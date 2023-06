Non c’è niente di più bello, dopo la doccia, di essere accolte in accappatoi e teli soffici che sembrano accarezzarci la pelle quando li indossiamo.

Con il passare del tempo, però, questa morbidezza potrebbe essere compromessa a causa di lavaggi e a causa dell’utilizzo di prodotti sbagliati.

A tal proposito, ora vedremo insieme alcuni trucchetti per ammorbidire accappatoi e teli e averli soffici come non mai!

Modalità di lavaggio

Innanzitutto, vediamo insieme come lavare gli accappatoi e i teli in lavatrice seguendo alcuni accorgimenti in modo da non farli indurire. Vi suggeriamo, infatti, di ridurre i giri di centrifuga, la quale non solo tende ad usurarli ma li rende anche ruvidi e secchi dal momento che li strizza e li stressa troppo.

Per evitare, però, teli e accappatoi troppo bagnati e tempi troppo lunghi di asciugatura, potreste provare ad avvolgere gli accappatoi in asciugamani doppi in spugna una volta finito il lavaggio, in modo da togliere l’eccesso di acqua senza doverli strizzare molto: e che morbidezza!

Ammorbidenti naturali

Un altro trucchetto consiste nell’utilizzare l’acido citrico, un ammorbidente naturale in grado di sostituire tutti quelli disponibili in commercio. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e aggiungere poi 10 gocce di olio essenziale a vostra scelta.

Vi suggeriamo di prediligere la lavanda o fragranze fresche e agrumate, in quanto sono le fragranze che maggiormente troviamo negli ammorbidenti disponibili in commercio. Una volta mescolato il tutto, versate circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo e avviate il ciclo di lavaggio: non solo saranno morbidi ma anche super profumati!

Come se non bastasse, l’acido citrico aiuterà anche ad eliminare i residui di detersivo impregnati nel tessuto degli accappatoi e dei teli, i quali provocano la ruvidità stessa del tessuto. Ovviamente, potete utilizzare questo metodo anche per gli asciugamani!

In alternativa all’acido citrico, potete utilizzare l’aceto, un ingrediente casalingo che vanta proprietà sgrassanti, smacchianti, sbiancanti ed emollienti. In questo caso, dovrete versare 1 tazzina di prodotto nella vaschetta del detersivo e avviare il lavaggio: vedrete che risultato!

Asciugatura

Non solo la fase di lavaggio è importante per avere accappatoi morbidi e soffici, ma anche quella di asciugatura. Innanzitutto, infatti, vi consigliamo di toglierli subito dalla lavatrice e di evitare di farli restare per tanto tempo perché potrebbero non solo puzzare di muffa ma anche perdere la loro morbidezza.

Inoltre, sarebbe bene stenderli in verticale e di distanziarli per bene gli uni dagli altri in modo che ogni accappatoio possa avere una corretta circolazione d’aria. Per favorire l’asciugatura, potreste stenderli capovolti, ovvero con il cappuccio in giù e mettendo la parte anteriore dell’accappatoio su un’altra corda dello stendino o appenderli direttamente su una gruccia. E voilà: gli accappatoi si asciugheranno velocemente e manterranno la loro morbidezza e il loro profumo!

Trucchetto per mantenerli profumati

Spesso, compiamo il grave errore di mettere gli accappatoi o i teli in bagno subito dopo esserci asciugate dopo la doccia e, quindi, quando sono ancora bagnati.

In realtà, questo favorirebbe la formazione di cattivi odori, in quanto l’umidità tenderebbe ad impregnarsi e a causare la puzza di umido che spesso ritroviamo su questi tessuti. Per questo, vi suggeriamo di riporli in bagno quando sono ancora bagnati solo se avete la possibilità di aprire la finestra e favorire la circolazione dell’aria.

In questo modo, infatti, lasciate arieggiare gli accappatoi e li fate asciugare correttamente.

Avvertenze

Per effettuare sempre dei lavaggi accurati è consigliabile consultare le etichette di lavaggio dei vestiti.