A Casa col Sorriso – Giorno 7

In base ai recenti avvenimenti, per la nostra sicurezza ma anche quella della nostra comunità, stiamo trascorrendo le nostre giornate tra le mura domestiche.

Tutte noi stiamo e dobbiamo cambiare le nostre abitudini quotidiane. Può sembrare difficile, ecco perché abbiamo pensato a un programma da fare tutte insieme ogni giorno.

Questo nuovo programma prende il nome di “A Casa col Sorriso”, che include tanti rimedi naturali e fai da te per le faccende di casa, consigli di beauty care ma anche di benessere fisico!

Vediamo insieme il programma di oggi, lunedì 16 marzo 2020.

Ore 11:30 Riscaldamento per svegliare i muscoli!

Quante volte, riguardo all’esercizio fisico, abbiamo detto “inizio lunedì”?

Ecco, ora avete un’ottima occasione per fare dell’ottimo esercizio fisico! Potrete eseguire della semplice ginnastica dolce, o anche esercizi di pilates.

Ma, prima di ogni allenamento che si rispetti, mai dimenticare di fare il riscaldamento! Aiuta a prevenire strappi e infortuni e poi risveglia i nostri muscoli. Che aspettate?

Ore 16:30 Maschera anti-age al riso

Dopo aver completato le faccende di casa, possiamo finalmente rilassarci e prenderci cura della nostra pelle. Come momento di relax di oggi, vi proponiamo la maschera viso giapponese fai da te.

Si tratta di una maschera semplicissima, fatta di pochissimi ingredienti e di facile reperibilità, che sembra essere utilizzata anche dalle donne giapponesi come rimedio naturale antirughe.

Vi occorreranno solo un po’ di riso e un cucchiaio di miele. Ma non buttate l’acqua di cottura, sarà utile a rimuovere la maschera!

Ore 21:30 Calore della buonanotte

Questa giornata è giunta ormai al termine. Magari siamo davanti alla tv, o a leggere un bel libro o a parlare con i nostri familiari.

Come dolce buonanotte, non c’è nulla di meglio che coccolarsi con una bevanda calda. Potremmo bere una bella tazza di camomilla per esempio.

Ha proprietà calmanti e lenitive, favorisce il sonno e il rilassamento del corpo. Inoltre favorisce la digestione: se ci sentiamo un po’ appesantiti ci aiuta a digerire.

Restiamo a casa, distanti ma uniti.

A domani per il prossimo programma, a Casa col Sorriso.