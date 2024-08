Come allontanare i piccioni dal balcone?

I piccioni sono animali molto affezionati ai balconi, soprattutto a quello della cucina dove sanno che possono trovare sempre qualcosa da mangiare! Sebbene siano molto innocui, possono infastidire e lasciare le loro tracce qua e là, per cui bisogna allontanarli definitivamente.

I piccioni – il nome più conosciuto e affibbiato ad una specie di volatili che provengono dalla famiglia delle Columbidi – sono animali molto diffusi nell’ambiente urbano e la loro presenza può essere molto fastidiosa e creare diversi disagi. Infatti, i piccioni sono costantemente alla ricerca di cibo da beccare e questo fa sì che ce li ritroviamo spesso su davanzali, balconi, grondaie e tetti.

Inoltre, i piccioni lasciano quasi sempre traccia del loro passaggio e le loro feci sono davvero pericolose per gli esseri umani. Il guano di piccione è un veicolo per molti agenti patogeni – come l’escherichia coli, la salmonella e la psittacosi – che poi si espandono nell’aria e infettano gli oggetti, il cibo e le persone. Inoltre, essendo altamente corrosive, le feci di piccione rovinano anche le carrozzerie delle auto.

Normalmente si tenta di liberarsi dei piccioni utilizzando prodotti chimici molto aggressivi. Tuttavia, usare queste sostanze rappresenta sia uno spreco economico che un danno alla salute degli animali e dell’ambiente.

Esistono delle valide alternative naturali che potrebbero aiutarci a scacciare i piccioni dai nostri luoghi domestici urbani in modo efficace, economico e sostenibile, utilizzando talvolta anche un po’ di creatività.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere quali sono gli ingredienti più indicati per nona vere più i piccioni che invadono il balcone è necessario dare qualche suggerimento:

Cercare di tenere sempre il balcone pulito : mandare via la polvere e lavare il pavimento del balcone con prodotti come aceto o succo di limone possono costituire il primo passo per non far arrivare i piccioni.

: mandare via la polvere e lavare il pavimento del balcone con prodotti come aceto o succo di limone possono costituire il primo passo per non far arrivare i piccioni. Togliere sempre le briciole : le briciole di pane o di qualsiasi altro cibo sono un vero e proprio attira-piccioni e potrete ritrovarvene più di uno sul balcone. Dunque state molo attenti a non lasciarle sul pavimento.

: le briciole di pane o di qualsiasi altro cibo sono un vero e proprio attira-piccioni e potrete ritrovarvene più di uno sul balcone. Dunque state molo attenti a non lasciarle sul pavimento. Evitare di tenere le buste della spazzatura fuori al balcone: un’altra regola importante che potete prendere in considerazione è non lasciare spazzatura organica (l’umido) sul pavimento del balcone perché attirerete facilmente gli animali.

Bene, una volta prese queste precauzioni, non ci resta che vedere le soluzioni più efficaci!

Allontanare i piccioni con vecchi CD

Ci pensate che dei vecchi CD possono rappresentare degli ottimi metodi per far fare dietro front ai piccioni? Pare propri che sia uno dei trucchetti più diffusi soprattutto in balconi molto grande o sui terrazzi. Tutto quello che dovrete fare è attaccare un CD sulle ringhiere o su qualsiasi zona del balcone dove battono i raggi solari. Infatti la luce riflettente del sole sul CD farà impaurire i piccioni che voleranno via!

Allontanare i piccioni con le Girandole

Quando vedete quei balconi con una o più girandole non sempre è per abbellire! Infatti queste sono uno dei rimedi usati per non far avvicinare i piccioni! La loro funzione sta nel fatto che, oltre la luce, i piccioni sono impressionati da questi oggetti. Posizionatene due, una per ogni lato del balcone e ricordate di controllare che i raggi solari arrivino fin lì.

Allontanare i piccioni con la Carta stagnola

Per la stessa logica del CD, anche la carta stagnola funge da ottimo repellente per i piccioni! Infatti la luce della carta riflessa dai raggi solari spaventa non poco questi volatili che non ci penseranno nemmeno ad atterrare sul vostro balcone! Dovrete tagliare delle strisce di carta stagnola ed attaccarle con uno spago lungo le ringhiere o lungo ganci del terrazzo, sempre facendo in modo che il sole li rifletta altrimenti non sarà completamente efficace.

