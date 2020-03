A Casa col Sorriso – Giorno 20

Buona domenica a tutte voi con A Casa col Sorriso!

Siamo arrivate alla fine di questa settimana, dove abbiamo parlato di lieviti madre, rimedi fai da te e pulizie di casa!

Ora è domenica e non c’è momento migliore per godersi la giornata in famiglia e rilassarsi. Vediamo insieme come!

Ore 11:00 Svegliarsi col sorriso!

Bastano pochi e semplici gesti per svegliarci con il piede giusto e prenderci tutto il meglio della giornata!

Può sembrare banale ma è importantissimo avere la sveglia giusta, che ci fa svegliare in modo delicato e non brusco.

Poi mai saltare la colazione, che ci fa avere il pieno di energia. Accompagnarsi con della musica pure è d’aiuto.

E mai mai dimenticarsi di bere acqua non appena siamo svegli!

Ore 17:00 Viva la musica

Non c’è niente di meglio che ascoltare musica quando ne abbiamo l’occasione. Forse non lo sapevate, ma ci sono ben 5 motivi per ascoltarla!

Primo fra tutti, e in questo periodo ne abbiamo particolare bisogno, riduce lo stress. La musica libera la nostra creatività portandoci in mondi unici, che creiamo noi!

Infatti migliora la salute del sistema nervoso e promuove il benessere del nostro cuore!

Ore 21:00 Dolce notte con miele e cannella

Siamo arrivata alla fine di questa giornata (e di questa settimana) insieme.. Siamo a domenica sera, comodamente sul nostro divano a leggere il nostro libro preferito o a vedere una bella serie tv con i nostri cari..

Ma in che modo possiamo coccolarci ancora di più? Con un cucchiaino di miele e cannella, ovvio!

Questo mix di origine naturale ha in realtà tantissime virtù benefiche! Per esempio, secondo il parere di molti contribuirebbe a rafforzare il sistema immunitario.

O, ancora, se abbiamo mangiato tanto (e di domenica di solito mangiamo moltissimo) favorisce la naturale digestione!

Grazie inoltre alle proprietà antibatteriche del miele e della cannella, una tazza di acqua calda in cui facciamo sciogliere un cucchiaino di miele e cannella sarebbe utile anche a contrastare sintomi influenzali quali raffreddore, tosse e mal di gola.

Avvertenze

Si sconsiglia l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Chiedere al medico se in gravidanza o allattamento.