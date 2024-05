Il rimedio con Limone e chiodi di garofano per non avere quest’insetto fastidioso in casa

Anche se queste settimane ci stanno riservando qualche episodio di maltempo di tanto in tanto, possiamo dire che la bella stagione è arrivata e siamo pronti per passare le giornate con più solarità!

Vi sarà capitato sicuramente che alcuni ambienti di casa (come la cucina) sono il rifugio perfetto per un insetto non proprio gradito. Ovviamente mi riferisco alle mosche: averle in casa è un fastidio per la vista e per le orecchie, oltre che poco igienico.

Oggi voglio parlarvi di un rimedio naturale che amo particolarmente per non avere mosche in casa. È economico e profumato.. . Avete già capito di che parlo?

Da cosa sono attirate le mosche in casa?

Prima di tutto, è importante capire da cosa sono attratte le mosche che vediamo volteggiare al centro delle stanze. Sapete, le mosche non atterrano nelle nostre case per caso.

Sono attratte da specifici inviti che, magari senza volerlo, lasciamo loro. Mi riferisco in particolar modo a cibo lasciato incustodito, agli odori dolci della frutta che matura sul bancone e naturalmente il grande classico: la pattumiera.

Sono questi i motivi per cui soprattutto la cucina si trasforma così facilmente nel loro luogo preferito. Ora vi parlerò del rimedio del Limone con i Chiodi di garofano, che può essere usato praticamente in ogni stanza sia necessario.

Come usare il rimedio del limone e chiodi di garofano per le mosche

Ecco come preparare e utilizzare questo fantastico rimedio:

Prendete un limone, lavatelo bene e poi tagliatelo a metà. Prendete alcuni chiodi di garofano (non serve un numero preciso, solitamente ne 7-8 per limone) e infilzateli nella polpa di entrambe le metà del limone. Sistemate le metà di limone nelle zone della casa più frequentate dalle mosche, ma soprattutto in cucina e vicino alle finestre.

Il motivo di tale efficacia? Semplice. L’aroma acido del limone, unito a quello forte e pungente dei chiodi di garofano, crea un mix che le mosche trovano estremamente sgradito. Poi vi renderete conto che ha anche un piacevole profumo! Quindi sarà in generale gradito mettere mezzo limone in giro per casa!

Puoi provare il numero 58

Come avrai notato dal video, il trucco del limone con i chiodi di garofano non è il solo metodo per non avere mosche in casa.

Hai sentito parlare del numero 58? Ti basta disegnarlo come ti mostro nel filmato e apprenderlo in prossimità di una finestra. Sembra che gli occhi delle mosche percepiscano in modo diverso questo numero e quindi tendono ad allontanarli. Io per comodità ce l’ho sempre appeso in frigorifero!

Aceto di mele contro le mosche

Se i due metodi precedenti non vi hanno soddisfatto, potreste provare questo trucco davvero semplice che utilizza aceto e detersivo per piatti. Ecco come prepararlo:

Scegliete un contenitore, come un bicchiere o un barattolo, e riempitelo per metà con aceto (quello di mele funziona meglio grazie al suo aroma più intenso). Aggiungete una goccia di detersivo per piatti, che agirà come catalizzatore attrattivo. Collocate il contenitore nei luoghi più critici e aspettate.

Questo rimedio ha una logica semplice ma geniale: l’aceto attira le mosche, mentre il detersivo abbassa la tensione superficiale dell’aceto, facendo sì che le mosche affondino non appena tentano di posarsi sul liquido.

Ecco come preparare passo passo questo rimedio:

Spero che uno di questi rimedi di cui ho parlato oggi vi potranno essere utili in futuro contro le mosche, soprattutto ora che ci avviciniamo sempre di più all’estate!