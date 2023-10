Se c’è una componente del forno che più tende a sporcarsi e a presentare incrostazioni, questa è il vano interno, ovvero la parte in cui inseriamo le nostre teglie.

In particolare, lo sporco incrostato si deposita sulle pareti che diventano anche difficili da pulire per la loro posizione.

Ma non per noi! Oggi, infatti, vedremo insieme come ammorbidire lo sporco incrostato dalle pareti del forno in maniera facile e veloce!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente che vanta forti proprietà sgrassanti e disincrostanti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 4 cucchiai di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta pulente.

Dopodiché, applicatela su una spugnetta morbida, strofinate sulle incrostazioni presenti sulle pareti del forno e lasciate agire per 20-30 minuti.

Infine, ripassate una spugnetta morbida e umida per raccogliere tutto lo sporco e asciugate con un panno umido in microfibra.

Aceto

Efficace come il bicarbonato è l’aceto, il quale è utilizzato anche per togliere lo sporco incrostato dai fornelli della cucina!

In questo caso, vi basterà versare 2 bicchieri di aceto bollente in due ciotole (idonee al forno) e metterle nel forno quando sono ancora fumanti.

Dopodiché, chiudete lo sportello e lasciate agire per circa 30 minuti in modo che le incrostazioni possano essere ammorbidite.

Infine, passate una spugnetta sulle pareti del forno per rimuovere tutti i residui e risciacquate con acqua e aceto.

Per un effetto ancora più efficace, potete anche utilizzare una miscela composta da mezzo bicchiere di aceto di alcol e 1 litro di acqua e vaporizzarla sulle incrostazioni presenti.

Infine, strofinate con una spugnetta in modo da pulire a fondo.

Succo di limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come poteva mancare all’appello il limone? Questo agrume, infatti, è noto per la sua capacità di sgrassare, pulire e profumare.

Non a caso, viene utilizzato anche per togliere i cattivi odori nel forno!

In una ciotola contenente circa 300 ml d’acqua calda, versate il succo di 2 limoni grandi e mettetela nel forno a 180°.

Dopodiché, attendete qualche minuto, spegnete il forno, aspettate che si raffreddi un po’ e passate una spugnetta per rimuovere l’incrostazione.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi, che vanta forti proprietà anticalcare.

Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per rimuovere il calcare nella lavatrice e nella lavastoviglie!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, dopodiché travasate la miscela in una ciotola e mettetela nel forno.

A questo punto, accendetelo a 170/180° per qualche minuto in modo che i vapori possano ammorbidire l’incrostazione.

Dopo, spegnete il forno, aspettate che diventi un po’ tiepido e passate una miscela composta sempre da acido citrico e acqua per pulire le pareti del forno.

Sgrassatore fai da te

Infine, vediamo insieme un ultimo rimedio che verrà in vostro soccorso in caso di incrostazioni molto ostinate che proprio non vogliono andare via.

Parliamo dello sgrassatore fai da te, fatto con rimedi naturali. Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di succo di limone

Aggiungete l’acqua in una brocca graduata, dopodiché versate anche l’acido citrico e il succo di limone e mescolate.

A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray, vaporizzatela direttamente sulle pareti del forno, richiudete lo sportello e accendete il forno a 180° per circa 5 minuti.

Una volta riscaldato questo elettrodomestico, spegnetelo, fatelo intiepidire e passate una spugnetta imbevuta di acqua e aceto sullo sporco ammorbidito.

N.B Vi ricordiamo di spegnere il forno quando procederete con la pulizia e di non vaporizzare troppa miscela.

Come sgrassare il forno con una ciotola (VIDEO)

E se volete approfondire il trucchetto della ciotola, ecco un video per voi per vedere come fare!

Avvertenze

Ricordate di spegnere il forno prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia, a meno che non si tratti di accenderlo per ammorbidire prima lo sporco. Quando dovrete pulire il forno, accertatevi che si sia raffreddato.