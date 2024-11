Come lavare i maglioni senza restringerli e rovinarli?

Con le temperature basse invernali, non c’è niente di meglio che indossare i tanto amati maglioni che sembrano proteggerci dal freddo e portarci una sensazione di conforto. Per quanto belli, però, bisogna stare attente a non rovinarli quando li laviamo restringendoli o deformandoli a causa di modalità di lavaggio sbagliate. Questi sono capi particolarmente delicati, specie quelli in lana perché se non si lavano con l’attenzione giusta, possono infeltrirsi e perdere la morbidezza che li contraddistingue.

Per non rischiare il fastidioso effetto “pungente” e per non averli sempre più stretti, vediamo insieme come lavare i maglioni di lana e ammorbidirli con dei rimedi naturali ed efficaci!

Maglioni in lana

Abbiamo detto poco fa che i maglioni in lana sono molto delicati, un movimento brusco potrebbe rischiare si sfilare il maglione e un lavaggio non accurato può restringerlo. Per il lavaggio a mano vi consiglio di riempire una bacinella con acqua tiepida, aggiungete poi due cucchiai di bicarbonato e un cucchiaio di Sapone di Marsiglia.

Lasciate in ammollo per almeno 10 minuti, dopodiché iniziate con il normale lavaggio per rimuovere lo sporco. Quando avrete terminato, non strofinate eccessivamente i maglioni, altrimenti potrebbero restringersi. Potete, piuttosto, metterli in lavatrice con un programma di centrifuga leggero (assicuratevi che le etichette di lavaggio lo permettano), oppure usare degli asciugamani per assorbire l’acqua in eccesso. Se potete lavarli in lavatrice, azionate un lavaggio per capi delicati ad un temperatura non superiore di 30 gradi. Evitate di utilizzare l’ammorbidente oppure non mettetene una quantità eccessiva.

Maglioni in Cotone

Il cotone, a differenza della lana, è molto più resistente, per cui lavare questo tipo di maglioni non sarà difficile. Vi consiglio di girare al rovescio il maglione prima del lavaggio per non danneggiarlo in alcun modo.

Nel caso del lavaggio a mano, vi basterà metterli in ammollo in acqua e mezzo bicchiere di aceto. Se fossero presenti delle macchie, pretrattatele prima applicando l’aceto sulla zona interessata. Lasciate per 30 minuti, dopodiché passate al normale lavaggio. Per la lavatrice, invece, dovrete avviare un lavaggio breve per capi delicati o per la lana con una temperatura che non superi i 30 gradi.

Maglioni in velluto

I maglioni in velluto sono abbastanza delicati e di solito si preferisce lavarli a mano. Tuttavia, le lavatrici moderne stanno sempre più attente ai capi diversi e che hanno bisogno di cura. Dunque, se volete lavarli a mano, metteteli in ammollo in una bacinella con acqua tiepida e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, trascorsi almeno 30 minuti, procedere con il lavaggio normale.

Usate una soluzione di bicarbonato e acqua anche in caso di macchie, vi basterà creare una pasta mescolando i due ingredienti. Se invece non avete abbastanza tempo per il lavaggio a mano e preferite metterli in lavatrice, dovrete scegliere sempre un lavaggio per i delicati, con una centrifuga di massimo 400 giri.

Maglioni in Cashmere

Anche con i maglioni in cashmere ci vuole molta cura, infatti così come quelli in velluto, si preferisce lavarli sempre a mano. Tutto quello che dovrete fare è mettere i maglioni in ammollo in acqua fredda e un cucchiaio di Sapone di Marsiglia liquido o sciolto a bagnomaria.

Trascorsi circa 20 minuti, lavateli a mano finché non risulteranno puliti e lucidi. Dopodiché fate asciugare. Se le etichette indicano anche il lavaggio in lavatrice, potete lavarli con un programma per capi delicati o ancor meglio per la lana, ricordando di girarli al rovescio prima di inserirli nel cestello.

Lavaggio a mano

Come sempre, vi consigliamo sempre di procedere con il lavaggio a mano, in quanto è più delicato. Per un lavaggio in mano in grado di non infeltrire e rovinare i vostri maglioni, riempite una bacinella o una vasca di acqua tiepida.

Aggiungete, poi, alcune scaglie di sapone di Marsiglia o qualche altro detersivo biologico per bucato. Vi raccomandiamo di non utilizzarne troppo per non rendere difficile il risciacquo dei maglioni. A questo punto, immergete il maglione (o i maglioni) nell’acqua tiepida e lasciatelo in ammollo per circa 10 minuti. Ogni tanto scuotetelo così da facilitare la rimozione dello sporco.

