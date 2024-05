Come avere le lenzuola sempre bianche, morbide e profumate

Se durante l’inverno sentiamo la necessità di “stare al calduccio” e usare biancheria più pesante, con l’arrivo della primavera (e poi dell’estate) ci piace andare a dormire su un letto che ci doni un senso di freschezza. E cosa se non le lenzuola bianche possono donare quella sensazione di freschezza e pulizia?

Perciò ho pensato di raccogliere in questo articolo tutti i rimedi che utilizzo io per averle sempre bianche, morbide e profumate!

Come pretrattare le macchie

Per iniziare, partiamo dalle macchie. Le lenzuola bianche sono particolarmente soggette a macchiarsi, di sangue o in altri modi diversi. Quindi c’è bisogno di pretrattare prima di lavare.

Non appena noto una macchia, strofino un po’ di sapone di Marsiglia solido direttamente sulla zona interessata, prima di inserire le lenzuola in lavatrice.

Per quelle più ostinate, come quelle di sangue, uso invece qualche goccia di acqua ossigenata: la applico direttamente sulla macchia, lascio agire per una decina di minuti e poi procedo con il lavaggio come al solito. Questi pretrattamenti sono eccezionalmente efficaci!

Come lavarle in lavatrice

Dopo aver pretrattato le macchie sulle lenzuola, vi svelo la mia routine di lavaggio che mi dà sempre enormi soddisfazioni!

Un altro ingrediente che non manca mai nella mia casa è il percarbonato di sodio: si attiva a contatto con acqua calda, liberando ossigeno e sbiancando e igienizzando.

Essendo un additivo, aggiungo due misurini direttamente nel cestello della lavatrice. Poi attivo un lavaggio per cotoni, ad almeno 50 gradi, e metto nel cassetto della lavatrice il mio solito detersivo ecologico. Noterete dall’oblò che ci sarà una schiuma effervescente, chiaro segnale che il percarbonato sta agendo.

Per quanto riguarda l’ammorbidente, ho sostituito completamente quelli commerciali con una soluzione naturale: l’acido citrico. Utilizzo circa due cucchiai rasi di acido citrico diluito in un bicchiere d’acqua calda e lo metto nello scomparto dell’ammorbidente. Non solo lascia le lenzuola morbidissime, ma previene anche l’accumulo di calcare nella lavatrice. La sua azione delicata è perfetta anche per le pelli più sensibili.

Ecco tutti gli usi dell’acido citrico per la casa:

Ovviamente vogliamo anche che le lenzuola profumino di pulito, perciò ho un piccolo trucco che adoro: aggiungo (prima del lavaggio) nel cestello della lavatrice un asciugamano piccolo su cui ho strofinato un pezzo di sapone di Marsiglia. Questo semplice gesto lascia sulle lenzuola un fresco e delicato aroma di pulito che si diffonde in tutta la stanza da letto.

Abbassa la centrifuga per non averle stropicciate

Prima di passare a quando dobbiamo stendere le lenzuola, voglio fare una piccola parentesi sulla centrifuga.

Una volta impostato il ciclo di lavaggio, è meglio abbassare i giri di centrifuga (almeno ad 800): ciò aiuta a prevenire l’eccessiva formazione di pieghe, rendendo le lenzuola più facile da stendere o piegare dopo il lavaggio e quindi ad averle meno stropicciate. Questo accorgimento contribuisce anche a mantenere le fibre del tessuto più integrali nel tempo.

Poiché le temperature sono più miti, non avrete problemi a farle asciugare, come in inverno!

Come stenderle per averle lisce e profumate

Uno dei piaceri più semplici ma effettivi è stendere le lenzuola al sole. Non c’è niente che possa battere il profumo e la freschezza delle lenzuola asciugate all’aria aperta. La luce solare ha anche l’effetto di sbiancare naturalmente i tessuti, aiutandoli a mantenere quel bianco brillante che tanto amiamo.

Infine, un’ultima dritta riguarda il momento migliore per raccogliere le lenzuola stese: faccio sempre attenzione a toglierle quando sono ancora tiepide per il calore del sole. Questo non solo mantiene la profumazione che si crea naturalmente, ma ci evita completamente il ferro da stiro! È un vero e proprio risparmio di tempo ed energia!

Questi rimedi naturali sono diventati indispensabili nella mia routine domestica, garantendomi lenzuola sempre perfette. Spero che i miei consigli possano essere d’aiuto anche a voi e rendere il vostro bucato non solo più ecologico ma anche più gradevole.