I cuscini sono componenti importanti del comfort e del riposo notturno, per cui mantenerli puliti è essenziale per garantire un buon riposo.

Inoltre, dal momento che poggiamo il capo sul cuscino, cambiarli e rinfrescarli di tanto in tanto è fondamentale al fine di non incappare in raffreddori e quant’altro.

Durante l’estate, ad esempio, bisogna stare attenti alle macchie e all’odore di sudore: come togliere entrambi definitivamente e avere i cuscini come nuovi?

Scopriamolo insieme e vediamo tutti i trucchetti!

Pretrattare le macchie

Il primo passo per pulire i cuscini a fondo e non avere problemi anche dopo lavaggio è pretrattare le macchie.

Controllate attentamente i cuscini alla ricerca di macchie di sudore o altre macchie; inumidite la zona interessata ed utilizzate il sapone di Marsiglia o dell’aceto bianco d’alcol e applicatelo direttamente sulla zona interessata.

Lasciate agire per almeno 15-20 minuti per permettere al detergente di penetrare nelle fibre, successivamente dovrete continuare il lavaggio a mano o in lavatrice.

N.B. Tenete presente che non tutti i cuscini possono essere lavati in lavatrice, pertanto è necessario assicurarsi delle modalità di lavaggio dalle etichette.

In lavatrice

Una volta pretrattate la macchie, non resta che passare al lavaggio!

Come accennato precedentemente, potete effettuarlo a mano o in lavatrice, ma è necessario assicurarsene con le etichette di lavaggio.

In generale, è consigliabile lavare i cuscini in coppia per un bilanciamento del carico; aggiungete mezzo misurino di sapone di Marsiglia grattugiato nella lavatrice e impostate il ciclo delicato o per capi delicati.

Lasciateli asciugare all’aria aperta, tenendoli a distanza dalla luce diretta dei raggi solari e vedrete che i vostri cuscini non saranno mai stati così freschi!

Questo aiuterà a mantenere le imbottiture dei cuscini intatte.

Lavaggio a mano

Se i vostri cuscini non sono adatti alla lavatrice o preferite un approccio più delicato, potete lavarli a mano in poco tempo.

Riempite una vasca o un secchio con acqua tiepida e aggiungete 3 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato insieme a 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Immergete i cuscini nell’acqua e strofinate delicatamente per rimuovere lo sporco e il sudore con una spugna morbida; risciacquate accuratamente con acqua pulita fino a quando l’acqua diventa limpida.

La modalità di asciugatura è uguale a quella vista precedentemente per il lavaggio in lavatrice.

Quando cambiarli

Oltre a pulire i cuscini alla fine dell’estate, è importante sapere quando è il momento di cambiarli, per permettere il buon riciclaggio dell’aria e dormire sempre sereni.

Se i vostri cuscini hanno perso la loro forma originale, sono ingialliti o non riescono più a fornire il supporto necessario, potrebbe essere il momento di sostituirli.

In media, i cuscini dovrebbero essere cambiati ogni 1-2 anni per garantire un sonno di qualità, mentre le federe vanno cambiate almeno una volta a settimana.

Avvertenze

È di fondamentale importanza assicurarsi della corretta modalità di lavaggio.