il fatto di pianificarle e dividerle me le fa affrontare come se fossero delle pulizie normali. Spero che questi consigli saranno utili anche a voi per la primavera che sta per arrivare!