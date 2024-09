Come ammorbidire gli accappatoi duri

Non c’è niente di più bello, dopo la doccia, di essere accolte in accappatoi e teli soffici che sembrano accarezzarci la pelle quando li indossiamo. Con il passare del tempo, però, questa morbidezza potrebbe essere compromessa a causa di lavaggi e a causa dell’utilizzo di prodotti sbagliati. L’accappatoio è un elemento che vorremmo sempre morbido e soffice per avvolgerci all’interno dopo una bella doccia calda.

Avere degli accappatoi morbidi è una delle prerogative fondamentali del nostro bucato, in quanto uscire dalla doccia e indossare asciugamani o accappatoi duri, è una sensazione molto scomoda e poco gradita! Ma con il tempo, gli accappatoi tendono ad indurirsi, perdono morbidezza e delle volte hanno anche cattivo odore. Ciò può dipendere da fattori differenti, che vanno dalla cura della lavatrice fino a piccoli errori che si commettono durante il lavaggio! Ecco perché oggi vogliamo rivelarvi alcuni consigli per ammorbidire gli accappatoi e per averli sempre profumati!

Ogni quanto lavare gli accappatoi?

Questa è un domanda che spesso ci poniamo. Quando facciamo la doccia e ci asciughiamo, gli accappatoi tendono a rimanere umidi, il che può portare alla comparsa di macchie di muffa. Ma non solo: trattenendo l’umidità, le spugne tendono a emanare dei cattivi odori. Ma ogni quanto gli accappatoi vanno lavati? Bisogna “andare un po’ a sentimento”, cioè basarsi su quante volte li usiamo dopo un bagno caldo o una doccia. D’estate (ad esempio) tendiamo ad usarli molto più spesso, ecco perché li laviamo più volte. C’è chi preferisce lavarli dopo ogni utilizzo, ma se per tempistiche varie non riuscite, basta appenderlo a una stampella e lasciarlo asciugare completamente. Dopo 3/4 usi, procedete con il lavaggio in lavatrice.

A quale temperatura lavare gli accappatoi in lavatrice?

Uno dei primi errori che si commettono quando si lavano gli accappatoi riguarda la temperatura ideale, per lavarli in lavatrice o anche a mano. La maggioranza degli accappatoi che abbiamo in casa è in spugna, che vanno lavati circa a 60°. Tale temperatura è fondamentale per igienizzare in modo accurato le spugne. Gli accappatoi in microfibra, invece, non prediligono temperature alte. In genere, meglio tenersi sempre sui 40°.

Quale ammorbidente naturale usare per gli accappatoi?

L’ammorbidente in lavatrice è molto importante per avere accappatoi o asciugamani morbidissimi. Ma in realtà in commercio ci sono molti prodotti industriali che non ammorbidiscono davvero le fibre delle spugne, ma creano un film (ovvero una pellicola) che dona soltanto una leggera sensazione di morbidezza. Una valida alternativa sono i cosiddetti ammorbidenti naturali, che sono ecologici e anche economici.

Acido citrico

Il prodotto più ecologico è l’acido citrico. Questo composto derivante dagli agrumi è un anti-calcare e detergente, ottimo per diverse occasioni. Sciogliete 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua tiepida, preferibilmente demineralizzata. Versate tutto il composto nel cestello. Se volete prolungarne l’efficacia, versatelo su un asciugamano che inserirete nel cestello prima di avviare il programma di lavaggio.

Aceto

Le nostre nonne usavano sempre l’aceto per eliminare il calcare senza utilizzare detersivi chimici. Infatti l’aceto è uno dei prodotti casalinghi dall’azione anticalcare e anti-odore. Possiamo versarne 1 litro nel cassetto della lavatrice. Essendo meno ecologico dell’acido citrico, preferite quest’ultimo al più noto aceto bianco.

Sale

Possiamo considerare il sale come uno dei metodi più economici per ridurre il calcare in lavatrice e avere capi più morbidi. infatti diminuisce la durezza dell’acqua, responsabile dell’accumulo di calcare. In più facilita l’azione ammorbidente di altri prodotti, che dopo andremo a vedere.

