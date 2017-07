Gli 8 lassativi naturali più efficaci

10.801 visite

La stitichezza o stipsi è uno dei fastidi più comuni e diffusi nella popolazione. Si stima infatti che ne soffra quasi 1 italiano su 3. Spesso causa di stress e cattive abitudini, la stipsi è da considerarsi un campanello d’allarme, un indicatore che qualcosa non va nel nostro organismo.

Ma non fatevi subito prendere da paranoie e ansia. Anche se non si evacua tutti i giorni non è detto che ci sia dietro necessariamente una patologia grava, molto spesso infatti è solo una cosa temporanea!

I medici sostengono, infatti, che esiste una scala di “evacuazione nella norma” che va da un minimo di 1 volta ogni 3 giorni fino ad arrivare a 3 volte in un giorno solo.





Spesso il primo caso, anche se più sporadico, denota un livello di motilità intestinale migliore del secondo. Chi va troppe volte al bagno in un solo giorno, infatti, potrebbe anche soffrire di qualche intolleranza alimentare.

Esistono anche casi in cui si evacua una volta a settimana e secondo gli esperti potrebbe essere anche sufficiente a svuotare l’intestino. Tutto dipende dai soggetti. La regolarità intestinale varia da caso a caso in base a stili di vita, regime alimentare, aspetti psico-somatici e fattori genetici.

La stitichezza provoca anche spiacevoli conseguenze in coloro che ne soffrono, tra le più comuni:

malessere generale

dolori addominali

addominali irritabilità

gonfiore addominale

addominale pesantezza

Migliori lassativi naturali

Il rimedio? Salvo casi eccezionali la regola è NO FARMACI. Ricorrere ad essi non è una scelta felice (anche se è un errore comune a tanti). Meglio preferire i lassativi naturali, ovvero tutti quei cibi con efficacia regolarizzante anche se con effetti visibili a lungo termine. Vediamo insieme quali sono gli 8 lassativi naturali (cibi) più efficaci al nostro organismo per un ritrovato slancio vitale e funzionale.

Rivolgersi ad uno specialista solo in casi in cui anche con i lassativi naturali, il problema persiste.

Acqua

L’acqua è il più efficace lassativo naturale al mondo. Il consiglio è di bere almeno due litri di acqua al giorno, preferibilmente al mattino appena svegli e durante tutto l’arco della mattinata. Questa buona abitudine porterà i seguenti benefici:

ripulisce stomaco e intestino

stimola i movimenti peristaltici intestinale

ammorbidisce le feci

idrata l’organismo

facilita l’evacuazione

L’acqua oltre ad ammorbidire le feci e ripulire l’intestino è fondamentale per la salute e il benessere in genere.

Frutta

La frutta è un altro importante lassativo per il nostro organismo grazie anche all’alta percentuale di acqua contenuta in essa. Tutta la frutta ha questo potere lassativo, ma in particolare il kiwi grazie alla sua morbida polpa di semini.

Prendete l’abitudine di consumare a stomaco vuoto, ogni mattina, due kiwi maturi. Il risultato? Un intestino sbloccato che riprenderà le normali funzionalità quotidiane. In alternativa anche una pera al giorno potrebbe dare gli stessi effetti.

Caramelle e gomme senza zucchero

Avete mai sentito parlare di scorpacciate di caramelle o gomme che hanno portato alla diarrea? Ebbene si masticare gomme e mangiare tante caramelle può aiutare la stipsi, ma senza esagerare perchè un abuso potrebbe portare ad altre conseguenze spiacevoli come problema ai reni.

Le caramelle e le gomme possiedono il sorbitolo, il dolcificante di cui sono composte che, trattenendo l’acqua nell’intestino, facilita la formazione di feci semisolide. E’ un rimedio non proprio salutare che si consiglia di seguire solo in casi limite ed eccezionali.

Prugne secche

La prugna secca (hai mai sentito parlare dell’ Umeboshi?) è buona, gustosa e lassativa. Mangiarne almeno due al giorno può aiutare a riprendere la funzionalità intestinale ed evacuare con più facilità. Si consiglia di assumerla al mattino a colazione insieme a cereali integrali e frutta. Risultato? Beh.. Provate!

Cereali integrali

Possiamo assumerli sotto forma di fiocchi da gustare con latte e yogurt oppure come pasta, riso e pane. I cereali integrali sono ricchissimi di fibre importanti per ripulire l’intestino e ripristinare la motilità intestinale. Ovviamente non assumere in caso di allergie a frumento e cereali.

Frutta secca

Per facilitare l’evacuazione si consiglia di assumere durante il giorno almeno 3 mandorle o frutta secca in genere. Hanno uno straordinario potere antiossidante, lassativo e aiutano a contrastare anche i segni del tempo mantenendo la pelle più sana e giovane.

Legumi

I legumi sono ottimi lassativi naturali. Lenticchie, ceci sono ricchi di fibre e aiutano il nostro organismo ad evacuare in modo semplice e naturale. Da consumare limitatamente in caso di colon irritabile perchè potrebbero peggiorare la situazione. Consultare il proprio medico.

Liquirizia

Bastoncini di liquirizia o caramelle sono un altro ottimo rimedio contro la stipsi. Se abbiamo voglia di una caramella, scegliamola al gusto di liquirizia. Soffrite di stipsi e pressione bassa (vedi rimedi naturali per abbassare la pressione)? La liquirizia è il rimedio per entrambe. La pressione su e l’intestino libero di muoversi.