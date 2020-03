A Casa col Sorriso – Giorno 10

Eccoci arrivate ad un nuovo appuntamento del nostro programma giornaliero A Casa col Sorriso.

Siamo a Giovedì, 19 Marzo 2020, e questa settimana insieme sta per giungere al termine, ma abbiamo occasione di condividere ancora tantissime cose!

Oggi, abbiamo una parola del giorno, che è AMIDO DI MAIS! La maizena è fantastica e non serve soltanto ad addensare creme pasticcere o a rendere i nostri dolci più friabili, ma si presta a tantissimi usi alternativi in casa!

Siete pronte? Iniziamo!

Ore 11:00 Spray per stirare

Siamo al mattino e abbiamo molte faccende da sbrigare. In quest’ultimo periodo, ne stiamo approfittando per pulire a fondo la casa, anche negli angoli più remoti!

So a cosa state pensando! Che avete tantissimi abiti da sistemare ma soprattutto stirare! Ecco perché vogliamo condividere con voi tanti trucchetti che vi faciliteranno il lavoro!

Abbiamo infatti menzionato gli usi alternativi dell’amido di mais in casa. Sapevate che potete farci lo spray per stirare? Così le camicie verranno benissimo!

Basta sciogliere 3 cucchiaini di amido di mais in mezzo litro d’acqua e il gioco è fatto!

Ore 16:30 Facciamo il GAM

Sapete cos’è il GAM? Significa Gel di Amido di Mais (appunto, GAM) ed è un vero alleato di bellezza!

Può essere utilissimo se, per esempio, avete capelli ricci e crespi. A volte può capitare di trovarli spenti, non definiti e sembrano paglia! Menomale che ci sono tanti rimedi casalinghi che possono aiutare!

In realtà il GAM è semplicissimo da fare e svolge un’azione emolliente e idratante sulla pelle, riparandoli dove sono rovinati.

Ore 20:30 S.OS. Dolce in forno!

Siamo arrivati alla fine di questa giornata insieme. Nulla vieta però di preparare un dolce per una colazione buona e genuina!

Può capitare però di terminare il lievito per dolci, in particolare quello vanigliato. Ma ci sono delle alternative anche in quest’occasione.

Infatti, se mescolate 3 gr di bicarbonato con 6 gr di cremor tartaro e 6 gr di amido di mais, otterrete un ottimo lievito istantaneo fatto in casa, grazie all’azione di componenti acide e basiche.

L’amido di mais fungerà da prodotto inerte, regolando l’azione di bicarbonato e cremor tartaro.

Se mancate di qualche ingrediente, troverete comunque ulteriori alternative!

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare l’amido di mais qualora soffriste di allergie o ipersensibilità al prodotto. Consultare il medico soprattutto se in gravidanza o allattamento.

A domani con il prossimo programma!