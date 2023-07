In estate, con le porte aperte, le tende tendono a proteggere le nostre case dall’entrata di polvere e di smog e sono, quindi, maggiormente esposte agli agenti esterni.

Per questo, potrebbe capitare di sentire odori non proprio piacevoli su questi tessuti che, di conseguenza, tendono a diffondersi anche in casa.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come realizzare dei deodoranti fai da te per tende per profumarle d’estate e per portare il buon odore in casa!

Bicarbonato

Tra gli ingredienti domestici più noti per neutralizzare i cattivi odori ricorre sicuramente il bicarbonato di sodio, il quale vanta anche proprietà pulenti, smacchianti e sgrassanti. Vi suggeriamo, quindi, di munirvi di:

500 ml di acqua distillata

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

25 gocce di olio essenziale che preferite

In una ciotola contenente acqua, quindi, versate il bicarbonato di sodio e le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. Ovviamente, potete scegliere le fragranze che volete, però vi suggeriamo di prediligere quelle più rilassanti come la lavanda, la camomilla, la cannella e così via per le tende che si trovano nelle camere da letto in modo da conciliare il sonno, e fragranze più fresche e agrumate per la cucina e il bagno.

Una volta messi insieme tutti gli ingredienti, mescolateli e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Infine, vaporizzatela sulle tende a una distanza non troppo ravvicinata in modo da non bagnare il tessuto e…che profumo!

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è un ingrediente da dispensa noto per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori. Vi ricordiamo, infatti, che viene usato per togliere la puzza in frigorifero! In una brocca graduata, quindi, versate circa 500 ml di acqua distillata, 100 ml di aceto di vino e 4 cucchiai di vodka. Dopodiché, mescolate bene gli ingredienti e aggiungete anche 1 cucchiaio di bicarbonato e circa 20 gocce di olio essenziale della fragranza che più vi piace.

A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray e vaporizzatela sulle tende, cercando di non bagnarla troppo ed ecco che un buon profumo si diffonderà in tutta la casa!

N.B Questo deodorante può essere utilizzato anche sugli indumenti, ma vi consigliamo di accertarvi sempre che non siano troppo delicati o pregiati. In questo caso, è preferibile evitare.

Acido citrico

Un’alternativa più ecologica dell’aceto è rappresentata dall’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi che è considerato un ammorbidente naturale in grado di rendere gli asciugamani morbidi e come nuovi!

Per provarlo, dovrete semplicemente versare 150 grammi di acido citrico in polvere in una brocca contenente un litro di acqua distillata, mescolare e aggiungere, poi, 15 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. A questo punto, versate il tutto in un flacone spray e vaporizzate sulle vostre tende: non farete più a meno di questo spray fai da te!

Limone

Quando si parla di ingredienti casalinghi in grado di profumare, non si può non menzionare il limone, il cui profumo fresco e agrumato è in grado di eliminare anche la puzza in una stanza soggetta ai cattivi odori come il bagno.

In questo caso, quindi, dovrete riempire 3 parti di un vaporizzatore con acqua e la restante parte con del succo di limone, agitare bene il flacone con spray e vaporizzare la miscela così ottenuta sulle tende ricordando di rispettare sempre la distanza di circa 10 cm.

Per profumare la casa con le finestre aperte

E se volete anche profumare la casa con le finestre aperte, ecco un video per vedere come fare!

Avvertenze

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo dei deodoranti su alcuni tessuti molto delicati e molto pregiati. Fate sempre prima una prova su una parte di tessuto piccola e nascosta, in modo da assicurarvi che non lasci macchie.