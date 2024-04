Perché i calzini fanno sempre i “pallini”? Come toglierli e sbiancarli del tutto

Se ci pensiamo, sono poche le certezze della vita. Le mie sono due: non importa quante volte compro le mollette per i capelli, le perderò sempre; e che i calzini bianchi (anche se stiamo attenti) trovano sempre il modo di diventare neri e pieni di pallini.

Ironia a parte, sto cercando di ridurre gli sprechi, anche con gli abiti che indosso. Perciò ho pensato di spiegarvi come faccio per farli tornare più bianchi e meno rovinati.

Come elimino i pallini sotto le piante dei calzini

Non so voi, ma io proprio non sopporto quando dei calzini (anche relativamente nuovi) iniziano a formare degli odiosi pallini, che li fanno sembrare trascurati e vecchissimi. Nel giro di queste settimane ho provato due metodi efficaci.

Il primo è l’utilizzo della parte verde di una spugnetta da cucina. Mi basta passarla asciutta sui calzini, con movimenti delicati ma decisi, e in genere riesco a risolvere il problema. Non so se avete già provato questo trucco, ma è ottimo anche per i pelucchi dei maglioni. Ma non solo! Ecco tutti gli utilizzi alternativi della spugna da cucina:

Quando invece mi trovo di fronte a dei pallini particolarmente tenaci, è il momento di passare alla pietra pomice, che uso con grande cura per evitare di danneggiare il tessuto. Questo processo richiede pazienza, ma i risultati vi sorprenderanno. Ecco i passaggi che seguo:

Inumidisco leggermente il calzino per rendere i pallini più morbidi.

per rendere i pallini più morbidi. Con movimenti circolari e delicati , strofino la superficie con estrema cautela usando la pietra pomice .

, strofino la superficie con estrema cautela usando la . Dopo un adeguato trattamento, risciacquo i calzini e li lascio asciugare.

Oltre però alla presenza dei “pallini”, molto spesso i calzini hanno la pianta completamente nera. Non preoccupatevi, ho già pronti due modi per sbiancare i calzini di spugna e averli come nuovi!

Se non sono molto macchiati

Per quei calzini che si sono leggermente ingrigiti o anneriti nel tempo, ma non presentano macchie ostinate, posso lavarli direttamente in lavatrice.

Li metto insieme ai panni bianchi, e al detersivo solito aggiungo 2 cucchiai di percarbonato direttamente nel cestello.

Il percarbonato di sodio è il mio alleato segreto: sbianca e igienizza in modo naturale, attivandosi con l’acqua e rilasciando ossigeno. Però ricordate che la temperatura deve superare i 40 gradi, altrimenti potreste non ottenere lo stesso mio risultato.

Per i calzini molto anneriti

A volte, però, ci si trova davanti a calzini che sono così anneriti da sembrare irrecuperabili. In questi casi, seguo un “procedimento” un po’ più lungo:

Inizio pretrattando i calzini, sfregando sapone di Marsiglia direttamente sulle macchie più ostinate. Preparo una bacinella con acqua calda e aggiungo 2 cucchiai di percarbonato. Immergo i calzini in questa soluzione e li lascio in ammollo per tutta la notte, dandogli tempo di lavorare a fondo sulle macchie. Il mattino dopo, li risciacquo bene e li lavo come di consueto.

So che sembra che non valga la pena usare un procedimento più lungo per dei semplici calzini. Ma siamo sempre più coinvolti nel mondo del fast fashion. Se in qualche modo posso prolungare la vita dei miei vestiti, sono sicura di aiutare anche il nostro pianeta.

Come evitare che si macchino di nero sotto i piedi

Prevenire è sempre meglio che curare, vero? Perciò, ecco dei consigli per mantenere i calzini più bianchi nel tempo: