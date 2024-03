Come faccio la pulizia profonda nei miei mobili della cucina

Negli ultimi tempi per me è stato più difficile riuscire ad organizzarmi per mantenere la casa pulita e ordinata come avrei voluto. Ma nei giorni scorsi non avevo più scuse: la mia cucina andava rimessa a nuovo!

E per questo vorrei condividere con te come affronto la pulizia profonda dei mobili della cucina. Per me è quasi un rituale, un modo per prendersi cura della propria casa in maniera naturale ed efficace.

Ogni quanto per me è importante fare questa pulizia

Personalmente, ritengo essenziale dedicarmi a una pulizia approfondita dei mobili della cucina almeno una volta al mese. Questo approccio mi permette di mantenere l’ambiente non solo pulito esteticamente, ma anche sicuro dal punto di vista igienico.

È sorprendente quanto lo spazio possa migliorare dedicandogli le cure adeguate. Certo, quando si tratta di una pulizia più rapida, quella la faccio ogni volta che utilizzo la cucina. Ma ci sono alcuni spazi che avevano bisogno di maggiori attenzioni da parte mia.

Come dovresti organizzarti

L’organizzazione è la chiave! Inizio sempre facendo un elenco delle aree che hanno bisogno di più attenzione, come il cassetto delle posate, il mobile sotto il lavello dove c’è la pattumiera, la credenza con i biscotti, e così via…

Poi, preparo tutto il necessario: panni in microfibra, sapone di Marsiglia, aceto, e naturalmente, le foglie di alloro. Avere tutto a portata di mano rende il lavoro molto più fluido e gestibile. Ma ora ti parlerò di tutti i rimedi e le regole da applicare, così non faremo confusione.

Svuoto i mobili più soggetti allo sporco

Il primo passo che faccio per pulire a fondo la cucina è svuotare i mobili che tendono ad accumulare più sporco, come quelli sotto il lavello (come ti spiegavo prima) o vicino alla zona cottura. Spesso mi sorprendo a scoprire cose che credevo perdute in angoli dimenticati. L’importante è non ricevere brutte soprese, come formiche o altri insetti!

Voglio ricordarti soltanto questo: ognuno di noi utilizza la cucina in modi diversi, chi più e chi meno. Se è molto frequentata già saprai a quali mobili dare più attenzioni. Ti riassumo come faccio io:

svuoto il mobile sotto il lavello , perché possono essere bricioli o tracce di cibo che non sono andate in pattumiera. Se lo ritengo necessario, tolto proprio il cassetto dal mobile;

, perché possono essere bricioli o tracce di cibo che non sono andate in pattumiera. Se lo ritengo necessario, tolto proprio il cassetto dal mobile; tolgo le posate dal portaposate , perché anche se lo pulisco tutti i giorni mi sembra sempre sporco;

, perché anche se lo pulisco tutti i giorni mi sembra sempre sporco; svuoto la dispensa di pasta, farina e biscotti, così ho mondo di capire se qualcosa è scaduto e non me ne sono accorta.

Sgrasso a fondo con il sapone di Marsiglia

Dopo aver svuotato qualche mobile con molta pazienza, è ora di parlare di Pulizie con Rimedi Naturali. E passando allo sgrassaggio, il sapone di Marsiglia diventa il protagonista. Ecco come lo utilizzo:

Sciolgo un po’ di sapone di Marsiglia in acqua calda: in genere uno o due cucchiai nella vasca del lavello. Immergo un panno morbido nella soluzione. Passo delicatamente il panno sui mobili concentrandomi sulle zone più unte. In questo caso il panno è più bagnato. Do una seconda passata con il panno ora ben strizzato. Risciacquo con un panno umido e asciugo perfettamente, di solito mi aiuto con vecchie lenzuola che straccio e trasformo in stracci.

Passo un panno con un rimedio naturale

Già con il Sapone di Marsiglia dovresti aver risolto. Ma a me piace dare un ulteriore aiuto con un rimedio che conosci bene, e noto per la sua capacità di eliminare gli odori. Per questo, utilizzo un panno imbevuto con una goccia di aceto bianco.

Non solo neutralizza gli odori ma dona anche una sensazione di freschezza impagabile. Ricorda di asciugare bene per evitare l’umidità. Puoi usare l’aceto che preferisci. Ad esempio io preferisco l’aceto bianco di alcol, che ti mostro in questo video:

Metto foglie di alloro per proteggere i mobili

Infine, non dimentico mai di collocare alcune foglie di alloro all’interno dei mobili. Oltre a emanare un delicato profumo, l’alloro è un efficace rimedio naturale contro gli insetti. È un piccolo gesto che fa la grande differenza nel tempo!

Avrai sentito dire che l’alloro è il rimedio naturale migliore per tenere alla larga le larve della farina, le farfalline e altri ospiti indesiderati. Io lo metto semplicemente sugli scaffali, ma alte persone preferiscono addirittura metterlo nella pasta o nella farina stessa, per una maggiore efficacia.

Spero che questi consigli ti saranno utili. Se ami l’alloro questo video farà proprio al caso tuo: