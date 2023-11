Il bicarbonato è uno di quegli ingredienti che noi tutte abbiamo in dispensa o, in ogni caso, facile da reperire.

Dal momento che vanta numerose proprietà, tra cui pulenti, sgrassanti, sbiancanti, anti-odore e così via, è una manna dal cielo per la pulizia domestica ecologica.

A tal proposito, oggi vedremo insieme 26 usi del bicarbonato in casa!

Sulle ceramiche

Per sbiancare le ceramiche del bagno spesso ingiallite, dovrete semplicemente mescolare alcuni cucchiai di bicarbonato con acqua quanto basta e applicare questa pasta su una spugnetta.

Dopodiché, strofinatela sulle ceramiche, fate agire per un po’ e risciacquate!

Fondo bruciato delle padelle e pentole

Versate un po’ di bicarbonato sul fondo delle padelle e coprite, poi, con un filo di acqua tiepida in modo da ottenere una sorta di composto pastoso.

Dopodiché, passate una spugnetta e strofinate.

Cattivi odori

Versate un po’ di bicarbonato in una ciotola e collocatela negli angoli della casa o degli armadi dove sentite il cattivo odore.

Se volete anche portare un buon profumo, potete prendere uno spruzzino, riempirlo con acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

Dopodiché, spruzzate questa miscela in casa!

In caso di cattivi odori in frigorifero o nel forno, riempite una ciotolina di bicarbonato e riponetela all’interno di questi elettrodomestici.

Wc

Se il bagno presenta delle macchie gialle di calcare, vi basterà cospargerle con del bicarbonato, lasciare agire per una notte e strofinare, poi, con lo scopino.

Argenteria

Se i vostri oggetti in argento presentano macchie nere di ossidazione, dovrete semplicemente realizzare una pasta mescolando bicarbonato con acqua a filo.

Dopodiché, strofinate il composto sull’argento con un panno di cotone, risciacquate e asciugate accuratamente.

Mobili e armadi

Se volete pulire i vostri armadi o mobili, vi basterà versare 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida e immergere, poi, una spugnetta nella miscela così ottenuta.

Dopodiché passatela su queste superfici, risciacquate.

Lavandino otturato

Che si stia parlando del lavandino della cucina o del bagno, poco importa, in quanto il bicarbonato riesce a rimuovere i residui di cibo, di capelli e di peli all’interno dello scarico.

Versate, quindi, un bicchiere di bicarbonato nello scarico, dopodiché aspettate qualche secondo e versate un bicchiere di aceto. Noterete che frizzerà e questa reazione libererà il vostro lavandino.

Infine, versate una pentola di acqua bollente. Come se non bastasse, il bicarbonato aiuterà anche a rimuovere i cattivi odori!

Pavimenti

Il bicarbonato è adatto alla pulizia di ogni tipologia di pavimento, in quanto è molto delicato.

Dovrete, quindi, versare un bicchiere di bicarbonato in un secchio contenente acqua calda e usare questa miscela per lavare a terra.

Pattumiera

Versate due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua calda, immergete una spugnetta al suo interno e usatela per lavare la pattumiera.

Dopodiché, fatela asciugare bene e cospargete il fondo del cestino con il bicarbonato prima di mettere la busta in modo che possa assorbire tutti i cattivi odori.

Lavatrice e lavastoviglie

Per pulire questi elettrodomestici e togliere tutto lo sporco e il calcare al loro interno, dovrete versare un bicchiere di bicarbonato nel cestello della lavatrice o sul fondo della lavastoviglie.

Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio a vuoto.

Frigorifero

Per pulire il frigorifero con il bicarbonato, invece, dovrete togliere tutti i ripiani e i cassetti e immergerli in una bacinella contenente acqua calda e 3 cucchiai di bicarbonato.

Nel frattempo, mescolate un po’ di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una pasta e strofinatela su queste componenti.

Infine, risciacquatele e asciugatele accuratamente prima di rimontarle.

Tappeti e divani

Versate il bicarbonato sul tappeto o sul divano fino a ricoprirlo e lasciate agire per qualche ora. Dopodiché, aspiratelo con l’aspirapolvere e avrete lavato i vostri tappeti e divani “a secco”.

Aspirapolvere

Versate il bicarbonato sul pavimento, azionate l’aspirapolvere e aspiratelo.

In alternativa, potete anche direttamente versare un cucchiaio nel sacchetto. In questo modo, toglierete i cattivi odori in questo elettrodomestico.

Scarpe

Per togliere la puzza di sudore o di umido dalle scarpe, dovrete cospargere il fondo delle vostre calzature con il bicarbonato e lasciare agire per tutta la notte.

Il giorno dopo, rimuovete il bicarbonato con una spazzola.

Tapparelle e persiane

Versate qualche cucchiaio di bicarbonato in una bacinella contenente acqua calda e immergete un panno nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sulle persiane e sulle tapparelle più volte per rimuovere tutto lo sporco e le macchie.

Termosifoni

Accertatevi che i termosifoni siano spenti e freddi e aggiungete qualche cucchiaio di bicarbonato in una brocca contenente acqua calda.

Dopodiché, versate questa miscela nelle fessure dei termosifoni e noterete che tutto lo sporco uscirà velocemente.

Vi suggeriamo di mettere delle bacinelle sotto al termosifone in modo da raccogliere l’acqua sporca.

Acciaio

Che si tratti del lavandino o del piano cottura, il bicarbonato potrà venire in vostro soccorso per pulire e lucidare l’acciaio di queste componenti.

Dovrete realizzare una pasta di bicarbonato mescolando 3 parti di questo prodotto con una di acqua. Dopodiché, applicate il composto sull’acciaio servendovi di una spugnetta morbida e strofinate.

Infine, risciacquate accuratamente.

Il bicarbonato aiuterà anche a rimuovere le macchie di grasso incrostate sul piano cottura!

Tagliere

In caso di tagliere, invece, dovrete semplicemente cospargerlo di bicarbonato, lasciarlo agire per qualche ora e risciacquare accuratamente.

Macchie di olio

Se l’olio è finito sulla tovaglia, sulla maglia o sul vostro pantalone, cospargetela con il bicarbonato, lasciate agire per un po’ e rimuovete la polvere con una spazzola o con la mano stessa.

Dopodiché, passate un panno inumidito con aceto.

Spugne e panni per la cucina

Immergete tutti questi strumenti di pulizia in una bacinella contenente acqua calda e 5 cucchiai di bicarbonato, dopodiché lasciate agire per tutto il giorno e risciacquate.

Moka

Aggiungete un po’ di bicarbonato nell’acqua della moka e un po’ nel filtro, dopodiché mettetela sul fuoco e fate un caffè “a vuoto”.

Marmo

Riempite una bacinella con acqua calda, aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e immergete un panno in microfibra al suo interno.

Dopodiché, strizzatelo e passatelo sulla superficie più volte. Infine, asciugate accuratamente.

Piumoni

Cospargete il bicarbonato su tutto il piumone, fatelo agire per qualche ora, dopodiché aspiratelo o spazzolatelo via.

Questo rimedio aiuterà a rinfrescare i piumoni senza doverli lavare o portarli in lavanderia.

Lenzuola e asciugamani

Se volete togliere la puzza di chiuso o di umido sulle lenzuola e sugli asciugamani, dovrete aggiungere mezzo bicchiere di bicarbonato durante la fase di risciacquo in lavatrice.

Ferro da stiro

Versate il bicarbonato su un panno in microfibra inumidito e strofinatelo sul ferro da stiro spento e freddo.

Dopodiché, risciacquate e asciugate accuratamente.

Muffa

Se vi trovate macchie di muffa in doccia, nella vaschetta della lavatrice o sul silicone della vasca del bagno, dovrete semplicemente versare due cucchiai di bicarbonato in mezzo litro di acqua e aggiungere, preferibilmente anche 2 cucchiai di acqua ossigenata.

Dopodiché, travasate la miscela in un flacone con spray e vaporizzatela sull’area dove è presente la muffa.

Avvertenze

Provate sempre il bicarbonato in un angolo nascosto della superficie per accertarvi che non le danneggi.