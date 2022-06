Quante di voi si ritrovano ad avere dei gomiti scuri e ruvidi che, oltre a non essere molto piacevoli da vedere, portano anche bruciore e fastidio? Immagino molte!

Solitamente, ciò avviene a causa di alcune forme di dermatosi, di ispessimento cheratinico, di desquamazione o della psoriasi. Ma potrebbe trattarsi anche di alcune carenze di vitamine o di un’alimentazione scorretta.

A prescindere dai motivi sottostanti che devono essere indagati, oggi vedremo insieme alcuni rimedi naturali in grado di ammorbidire i vostri gomiti e di schiarire eventuali macchie scure.

Limone

Il primo rimedio in grado di alleviare il fastidio dovuto ai gomiti ruvidi e scuri, consiste nell’utilizzare il limone, l’agrume noto per le sue proprietà emollienti e sbiancanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è lavare innanzitutto i vostri gomiti, e strofinare sulla zona ispessita e scurita una fettina di limone effettuando dei movimenti circolari. Procedete per qualche minuto, dopodiché risciacquate.

Poiché, poi, il colore scuro dei gomiti deriva dall’aumento di cellule morte e di impurità che si depositano sulla pelle e non le permettono più di traspirare, potete utilizzare il limone in combinazione con lo zucchero, in modo tale da ottenere un esfoliante in grado di eliminare le cellule morte.

Vi basterà mescolare due parti di zucchero con una parte di limone e applicare il composto così ottenuto sui gomiti seguendo dei movimenti circolari. Dopodiché, lasciate agire per circa 10 minuti e risciacquate.

N.B È consigliabile ripetere questo trattamento tutti i giorni per aumentare l’efficacia.

Bicarbonato

Un altro ingrediente molto efficace per schiarire e ammorbidire i vostri gomiti è il bicarbonato che svolge una leggera azione abrasiva in grado di esfoliare delicatamente la pelle.

Inoltre, è anche in grado di schiarire la pelle grazie alle sue proprietà sbiancanti. Non a caso, infatti, viene anche utilizzato per conferire candore al bucato senza usare la candeggina!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Prendete, quindi, un po’ di bicarbonato e mescolatelo in un po’ di acqua fino ad ottenere una sorta di pasta. Applicatela, quindi, sulla pelle, massaggiatela e lasciate agire per circa 5 minuti. Infine, sfregate delicatamente e risciacquate con acqua tiepida: i vostri gomiti scuriti e desquamati saranno subito più morbidi!

Vi consigliamo di ripetere questo trattamento circa 2 o 3 volte a settimana per vedere dei miglioramenti!

Avena

Come il bicarbonato, anche l’avena svolge un’azione esfoliante in grado di eliminare tutte le impurità dalla pelle e renderla subito più morbida. Per questo, potete provarla anche nel caso di gomiti scuri e ruvidi.

Mescolate, quindi, due cucchiai di farina di avena in polvere con due cucchiaini di latte e applicate il composto così ottenuto direttamente sui gomiti. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate con acqua fredda: noterete un sollievo istantaneo!

Olio di oliva

Ah l’olio di oliva! Questo ingrediente, in grado di insaporire i piatti in cucina, è noto anche per le sue molteplici proprietà cosmetiche, grazie alle sue proprietà nutrienti e altamente idratanti.

Per rendere morbida la pelle dei vostri gomiti, quindi, dovrete semplicemente riscaldare un po’ di olio di oliva, aspettare che si intiepidisca e applicarlo direttamente sui gomiti sfregandolo sulla pelle. Dopodiché risciacquate.

Vi consigliamo, però, di effettuare questo trattamento prima di andare a dormire, applicando magari una pellicola così da non sporcare la biancheria da letto e di ripeterlo circa 3 volte alla settimana.

Olio di cocco

Oltre all’olio di oliva, anche l’olio di cocco vanta proprietà nutrienti e antiossidanti, molto utilizzate nei prodotti cosmetici biologici, in quanto rendono la pelle idratata e super liscia.

In questo caso, potete applicare un po’ di questo olio direttamente sul gomito per rendere la pelle liscia, idratata e libera da ispessimenti, pigmentazioni e screpolature.

Cetriolo

Infine, vediamo come utilizzare il cetriolo, il quale, come il limone, svolge una funzione sbiancante e rinfrescante ed è quindi un aiuto valido in caso di gomiti ruvidi che presentano macchie scure e prurito.

Tagliate, quindi, una fetta di cetriolo, applicatela direttamente sul gomito e servitevi di una pellicola da cucina per avvolgerla così da farla aderire bene e tenerla ferma. Dopodiché, lasciatela agire per un po’e il gioco è fatto!

Controindicazioni

I rimedi proposti qui non presentano particolari controindicazioni. Se ne sconsiglia l’utilizzo tuttavia in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Si consiglia di consultare un medico o un dermatologo in casi di pelli molto delicate o problematiche. Chiedere il parere di un medico anche in stato di gravidanza e allattamento.