Infine, risciacquate e ripetete questo procedimento più volte fino a quando, risciacquando, l’acqua non uscirà limpida. Vi consigliamo di non utilizzare l’ammorbidente perché tende ad impregnarsi nelle fibre e, se non viene risciacquato bene, potrebbe rovinare i vostri maglioni di lana.

Una volta lavato il maglione, strizzatelo leggermente e avvolgetelo in un asciugamano così da assorbire quanta più acqua possibile.

Lavaggio in lavatrice

Il lavaggio in lavatrice non è quello maggiormente consigliabile perché tende ad essere aggressivo. Però, in caso abbiate difficoltà con il lavaggio a mano e in

caso le etichette di lavaggio del vostro maglione lo consentano, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice. Il primo consiglio che vi diamo è quello di dividere sempre i maglioni in base al colore. Vi consigliamo, infatti, di non lavare mai insieme maglioni di colori differenti. Impostate, poi, il programma di lavaggio su capi delicati o lana, ed evitate la centrifuga; potrete, infatti, strizzare e tamponare con un asciugamano voi i maglioni manualmente in maniera più delicata.

Inoltre, accertatevi sempre di procedere con un lavaggio a freddo o, in ogni caso, con temperature che non superano i 30 o 40 gradi. Per il lavaggio in lavatrice, è consigliabile aggiungere un bicchiere di aceto di vino bianco e 1 cucchiaio di bicarbonato nella vaschetta dell’ammorbidente per evitare di infeltrire il maglione.

Come asciugarli

E ora non ci resta che vedere come far asciugare i vostri maglioni in modo da non rovinarli! In questo step, infatti, è importante che seguiate alcuni accorgimenti per evitare di farli deformare.

Innanzitutto, vi raccomandiamo di non stenderli in verticale, ma di appoggiarli su un piano orizzontale. Inoltre, sono da evitare anche le grucce perché potrebbero farli allungare a causa del peso dell’acqua.

Infine, ricordatevi di esporre sempre i maglioni all’aria aperta, in una zona in cui c’è ombra e lontano dalla luce diretta del sole, poiché l’eccessivo calore potrebbe infeltrire il vostro maglione. L’ideale, infatti, è quello di evitare le escursioni termiche, le temperature freddissime dell’inverno e l’esposizione diretta alle fonti di calore.

Se sono infeltriti?

Per un motivo o l’altro, può sempre accadere che i maglioni si induriscono o si infeltriscono fino a diventare impossibili da indossare. Se anche a voi è capitato, vuol dire che serve qualche rimedio mirato che possa ammorbidire di nuovo le fibre ridonando nuova vita ai maglioni. Per questo vediamo insieme i vecchi ed intramontabili rimedi!

Latte

Il latte è un fantastico emolliente naturale usato per tantissimi scopi diversi e, naturalmente, anche per ammorbidire i maglioni! Dovrete prima inumidire il maglione con acqua fredda e strizzarlo leggermente, poi versateci sopra 1 o 2 bicchieri di latte (in base alla grandezza del maglione) e massaggiate per qualche minuto. Aggiungete dell’acqua fredda in una bacinella, versate il maglione all’interno e lasciatelo in ammollo per 5 o 6 ore andando sempre a massaggiare di tanto in tanto. Trascorso il tempo necessario dovrete soltanto risciacquate con abbondante acqua e passare al lavaggio in lavatrice.

Balsamo

Come ammorbidisce i capelli, il balsamo fa lo stesso anche con i maglioni che sono diventati ruvidi! Usarlo è semplicissimo e dovrete seguire più o meno gli stessi passaggi indicati anche per il latte: quindi inumidite il maglione, spargete sopra circa 2 noci di balsamo e massaggiate per almeno 5 minuti continui. Lasciate poi il maglione in ammollo in acqua fredda ricordando di andare a massaggiare per 1 minuto ogni mezz’ora. Fate passare 5 ore e poi risciacquatelo con abbondante acqua senza strizzarlo troppo, dopodiché procedete con il lavaggio in lavatrice.

Ammorbidente naturale

Se usate un ammorbidente naturale potrete fare un primo importante passo verso il lavaggio perfetto dei maglioni. Molto spesso la dose e la tipologia di ammorbidente che si usa, rendono il tessuto pesante che poi si infiltra tra le fibre e rende i maglioni duri e talvolta anche puzzolenti.

A tal proposito preparate un composto mescolando 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungendo 10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta. Versate circa 100 ml di prodotto ad ogni lavaggio e vedete che i maglioni saranno morbidissimi e soffici!