A prescindere dai nostri capelli spessi, lunghi, corti, ricci, crespi, noi tutte siamo amanti degli spray per capelli da applicare per avere una messa in piega perfetta.

Gli spray per capelli, inoltre, formano una patina sui nostri capelli e aiutano a proteggerli da alcuni fattori esterni, quali lo smog, i raggi solari, l’utilizzo di phon e piastra, ecc.

Solitamente, andiamo alla ricerca dei migliori spray per capelli disponibili in commercio, ma, talvolta, questi costano così tanto!

Perciò, abbiamo pensato per voi delle ricette di spray per capelli da realizzare direttamente a casa da sole!

Vediamole insieme.

N.B Vi consigliamo di evitare i seguenti ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Agrumi

Se volete una messa in piega perfetta e non volete più coprire i vostri capelli con prodotti chimici, provate la ricetta di questo spray naturale al gusto di frutta!

Tutto ciò di cui avrete bisogno è:

1 arancia intera (per capelli scuri) o limone (per capelli chiari)

2 tazze di acqua distillata

2 cucchiai di vodka ad alta gradazione

6 gocce di olio essenziale di lavanda

Innanzitutto, tagliate l’arancia o il limone a spicchi e versateli in una pentola. Aggiungete, poi, le due tazze di acqua.

Fate bollire il tutto a fuoco medio-alto fino a quando non si abbasserà il livello del liquido nella pentola. Quindi, filtrate il liquido ottenuto e lasciatelo raffreddare.

Al succo di agrumi, poi, unite l’alcol e gli oli essenziali in una piccola ciotola. Mescolate, quindi, gli ingredienti e usate un imbuto per versare la miscela in un flacone spray.

Agitate sempre la miscela prima dell’uso e applicatela sui vostri capelli dopo la messa in piega.

In questo caso, infatti, avrete realizzato una sorta di lacca per capelli che potete utilizzare per rendere perfetta la vostra messa in piega!

Aloe vera e albicocca

Una volta vista la ricetta per realizzare uno spray per capelli che funge da lacca, passiamo a vedere insieme altre ricette di spray fai da te che vanno applicate dopo il lavaggio dei capelli e prima della messa in piega.

Iniziamo con lo spray per capelli fai da te al gusto di albicocca e aloe vera! Per questo spray, avrete bisogno di:

2 cucchiai di succo di aloe vera

1 cucchiaio di olio di albicocca

2 cucchiaini di olio di vitamina E

2 cucchiaini di olio di sesamo

Versate tutti gli ingredienti in una ciotola e aggiungete mezza tazza di acqua distillata. Mescolate, quindi, il tutto e, infine, versate la miscela in un flacone spray.

Agitate il flacone per mescolare bene gli ingredienti e spruzzate il contenuto dello spray abbondantemente su tutti i capelli già lavati. Procedete, quindi, all’asciugatura e alla messa in piega.

Questo spray è perfetto per i capelli sfibrati e danneggiati. Gli oli contenuti, infatti, idratano la chioma in profondità e la rendono più sana.

L’olio di vitamina E, invece, funge da conservante e prolunga la durata dello spray.

N.B Conservate il resto in frigorifero per un massimo di 5 giorni.

Tea tree oil

Questo spray a base di tea tree oil protegge i capelli dagli agenti esterni e aiuta a prevenire la formazione di doppie punte.

Per realizzare questo spray fai da te, prendete:

1 cucchiaino di Tea tree oil

2 cucchiaini di olio di Jojoba

1 cucchiaino di olio di vinaccioli

2 cucchiaini di olio di vitamina E

Fate bollire mezza tazza di acqua e aggiungete il Tea tree oil. Lasciate, poi, raffreddare la miscela.

A questo punto, aggiungete nella miscela l’olio di jojoba, l’olio di vinaccioli e i due cucchiaini di olio di vitamina E e mescolate.

Versate, quindi, il tutto in un flacone spray e agitatelo per mescolare bene gli ingredienti. Spruzzate quindi la miscela abbondantemente su tutti i capelli già lavati e procedete all’acconciatura che più desiderate.

Ecco a voi capelli subito più idratati!

N.B Anche in questo caso, si raccomanda di conservare lo spray in frigorifero per un massimo di 5 giorni.

Miele e cocco

Se avete capelli ribelli tendenti al crespo, questo è lo spray che fa per voi! Questo spray infatti è in grado di rendere la vostra chioma disciplinata ma anche più splendente grazie al miele.

Inoltre, la fusione tra il cocco e il miele conferisce a questo spray un odore inebriante.

Vediamo, quindi, come prepararlo. Innanzitutto, avrete bisogno di:

1 cucchiaio di miele

2 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiaini di olio di vitamina E

4 gocce di olio essenziale di lavanda

Versate tutti gli ingredienti in una ciotola e aggiungete mezza tazza di acqua distillata. Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti fino a quando non si amalgamano.

A questo punto, versate tutto il contenuto della ciotola in un flacone spray. Anche in questo caso, agitate sempre la bottiglina prima dell’uso così da mescolare bene tutti gli ingredienti.

Spruzzate, poi, la miscela sui vostri capelli già lavati e procedete con la messa in piega.

Addio capelli crespi!

N.B Vi consigliamo di conserva lo spray in frigorifero per un massimo di 5 giorni.

Olio extravergine di oliva

Questo spray, similmente a quello precedente, è molto efficace per contrastare l’effetto crespo dovuto all’umidità.

Inoltre, grazie al potere nutritivo dell’olio di oliva, questo spray è efficace anche per riparare capelli danneggiati.

Per prepararlo, procuratevi:

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di olio di sesamo

mezza tazza di acqua distillata

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotolina, dopodiché versate tutta la miscela in un flacone spray. Agitate bene il flacone per mescolare ulteriormente gli ingredienti.

Siete pronte, quindi, per utilizzare lo spray sui vostri capelli già lavati: spruzzatelo abbondantemente sui vostri capelli senza risciacquarli.

Procedete, quindi, alla messa in piega. I vostri capelli saranno subito più lucidi, disciplinati e sani!

Controindicazioni

Vi consigliamo di utilizzare sempre oli biologici puri per una maggiore efficacia e per non inquinare l’ambiente.

Inoltre, vi consigliamo di non spruzzare lo spray sulle radici, in quanto la presenza degli oli potrebbe rendere grassa la cute.

Infine, è importante che conserviate i flaconi spray sempre in frigorifero o in un luogo asciutto e fresco, ma MAI sotto il sole.