Allontanare i piccioni con i Pupazzi

Ebbene sì, anche un pupazzo può spaventare gli uccelli in questione! Stando alla legge delle prede e dei predatori, i piccioni hanno una forte paura dei gufi, predatori assolutamente di questo tipo di uccello. Infatti in alcuni edifici grandi vengono messe delle figure giganti di gufi per fare in modo che i piccioni non si schiantino contro i vetri. Dunque, posizionate il pupazzo a vista di un gufo e vi assicuro che non vi daranno più fastidio!

Allontanare i piccioni con le Spezie

Passiamo adesso ad un rimedio naturale che non spaventa i piccioni, ma li allontana a causa dell’odore che emanano. Tra quelle più efficaci possiamo sicuramente menzionare il pepe e la cannella, due aromi totalmente diversi ma entrambi faranno fare dietro front ai volatili. Inoltre anche una pianta di peperoncino posizionata fuori al balcone può essere un’ottima soluzione contro i piccioni. Se avete il balcone con il davanzale potete cospargerlo con del pepe, della cannella o del peperoncino. Fate la stessa cosa anche per le finestre e i piccioni non saranno più un problema!

Metodo del sacchetto di spezie

I piccioni, in realtà, non sopportano gli odori forti. Inoltre, questi uccelli non sopporterebbero il piccante, il cui odore è da loro associato al pericolo. Per questo, molto efficace è il metodo del sacchetto. Consiste nel mescolare tre spezie in polvere che avete in credenza. Vi basterà mescolare peperoncino, cannella e pepe, amalgamare il tutto e metterlo in dei sacchettini in tela.

Poi, disponete i sacchettini in punti strategici del vostro balcone: appendeteli alle ringhiere, metteteli in quei punti del pavimento dove i piccioni si posano più spesso e vicino ai vostri stendini.

I vostri sacchettini alle spezie sono efficaci per circa 15 giorni. Poi, il loro contenuto andrebbe sostituito. Inoltre, se piove, il sacchettino, bagnandosi, perde la sua efficacia. Se non avete sacchettini in tela, niente paura: potete mettere il mix di spezie in dei bicchierini (come quelli da caffé). In questo caso, però, attenzione che il bicchierino non si rovesci o che l’odore delle spezie non finisca per attirare insetti o altri piccoli animali.

Spray al peperoncino

Non avete tutte le spezie necessarie per il metodo delle tre spezie? Niente paura! Una valida alternativa consiste nello spray al peperoncino fatto in casa. Il consiglio è quello di utilizzare del peperoncino essiccato.

Tritatelo finemente fino a ottenere una sorta di polvere. Poi, mettete 15 grammi del tritato in 3 litri d’acqua e fate macerare. La macerazione si ha in circa 10 giorni. Tenete il tutto in un contenitore, non esponetelo al sole, ma tenetelo in un luogo ombreggiato. Almeno una volta al giorno, agitate il tutto. Trascorsi i 10 giorni, filtrate il contenuto e mettete il macerato di peperoncino in una bottiglia spray. Spruzzate il composto in quei luoghi dove i piccioni si posano più spesso e ripetete il procedimento ogni 3/4 giorni per tenere questi uccelli sempre lontani dal vostro balcone!

Semi di peperoncino

Non avete tempo di fare il macerato di peperoncino? Un’alternativa più rapida, ma comunque efficace, consiste nell’utilizzare i semi di peperoncino. L’ideale è spargerli sulle ringhiere: quando i piccioni si avvicineranno, avvertiranno l’odore del peperoncino e fuggiranno subito via. Anche in questo caso, però, l’effetto è temporaneo e dovete sostituire i semi di peperoncino ogni circa 5 giorni per una duratura efficacia repellente. Volendo, potete spargere i semi di peperoncino anche sul pavimento del balcone e vicino al vostro stendino.

Spray alla canfora

Un’altra efficace alternativa consiste in un composto spray realizzato con la canfora. In questo caso, prendete 2 L d’acqua e aggiungeteci 6-7 gocce di olio di canfora. Si tratta di un olio dalle mille proprietà, sia antiparassitarie che benefiche per l’uomo: i piccioni non ne sopportano l’odore e quindi se ne tengono alla larga. L’ideale è spruzzare un po’ del composto ogni 3/4 giorni nei posti dove i piccioni si posano con più frequenza.

Allontanare i piccioni con Dispositivi ad ultrasuoni

Come ultimo rimedio vi suggerisco dei dispositivi ad ultrasuoni! Dovrete sceglierne uno che ricopra un raggio di almeno 40 mq in modo che anche se stanno volando velocemente i piccioni riconoscano il suono e si allontanano. I piccioni non ne sopportano la frequenza e potrete dir loro addio in poco tempo!