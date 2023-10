L’alloro è una pianta che vanta tantissime proprietà che diventano una manna dal cielo anche per risolvere alcuni problemi in casa.

Ebbene sì, sarete felici di sapere che non avrete più bisogno di molti prodotti commerciali per risolvere questi problemi ma solo di un ramo di alloro.

Vediamo insieme come usarlo.

In un pentolino

Innanzitutto, vediamo come usare un ramo di alloro per rimuovere tutti i cattivi odori accumulati in cucina! Vi ricordiamo, infatti, che è in grado di portare un profumo di fresco in casa.

Vi basterà aggiungere 4/5 foglie d’alloro in un pentolino contenente acqua e aggiungere anche 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio per un effetto più efficace.

Dopodiché, portate ad ebollizione, lasciate agire per altri 5 minuti e spegnete il fuoco.

Infine, non vi resta che lasciare il pentolino sul piano cottura per qualche ora o per tutta la notte in modo che il buon odore possa diffondersi per tutta la cucina!

Nei mobili

Spesso nei mobili e nella dispensa della cucina ci ritroviamo alcuni insetti che sono attratti dagli alimenti. Per fortuna, però, l’odore fresco dell’alloro è mal tollerato da questi piccoli animaletti.

Dovrete semplicemente mettere alcune foglie di alloro in un sacchetto traspirante a maglie larghe e posizionarlo, poi, negli angoli della dispensa alimentare. Noterete che non solo non ci saranno più cattivi odori, ma tutti gli insetti si terranno lontani dai vostri mobili.

E se volete vedere come fare, ecco un video per voi!

Sui davanzali di balconi o finestre

Non esistono, però, solo gli insetti da dispensa, in quanto soprattutto in alcuni periodi dell’anno, è facile ritrovarsi un’ampia gamma di insetti in cucina, come per esempio moscerini, mosche, blatte, zanzare e così via.

Anche in questo caso, possiamo ricorrere all’alloro, considerato un vero repellente naturale!

Dovrete, quindi, semplicemente versare qualche foglia sui punti di accesso alla casa, come per esempio sui davanzali dei balconi o delle finestre e: addio insetti in cucina!

Nel forno

Oltre a rimuovere i cattivi odori in cucina, l’alloro è una manna dal cielo anche per eliminare la puzza che si accumula nel forno dopo averlo usato.

In questo caso, vi suggeriamo innanzitutto di pulire accuratamente il forno, dopodiché ricoprite una teglia con carta forno e spargeteci sopra una manciata di foglie di alloro.

A questo punto, non vi resta che metterla nel forno preriscaldato a 180° e lasciarla per almeno 15/20 minuti, in modo che le foglie d’alloro possano assorbire la puzza e profumare il vano di questo elettrodomestico.

Nell’aspirapolvere

Infine, vediamo un altro trucchetto, il quale ci consentirà di profumare tutta la casa con l’alloro mentre puliamo i pavimenti!

Dovrete, quindi, semplicemente spezzettare 4 o 5 foglie d’alloro, metterle nel sacchetto della vostra aspirapolvere e azionarla.

A questo punto, passatela per tutta la cucina e…che profumo! Vi ricordiamo, però, di usare delle foglie essiccate e non fresche altrimenti potrebbero marcire nel sacchetto.