Cosa c’è di peggio dell’entrare in una casa e sentire una strana puzza di fumo dovuto alle sigarette o magari al fumo del camino?

Purtroppo, infatti, questo tende ad impregnarsi ovunque, come sulle tende, sul divano e nella cucina stessa e a non andarsene via facilmente.

Per fortuna, però, è possibile liberarsi di questo cattivo odore ricorrendo a dei trucchetti casalinghi e naturali. Vediamoli insieme!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta una forte proprietà anti-odore. In questo caso, quindi, potete utilizzarlo in due modi.

Potete, infatti, versare questo prodotto in un bicchiere o una ciotola e collocarla, poi, nei punti della casa dove si sente maggiormente la puzza di fumo.

In alternativa, potete anche usarlo per lavare “a secco” le fodere dei divani, i tappeti e le tende in modo da rimuovere la puzza che si è impregnata.

Versate, quindi, il bicarbonato direttamente sulle tende, sulle fodere dei divani e spazzolate energicamente.

Dopodiché, passate l’aspirapolvere per rimuovere ogni traccia.

Aceto bianco

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto bianco, il quale aiuta a neutralizzare i cattivi odori. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per togliere la puzza dal frigorifero!

Versate, quindi, un po’ di aceto in una pentola, accendete il fuoco e riscaldatelo in modo da farlo evaporare.

Dopodiché, spegnete il fuoco e portate la pentolina negli angoli della casa dove si sente maggiormente il cattivo odore.

In alternativa, potete anche versare direttamente l’aceto in una ciotola e metterla sul calorifero.

Bucce di agrumi

Che si tratti di limoni, mandarini o arance, poco importa. La cosa importante è che questi agrumi vantano un odore inebriante che è sempre una manna dal cielo per profumare la nostra casa! Vi ricordiamo, inoltre, che vengono utilizzati anche per togliere la puzza dal bagno!

Vi basterà, quindi, ricavare delle bucce di arance o limoni, farle essiccare e metterle, poi, in un piattino o direttamente sui caloriferi.

L’odore sprigionato renderà la vostra casa super profumata!

Caffè

Quando si parla di ingredienti dalla forte azione assorbente, non si può non menzionare la polvere di caffè, la quale viene utilizzata anche per rimuovere la puzza di umidità!

In questo caso, quindi, dovrete versare un po’ di caffè in polvere in una ciotolina e metterlo negli angoli della stanza in cui volete assorbire i cattivi odori.

Deodorante per ambiente

Se volete un rimedio più immediato da provare, allora è il caso di realizzare il deodorante per ambiente fai da te! Per realizzarlo, quindi, dovrete munirvi di:

100 ml di aceto

50 ml di acqua

3 gocce di olio essenziale dalla fragranza che preferite maggiormente

A questo punto, versate tutto in uno spray, agitate energicamente per mescolare bene gli ingredienti e spruzzate la miscela così ottenuta nella stanza che volete profumare!

Questo deodorante può essere utilizzato anche per togliere la puzza di frittura in cucina!

Altri consigli per togliere la puzza

Finora abbiamo visto come togliere la puzza di fumo dalla vostra casa usando degli ingredienti in grado di “coprirla” o di assorbirla.

Tuttavia, il consiglio che vi diamo principalmente per eliminare definitivamente la puzza di fumo è procedere alla pulizia delle superfici e degli oggetti che maggiormente assorbono i cattivi odori.

Vi suggeriamo, infatti, di lavare i tappeti, i rivestimenti delle finestre, i mobili imbottiti con tessuti e la tappezzeria.

Inoltre, sarebbe bene far arieggiare più spesso la casa in modo che il ricambio di aria possa facilitare la fuoriuscita dei cattivi odori.

