In inverno, asciugare i capi facilmente potrebbe essere un gran problema a causa delle temperature basse esterne e dell’eccesso di umidità.

Per questo, tendiamo spesso a ricorrere all’asciugatura all’interno, ma diciamocelo non c’è spazio per tutto ciò che abbiamo lavato.

Per questo, oggi vedremo insieme un trucchetto per far asciugare prima le lenzuola senza ricorrere all’asciugatrice e avere, quindi, più spazio per altri capi sullo stendino in casa!

Come lavarle

Prima di passare al trucchetto, però, sarebbe bene vedere innanzitutto come lavarle nella maniera più giusta in modo da averle sempre profumate e pulite.

Per evitare di rovinarle, vi suggeriamo di lavare le lenzuola con altre lenzuola, in modo da impostare la tipologia di lavaggio più giusta e non rischiare di danneggiare questi tessuti.

Per non stropicciarle troppo, inoltre, dovrete cercare di non caricare troppo il cestello e di mettere nel cestello solo una o due coppie di lenzuola così da poterle ben distendere.

A questo punto, versate 150 grammi di acido citrico in polvere in 1 litro d’acqua tiepida, aggiungete 10 gocce di olio essenziale alla lavanda o alla menta e mettete 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo. L’acido citrico, infatti, fungerà da ammorbidente naturale!

Infine, impostate la giusta temperatura, affidandovi alle modalità di lavaggio indicate sulle etichette delle vostre lenzuola e avviate il ciclo di lavaggio.

L’acido citrico, inoltre, aiuterà anche a sbiancare eventuali lenzuola ingiallite!

Trucchetto post-lavaggio dell’asciugamano

E qui arriva il bello! Il nostro trucchetto, infatti, vi permetterà di asciugare le vostre lenzuola velocemente senza ricorrere all’asciugatrice o ad ore di asciugatura sullo stendino!

Per provare questo trucchetto, avrete bisogno nuovamente della lavatrice! Vi sembra uno scherzo? Ebbene no!

Dovrete, infatti, rimettere le vostre lenzuola nel cestello mezzo vuoto e mettere un bell’asciugamano molto spesso e grande o un telo per doccia molto assorbente.

Dopodiché, impostate il programma centrifuga e selezionate 1000 giri. Noterete che le lenzuola saranno quasi asciutte grazie alla centrifuga e all’asciugamano che aiuteranno ad assorbire tutta l’acqua in eccesso.

Per non averle appallottolate

Se l’idea di impostare la centrifuga sulle vostre lenzuola vi “spaventa” perché temete di ritrovarvele appallottolate e molto stropicciate, allora vi suggeriamo un metodo per evitare questo problema!

Stiamo parlando del metodo del nodo, il quale consiste nel fare semplicemente un nodo al centro delle vostre lenzuola in modo che non si attorciglieranno, dopodiché mettetele in lavatrice e avviate il ciclo di lavaggio o procedete con il trucchetto della centrifuga.

Come farle asciugare

Sebbene il trucchetto proposto aiuterà a togliere tutta l’acqua dalle vostre lenzuola e ad asciugarle, potrebbe essere necessario farle asciugare un altro po’ all’esterno o magari in casa sullo stendino.

L’ideale sarebbe farle asciugare in casa in modo che le lenzuola possano da subito “assorbire il calore” dell’ambiente domestico ed essere asciutte in pochi minuti!

Vi basterà appoggiarle anche sullo stendino già pieno di altri capi ottimizzando così gli spazi e mettere, se possibile, una ciotolina di sale ai piedi dello stendino in modo da assorbire la puzza di umidità.

Spesso, infatti, l’asciugatura in casa potrebbe aumentare il tasso di umidità interna e provocare un cattivo odore sui capi. Il sale, quindi, farà da deumidificatore fai da te!

Infine, potete anche passare velocemente il phon sulle vostre lenzuola per qualche minuto e siete pronte per riporle nell’armadio!

Come ammorbidire le lenzuola (VIDEO)

E se volete anche sapere come ammorbidire le lenzuola, ecco un video pensato per voi!