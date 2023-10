A volte ci capita di aprire l’armadio e di sentire un odore di vecchio provenire dal suo interno.

In realtà, quella puzza altro non è che la puzza di chiuso dovuta alla mancanza di circolazione di aria in questo ambiente e all’accumulo di polvere.

Per questo, oggi vedremo insieme come eliminare l’odore di vecchio dall’armadio in maniera facile e veloce!

Prima di iniziare

Prima ancora di vedere alcuni trucchetti per sbarazzarvi di questa puzza, è bene procedere con la pulizia dell’armadio, in modo da debellare l’origine del cattivo odore dalla radice.

Iniziate, quindi, con il rimuovere le vecchie custodie proteggi abiti dei vostri vestiti e di lavarle o sostituirle, in modo da eliminare tutta la polvere.

Dopodiché, tirate fuori tutti i vostri capi e spolverate tutto l’armadio con un panno in microfibra.

A questo punto, passate un panno imbevuto in una miscela composta da acqua calda e mezza tazza di aceto e lasciate le ante aperte in modo da far asciugare accuratamente.

A questo punto, vediamo i trucchetti per non avere più l’odore di vecchio!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di ricorrere al tanto amato bicarbonato, un ingrediente da dispensa in grado di assorbire i cattivi odori. Non a caso, viene utilizzato anche in frigorifero!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare questa polverina in una ciotola e metterla, poi, in un angolino del vostro armadio.

Come se non bastasse, il bicarbonato aiuterà anche ad assorbire l’umidità. In caso vogliate profumare anche l’armadio, vi suggeriamo di aggiungere 7-8 gocce di olio essenziale a vostra scelta.

Sale

Come il bicarbonato, anche il sale è noto per la sua forte proprietà assorbente. Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente con cui possiamo realizzare un deumidificatore fai da te!

Come già visto per il bicarbonato, quindi, dovrete semplicemente versare il sale in una ciotola e metterla, poi, negli angoli dell’armadio.

Riso

Dopo il bicarbonato e il sale, non poteva mancare all’appello il riso, il quale è una manna dal cielo per assorbire la puzza dagli ambienti chiusi.

Per provare questo rimedio, quindi, vi basterà aggiungere qualche cucchiaio di riso in alcuni sacchetti di cotone e posizionarli negli angoli dell’armadio.

Sacchetti profumati

Per togliere la puzza di vecchio nel vostro armadio, potete anche utilizzare dei sacchetti profumati con fiori, spezie e bucce di agrumi essiccate.

Vi basterà prendere un sacchetto di stoffa, inserire all’interno fiori, spezie e bucce di agrumi essiccate e posizionarli, poi, tra i vestiti nell’armadio. In alternativa, potete anche versare alcune gocce di olio essenziale su alcuni batuffoli di ovatta e inserirli nei sacchetti.

Agrumi

È possibile, inoltre, ricorrere al profumo inebriante degli agrumi, i quali vi aiuteranno anche a profumare i vostri capi!

Prendete, quindi, le bucce di 2 arance e 2 mandarini, lasciatele essiccare in un luogo asciutto e buio per circa un mese e mettetele in alcuni sacchetti di tela o cotone.

A questo punto, metteteli nell’armadio e noterete che porteranno un profumo di freschezza! Inoltre, questi sacchetti potranno essere utilizzati anche nelle scarpiere per assorbire la puzza!

Gessetti profumati

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che potete provare se avete voglia di realizzare qualcosa di veramente speciale a casa: i gessetti profumati fai da te.

Per realizzarli, dovrete munirvi di due bicchieri di gesso per calchi, 1 bicchiere di acqua, alcune gocce di olio essenziale e delle formine.

Iniziate, quindi, con l’aggiungere il bicchiere di acqua e i due bicchieri di gesso in una ciotola, dopodiché mescolate fino a quando il gesso non sarà completamente sciolto.

A questo punto, aggiungete le gocce dell’olio essenziale, versate tutto il composto in alcune formine e quando il gesso si sarà completamente asciugato, mettetelo nei vostri armadi o nei vostri cassetti.

E se volete vedere come realizzare dei gessetti antitarme, ecco un video per voi!