Per preparare un anticalcare in lavatrice con il sale, preparate al momento:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaio di bicarbonato

1 bicchiere d’acqua (meglio se demineralizzata)

Mettete nel cassetto prima il sale, poi il bicarbonato e infine versateci l’acqua. Fate partire un lavaggio ad alte temperature e il gioco è fatto!

Inoltre il bicarbonato ha un’azione assorbente e anti-odore, utilissima per i cattivi odori in lavatrice.

Come ammorbidire gli accappatoi con lo spazzolino

Online ci sono diversi metodi che permettono di dare nuova vita ad accappatoi o asciugamani vecchi, soprattutto quelli in spugna. Con il tempo le fibre s’irrigidiscono, dando quella sensazione spiacevole, simile alla carta vetrata. Dopo aver lavato gli accappatoi, prendere uno spazzolino per unghie o una spazzola morbida e passatela su tutto il tessuto. “Pettinandolo”, rialzerete le fibre, che saranno da subito più morbide.

Non caricare troppo la lavatrice

La regola numero uno per non avere accappatoi duri è senza dubbio non caricare troppo la lavatrice! Infatti, un cestello troppo carico non farà penetrare per bene l’acqua e il detergente all’interno delle fibre degli accappatoi. Se le fibre non si dilatano, va da sé che non avrete l’effetto sperato.

Dunque, la soluzione migliore non solo è quella di essere cauti con la quantità di panni che inserite in lavatrice, ma anche dedicare un ciclo di lavaggio solo agli accappatoi, di modo che lavate capi dalla stessa qualità di tessuto!

Non usare troppo detersivo

Tra le cose a cui stare attenti, occhio al detersivo! Spesso crediamo di ottenere i migliori risultati impiegando una grande quantità di detersivo, ma non è affatto così! Mettere troppo detersivo in lavatrice farà indurire il tessuto e di conseguenza non otterrete accappatoi morbidi. Stesso discorso vale per l’ammorbidente, non esagerate versandone più del dovuto, altrimenti il risultato sarà apposto e non avrete capi soffici.

Naturalmente, anche il contrario, ossia usare troppo poco detersivo va bene. Insomma, leggete le indicazioni di lavaggio, impostate il programma giusto e prediligete le giuste quantità!

Come asciugare gli accappatoi per non averli duri?

In ultimo, l’asciugatura gioca un ruolo fondamentale per avere sempre accappatoi morbidissimi! Vi consiglio, per quanto potete, di stenderli all’aria aperta e lasciarli asciugare sotto il sole, evitando la luce diretta dei raggi solari. Un’altra cosa molto importante è non posarli mai umidi nei mobili, altrimenti non solo gli accappatoi saranno duri, ma avranno anche cattivi odori. Se avete l’asciugatrice, prediligete il programma antipiega a temperature alte.

Come regolare i giri della centrifuga?

Regolare la centrifuga per bene, vi farà evitare accappatoi molto duri. Saprete bene che impostare molti giri di centrifuga vi fa asciugare prima i capi, soprattutto quando si tratta di tessuti molto doppi quali asciugamani e quant’altro. Tuttavia è anche vero che quando vengono strizzati troppo, le fibre dei tessuti si restringono e gli accappatoi possono ritirarsi e raggrinzirsi. Dunque, leggete bene le etichette di lavaggio e vedete qual è la quantità giusta di giri da impostare.

Come stendere gli accappatoi per non farli indurire?

Ci sono dei modi per stendere bene gli accappatoi? Sì, e sono anche molto utili al fine di averli morbidi e profumati. Dovrete anzitutto distanziarli per bene gli uni dagli altri per permettere che ogni accappatoio possa avere una corretta circolazione d’aria. Inoltre è bene stenderli capovolti, quindi con il cappuccio in giù e mettere la parte anteriore dell’accappatoio su un’altra corda dello stendino. Così formerete una sorta di “quadrato” dove passerà ancora più aria: gli accappatoi si asciugheranno benissimo e non saranno duri né con cattivi odori.

In alternativa all’acido citrico, potete utilizzare l’aceto, un ingrediente casalingo che vanta proprietà sgrassanti, smacchianti, sbiancanti ed emollienti. In questo caso, dovrete versare 1 tazzina di prodotto nella vaschetta del detersivo e avviare il lavaggio: vedrete che risultato!